Sexy mníška Aubrey Plaza si užíva lesbický sex, nadáva a zvádza všetko, čo dýcha. Tak vyzerá svojrázna komédia v stredovekom kláštore

Komédia The Little Hours nás zavedie až do ďalekého stredoveku. Mníšky Alessandra, Fernanda a Ginevra nie sú práve dokonalou ukážkou kázne a slušnosti. Nadávajú, užívajú si lesbický sex a podliehajú pokušeniu v podobe mladého Massetta - nového sluhu v kláštore. Film nakrútil Jeff Baena a inšpiroval sa pri tom Boccacciovým Dekameronom, klasickým dielom svetovej literatúry. V hlavných úlohách uvidíme Alison Brie, Aubrey Plaza, Davea Franca, Kate Micucci, Nicka Offermana, Johna C. Reillyho či Molly Shannon. Údajne ide o celkom zábavný kúsok, trailer samotný ale pôsobí trochu rozpačito a tuctovo, ale potenciál tam je. Snáď kvalitné obsadenie nevyjde nazmar a dostaneme naozaj vtipnú komédiu. Americká premiéra by sa mala uskutočniť 30. júna 2017.

