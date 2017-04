Baywatch si robí srandu z Rýchlo a zbesilo 8 a odkazuje, že niekedy je lepšie ísť na to pomaly

Snímka Baywatch má najlepšie predpoklady stať sa horúcim letným hitom. Má namakané obsadenie v čele s Dwayneom "The Rock" Johnsonom, Zacom Efronom, Alexandrou Daddario, Kelly Rohrbach, Priyankou Chopra, Ilfenesh Hadera a Hannibalom Burresom. Pripočítajte si k tomu cameá Davida Hasselhoffa, Pamely Anderson, R-kový rating, poriadnu dávku nostalgie, množstvo nadávok a nahoty a vyjde vám film, ktorý by mohol zarobiť slušné peniaze. Režíroval Seth Gordon (Horrible Bosses) podľa scenára Damiana Shannona a Marka Swifta.

Pôvodne bola premiéra stanovená na 19. mája 2017, vtedy však bude konkurencia asi až príliš silná. Do kín sa dostane Scottov Alien: Covenant, rodinná komédia Diary Of A Wimpy Kid: The Long Haul, animák The Nut Job 2 a hororový sequel Annabelle 2. Producenti teda nechceli zbytočne riskovať a premiéru posunuli na 26. mája 2017. Baywatch sa tak stretne v súboji s novými Pirates of the Caribbean: Dead Men Tell No Tales. Zájdete do kina? My teda rozhodne áno!