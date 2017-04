Scenáristi už pracujú na pokračovaní The Man From U.N.C.L.E., hoci o to štúdio neprosilo. Dočkáme sa teda druhej časti?

Rok 2015 bol na filmy zo špiónskeho prostredia nesmierne bohatý. Komiksovka Kingsman, komédia Spy, päťka Mission: Impossible, bondovka Spectre a šesťdesiatkovým feelingom nabitá snímka The Man From U.N.C.L.E. rozhodne nie sú málo. Navyše, ani jeden z vyššie spomínaných počinov nedopadol vyslovene zle, čo musí poriadne hriať pri srdci každého vášnivého fanúšika žánru. A zatiaľ čo Eggsy a Ethan Hunt takmer okamžite ohlásili pokračovanie (samozrejme, počíta sa aj s Bondom), v prípade nesúrodých agentov Napoleona Sola (Henry Cavill - Man of Steel, Immortals) a Illyu Kuryakina (Armie Hammer - The Lone Ranger, The Social Network) boli vyhliadky na ďalšie spoločné dobrodružstvo viac než bledé.

Svižná akčná komédia od režiséra Guya Ritchieho s rozpočtom 75 miliónov dolárov dokázala z celosvetových kín vydolovať iba slabučkých 109 miliónov, a tak so sequelom nepočítal asi nikto. Teraz sa však ukázalo, že nádeje možno ešte nie sú úplne stratené. Herec Armie Hammer totiž v jednom zo svojich rozhovorov prezradil, že nedávno hovoril so scenáristom a producentom Lionelom Wigramom, ktorý mu povedal, že napíše scenár k dvojke The Man From U.N.C.L.E. No skôr ako sa začnete radovať, vedzte, že za týmto rozhodnutím nestojí štúdio, ale iba obyčajný telefonát medzi Hammerom a Wingramom. Či sa teda scenára nakoniec vo Warner Bros. chopia a či ho Wingram vôbec dokončí, je v tejto chvíľach iba hudbou budúcnosti. O prípadných novinkách v celej veci vás ale budeme určite informovať. Chceli by ste pokračovanie?