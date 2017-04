Posádka lode Covenant sa lúči s blízkymi a Ridley Scott hovorí o angažovaní CGI Ripleyovej v mladom veku

Spolu s prichádzajúcim dátumom premiéry filmu Alien: Covenant sa na internete objavujú nové postery, ukážky či krátke promo videá predstavujúce posádku vesmírnej lode Covenant, ktorá bude čeliť poriadnemu nebezpečenstvu. Aby sme si neopakovali staré informácie, prejdeme rovno k novinkám. Tou prvou je potenciálna možnosť privedenia mladšej verzie Ripley (Sigourney Weaver) na plátno v ďalších častiach série. Sami viete, že Covenant je prequelom pôvodného Aliena, takže by sme mohli vidieť Ripleyovú v mladšom veku, než ako ju poznáme z originálu z roku 1979. Klamať si nebudeme. S modernou technológiou by to nebol problém a o podobný kúsok sa pokúsili aj tvorcovia decembrového Rogue One.

Režisér Ridley Scott zatiaľ nič nepotvrdil, ale na druhú stranu danú možnosť ani nezamietol, takže istá šanca tu je. Rovnako si nezabudnite pozrieť aj dva promo spoty, ktoré zobrazujú dvoch členov posádky pred tým, než sa vydajú na desivú a tajomnú planétu preskúmať jej najtmavšie zákutia. Ich nahrávky s rozlúčením nájdete nižšie.