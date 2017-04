James Gunn napíše a zrežíruje aj Guardians of the Galaxy 3! Do akého obdobia v MCU bude tretí diel zasadený?

Napriek tomu, že James Gunn už o tretej časti veľkolepého Guardians of the Galaxy hovoril, dodnes nebolo zrejmé, či zasadne na režisérsku stoličku aj do tretice. Tento fakt potvrdil prostredníctvom Facebooku, cez ktorý oznámil fanúšikom svoj návrat k sérii a nezabudol sa rozpísať ani o svojej láske k postavám alebo samotnému komiksovému vesmíru. Gunn sa momentálne chystá na tour po tlačových konferenciách, keďže dvojka má premiéru už čoskoro, a to 4. mája 2017. Jeho status nájdete priložený nižšie.

„...Potreboval som vedieť, že to bolo v mojom srdci. Že to bola vec, pre ktorú som sa cítil ako stvorený. V Hollywoode existuje určitá história pokazených koncov trilógii a ja sa nechcem stať jej súčasťou v zmysle, že by som potom predstieral, že tretí diel neexistuje. Nevedel by som to robiť čisto len pre peniaze alebo preto, že to odo mňa chcú iní ľudia. Rozhodol som sa takto preto, lebo to tak cítim. Počas mojej kariéry ako filmára som nerobil rozhodnutia na základe iných faktorov, než vášne a láske k príbehom a postavám, a tak to aj ostane. Takže áno, napíšem a zrežírujem Guardians of the Galaxy Vol. 3.“ A zavŕšil to vetou: „I can’t fricking wait to get started.“

Všetky doterajšie príbehy MCU viedli k jednému bodu, a tým je, pochopiteľne, Infinity War. Tretia časť GOTG sa bude odohrávať ihneď po veľkolepej vojne a bude akýmsi úvodom k tomu, kam sa bude vesmír Marvelu uberať nasledujúcich minimálne desať rokov. Záver trilógie by mal byť podľa Gunna riadne ukončený, a taktiež dodáva, že je ešte veľa dobrodružstiev, ktoré musia postavy zažiť, miest, kam sa dostať a divákom odkazuje, že členov obľúbenej skupinky ešte nepoznáme tak dobre, ako si myslíme. Nuž, zrejme má pravdu. Gunn sľubuje, že sa k sérii stavia s integritou a rešpektom a my mu veríme. Na druhú časť sa všetci tešíme a sme zvedaví, kam sa bude príbeh uberať ďalej.