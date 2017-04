Obi Wan Kenobi verzus Boba Fett. Meno víťaza tretieho spin-offu Star Wars zistíme už v lete

Svet Star Wars nám už priniesol jeden veľmi podarený spin-off Rogue One a na ceste je ďalší zatiaľ nepomenovaný príbeh o mladom Hanovi Solovi. Avšak, vedenie Disney už teraz búrlivo premýšľa o treťom projekte. V kuloároch sa pošuškáva najmä o dvoch postavách, ktoré by mohli byť hlavnými lákadlami novinky. Prvou možnosťou je nájomný lovec Boba Fett, a tou druhou je legendárny Obi Wan Kenobi. Dlhšiu dobu sa viedli špekulácie ohľadom prvého menovaného, ale režisér Josh Trank o svoj projekt prišiel doslova o päť minút dvanásť. Dokonca sa hovorí o tom, že plány na jeho ohlásenie boli zrušené len niekoľko chvíľ pred ohlásením samotným a keďže ide o Josha Tranka, zbehlejší pochopia, čo sa asi v Disney udialo. Jedného dňa pravdepodobne Boba Fett vznikne, či to však bude ešte pred sólovkou pána Kenobiho nevedno.

Ewan McGregor sa k tejto situácii vyjadril nasledovne: „Neexistuje žiadna oficiálna ponuka, ktorú by som dostal. Nestretol som sa s kompetentnými ľuďmi a v podstate o tom ani nič neviem. Ale vždy som hovoril, že by som bol veľmi rád, ak by som si túto rolu mohol zahrať znova. Dokonca si viem predstaviť, v akom období Star Wars by bol spin-off situovaný. Myslím, že filmy majú naplánované až do roku 2020, takže si nemyslím, že sa tak skoro ocitnem v úlohe Obi Wana Kenobiho, ak sa niečo také vôbec stane."

Príbeh o kultovom Jediovi by mohol byť natočený počas jeho exilu na Tatooine, kde dohliadal na mladého Luka Skywalkra. Seriál Rebels aj knižné predlohy vytvárajú dostatočný priestor pre balancovanie postavy v spin-offe a dočkať sa môžeme skutočne čohokoľvek.

Tajomstvo obsadenia postáv si štúdio Lucasfilm podrží už len krátku dobu. Už toto leto prinesie vytúžené informácie o ďalšom filme z univerza Star Wars. Podľa doterajších konšpirácií pôjde skôr o Boba Fettu, ale nechajme sa prekvapiť. Ewan McGregor sa tejto role vôbec nebráni, snáď sa mu jeho i náš tajný sen čoskoro splní. Koho by ste najradšej v novinke videli?