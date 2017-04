Star Wars ožije aj v hrách. Battlefront 2 ponúkne veľkolepý príbeh dôstojníčky Impéria, ale aj megalomanské vesmírne súboje, Jediov a Sithov

Star Wars víkend je už snáď definitívne za nami. Videli sme teaser pre The Last Jedi, trailer pre finálnu 4. sériu Star Wars Rebels, no a naplno sa predstavilo aj očakávané pokračovanie Star Wars Battlefront, tentokrát so singleplayerom a multiplayerom plným postáv zo všetkých troch ér. Viac vám ale napovie trailer nižšie. Battlefront 2 vychádza na PC, konzoly Xbox One a PS4 (a určite aj na Scorpio) 17. novembra 2017 a okrem veľkolepých bitiek v multiplayeri ponúkne aj spomínaný singleplayer. V ňom si zahráme za členku špeciálnych síl Impéria Iden Versio, ktorá zažila zničenie oboch Death Star a celý svoj život venovala boju proti Rebelom.

