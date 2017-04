Rémi Gaillard je späť a veľkonočné vajíčka kradne rovno z Jurského parku

Veľká noc sa pomaly ale isto blíži ku svojmu koncu (predpokladáme, že páni sa držali pravidla, že oblievať a šibať sa má iba do dvanástej a väčšina z nich tak aspoň raz za rok dokázala urobiť niektorú ženu mokrú) a tí, ktorí momentálne nie sú opití, pravdepodobne počítajú peniaze zo svojej výslužky, pretože tieto sviatky sú predsa o peniazoch. Na scénu sa opäť dostavil francúzsky prankster Rémi Gaillard, ktorý sa rozhodol ukradnúť veľkonočné vajíčko. Na tom by ešte možno nebolo nič zlé, keby sa ho nepokúsil ukradnúť dinosaurovi z Jurského parku. Na to doplatil náhodný bežec, ktorý skutočne nečakal dvojnásobne väčšieho jaštera než je on sám.

Ako to celé dopadlo, sa dozviete vo videu nižšie. Hneď pod ním nájdete výber jeho najlepších prankov, medzi ktorými nechýba ani ten z roku 2002, kedy si na seba dal dres futbalového klubu Lorient bez čísla a spolu s celým tímom oslavoval zisk titulu francúzskeho pohára na štadióne Stade de France a dokonca si aj potriasol rukou s vtedajším prezidentom krajiny. Pokiaľ budete mať stále pocit, že z tohto článku nesrší dostatočná veľkonočná nálada, pod videami nájdete fotografiu Roberta Downey Jr., ktorú zverejnil pred necelým dňom na Instagrame a už zozbieral 1,3 milióna „srdiečok“

Raise your hand if you're ready for the bunny... #HappyEaster Príspevok, ktorý zdieľa Robert Downey Jr. (@robertdowneyjr), Apr 16, 2017 o 9:38 PDT