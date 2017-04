Úžasný prvý trailer pre 4. sériu Star Wars Rebels oznamuje, že bude tou poslednou. Umrie Ezra, Ashoka a Kanan?

Trochu neočakávaná, ale potešujúca správa. Tento seriál zo sveta Star Wars aspoň skončí. A skončí presne tak, ako to jeho tvorca Dave Filoni plánoval od začiatku. 4. séria je naplánovaná na jeseň tohto roka, nie je však známe, koľko epizód bude mať. Isté však je, že bude tou poslednou. Sčasti je to určite aj kvôli tomu, že sa dej pomaly dostáva k začiatku Rogue One a tvorcovia musia okrem iného vysvetliť aj absenciu Kanana, Ezru či Ashoky v ďalších epizódach Star Wars. Na odhalenie toho, čo sa s nimi stalo a či všetci skutočne zomreli pri bitke na Scarife si ešte počkáme. Teraz si už užite prvý trailer a dúfajte, že tá rozlúčka bude stáť za to, rovnako ako prvý trailer nižšie.



PS: Ahsoka žije a ukáže sa v 4. sérii.

