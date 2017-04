Po zabití snúbenice teroristami sa Mitch rozhodne zabiť každého z nich brutálnym spôsobom. V úžasnom traileri ho na to cvičí Michael Keaton

Mitch Rapp (Dylan O'Brien) nikdy neplánoval stať sa profesionálnym lovcom teroristov. Ale jeden tragický deň, pri ktorom stratil snúbenicu, rozhodol inak. Rapp sa dostal do špeciálneho tímu CIA, kde pod vedením Stana Hurleyho (Michael Keaton) absolvoval tréning. Teraz je poháňaný nielen svojou túžbou po pomste, ale aj úsilím zbaviť svet nebezpečného diktátora.

Adaptáciu bestselleru Vincea Flynna nakrútil Michael Cuesta (Six Feet Under, Homeland). Vo vedľajších úlohách sa predstavia aj Taylor Kitsch, Scott Adkins a Sanaa Lathan. Prvý trailer láka na atmosférickú a výborne natočenú akciu. Ukážka šliape ako po masle, dúfajme, že sa svižné tempo prenesie aj do samotného filmu. Zatiaľ ale nie je dôvod sa netešiť. Slovenská premiéra sa uskutoční 14. septembra 2017.