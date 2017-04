Rýchlo a zbesilo 8 zarába za prvý víkend viac než pol miliardy! Prekonáva Star Wars a prepisuje historické tabuľky kinematografie (Box Office)

Veľkonočné sviatky sú v plnom prúde, čo dáva inak zaneprázdneným fanúšikom filmov jedinečnú možnosť zájsť do kina (ženy sa tu dokonca môžu zajtra schovať pred litrami studenej vody). Popri veľkých hollywoodskych blockbusteroch môžete zájsť aj na českého Masaryka, českú komédiu Špunti na vode a pre zábudlivcov dokonca ešte stále hrajú vo väčšine slovenských kinosál aj Únos. Čo sa týka nášho webu, tak za posledný týždeň u vás najviac dominovali trailery. Niet sa čo čudovať, dostali sme epický trailer pre Transformers: The Last Jedi Knight, nasledovala prvá ukážka z Thor: Ragnarok, ktorá sa niesla v znamení deštrukcie nielen Asgardu, ale aj Mjolniru, a celý týždeň vyvrcholil hlavne teaserom pre nadchádzajúce Star Wars s podtitulom The Last Jedi (s tým súvisí aj náš článok s detailným rozborom scén). Čo sa týka tržieb, tak bez ďalších zbytočností prejdeme rovno k The Fate of the Furious, ktorému sa podarilo prepisovať historické tabuľky kinematografie už počas otváracieho víkendu.

Už piatkové celosvetové tržby spolu so štvrtkovými predpremiérami atakovali hranicu 250 miliónov, čo je absolútne šialená suma. Film tento víkend premiéroval v 62 teritóriách vrátane Spojených štátov, Kanady i Slovenska, pričom sa postaral o prepisovanie viacerých rekordov na ich území. Okrem toho, že snímka je absolútnou jednotkou vo všetkých krajinách, v 16 z nich (v Argentíne, Číne, Kolumbii, Egypte, Indii, Indonézii, Izraely, Libanone, Malajzii, Pakistane, Peru, Portugalsku, Strednom východe, Afrike, S.A.E. a Venezuele) ide o absolútne najvyšší opening filmu v histórii. Okrem toho ide o najvyšší trojdňový opening v Číne, kde sa za tento čas dokopy očakávajú takmer 200 miliónové tržby. Aby toho nebolo málo, tak len počas čínskych polnočných premiér dokázal film zarobiť rekordných 65,6 milióna dolárov. Pre porovnanie, minulý rok na Slovensku zašlo najviac ľudí na Hľadá sa Dory, ktorá na našom území zarobila dokopy ani nie 1,5 milióna dolárov. Už chápete, prečo sa štúdiá sústredia na čínsky trh?

Aby ste si vedeli predstaviť, ako rástli tržby snímok počas celej série, rozhodli sme sa pre pár pripraviť menšiu tabuľku. Kolónka Uvedenie vás oboznámi so sumou, ktorú za otvárací víkend zarobil film na území Spojených štátov, Dokopy je zase suma celosvetových opening tržieb (vrátane Spojených štátov) a Globálne je konečná cifra, ktorú daná snímka dokázala v kinách naprieč svetom nakoniec zarobiť.

Názov Rok Uvedenie Dokopy Globálne The Fast and the Furious 2001 $40 $144.5 $207.3 2 Fast 2 Furious 2003 $50.4 $127.1 $236.4 The Fast and the Furious: Tokyo Drift 2006 $23.9 $62.5 $158.5 Fast and Furious 2009 $70.9 $155 $363.2 Fast Five 2011 $86.2 $209.8 $626.1 Fast & Furious 6 2013 $97.3 $238.6 $788.7

Furious 7 2015 $147.1 $353.0 $1,516.0

The Fate of the Furious 2017 $100.1 $532.4 ---

Už v piatok sme polemizovali nad tým, že ôsme pokračovanie zbesilej jazdy by reálne mohlo útočiť na rekord v najvyššom celosvetovom víkendovom openingu v histórii kinematografie, ktorý držalo Star Wars: The Force Awakens so sumou 528,9 milióna amerických dolárov. Ten je už teraz reálne minulosťou, The Fate of the Furious totiž zarába za svoj otvárací víkend šialených 532,4 milióna dolárov a prepisuje tak najcennejší rekord, aký môže film v tržbách dosiahnuť (a možno číslo ešte narastie, keď sa tržby spočítajú poriadne).

Aby toho nebolo málo, prekonaný je aj rekord Jurského sveta, ktorý sa mohol popýšiť najvyšším openingom z celého sveta okrem (!) Spojených štátov. Ten bol doteraz 316,6 milióna, no Rýchlo a zbesilo 8 ho prekonalo bez mihnutia oka sumou 432,3 milióna dolárov. Okrem toho ide o najvyšší aprílový IMAX opening vôbec (31,1 milióna) a štvrtý najvyšší celosvetový IMAX opening v histórii. Oficiálny rozpočet (bez výdajov na propagáciu) sa vyšplhal na 250 miliónov, čím sa pridal do klubu filmov s rovnakými rozpočtami, ako mali Avengers: Age of Ultron či Batman v Superman: Dawn of Justice.

Pravdepodobne vám ani nemusíme hovoriť, že na pokračovanie tejto série sa rozhodne oplatí vidieť na veľkom plátne v kinosále. My vám k tomu všetkému prikladáme aj našu recenziu, kde sme si zhodnotili všetky plusy a mínusy. K tomu všetkému ešte dodáme, že séria má naplánované aj ďalšie dve pokračovania. Deviate dorazí do kín 19. apríla 2019 a desiate o dva roky neskôr, 2. apríla 2021. Niet sa veľmi čomu čudovať, keďže celá séria zarobila štúdiu Universal už viac ako 4,4 miliardy amerických dolárov. Okrem toho samotné štúdio prekonalo vo štvrtok v ročných tržbách hranicu jednej miliardy dolárov, čo sa mu podarilo už jedenásty rok za sebou. Čo sa rýchlosti získania tohto míľniku týka, tak po roku 2015 ide o druhý najrýchlejšie získaný (o čo sa vtedy zaslúžil Jurský svet, Furious 7 a Minions). Už ste boli na snímke v kine, alebo vás projekcia ešte len čaká? Prípadne sa nechystáte na film vôbec? Dajte nám v komentároch vedieť vaše pocity o tejto sérii.

Čo sa týka ostatných filmov, tak z pochopiteľných dôvodov sme im tentokrát venovali len malú pozornosť. Za spomenutie ale istotne stojí, že Kráske a zvierati sa v piatok podarilo ako prvému filmu v roku 2017 prekonať v tržbách hranicu jednej miliardy dolárov (viac sme sa tomuto míľniku venovali v samostatnom článku, ktorý si môžete prečítať na tomto odkaze). Ide tak o 29. snímku s týmto statusom, pričom už teraz je nespochybniteľné, že The Fate of the Furious uzatvoria prvú tridsiatku. Úspešný je stále aj animák The Boss Baby, ktorý má na svojom konte celosvetovo už takmer 240 miliónov dolárov. Cez hranicu 550 miliónov dolárov sa prehupol aj Kong: Skull Island, ktorý na dosiahnutie tejto sumy potreboval šesť týždňov (čo je o šesť týždňov viac, než potrebovalo Rýchlo a zbesilo 8).

Budúci týždeň sa ôsmemu pokračovaniu Rýchlo a zbesilo postaví fantasticky vyzerajúca akčná „R-ková" komédia Free Fire (o ktorej si už povedali v tomto článku) a dráma The Promise s Christianom Baleom a Oscarom Isaacom v hlavných úlohách.

Poradie Min.týždeň Názov filmu Víkend USA -/+ Celosvetovo Týždeň 1. N The Fate of the Furious $100,181,640 --- $532,481,640 1. 2. 1. The Boss Baby

$15,540,000 -41.1% $238,881,247 3. 3. 2. Beauty and the Beast

$13,634,000 -42.4% $1,043,049,751 5. 4. 3. Smurfs: The Lost Village $6,500,000 -50.8% $66,828,326 2. 5. 4. Going in Style

$6,350,000 -46.8% $35,076,352 2. 6. 16. Gifted

$3,000,000 +572.1% $4,369,910 2. 7. 8. Get Out $2,917,865 -28.1% $183,547,880 8. 8. 6. Power Rangers

$2,850,000 -54.0% $128,263,748 4. 9. 10. The Case for Christ

$2,720,000 -31.4% $8,447,704 2. 10. 7. Kong: Skull Island

$2,670,000 -52.1% $552,346,181 6.