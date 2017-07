Prečo bol rok 1999 pravdepodobne najvydarenejším v histórii kinematografie?

Lance Armstrong vyhral svoju prvú Tour De France, počet obyvateľov Zeme presiahol 6 miliárd, Vladimir Putin bol po prvýkrát zvolený za prezidenta Ruska a na pulty kníhkupectiev sa dostáva kniha Harry Potter a väzeň z Azkabanu. Písal sa rok 1999, keď sa udial zázrak vo svete kinematografie. Filmové štúdiá sa začali pretekať, kto vydá väčšie množstvo (hlavne kvalitných) filmov a stane sa jednotkou na trhu. Prečo tomu bolo tak a hlavne prečo si štúdiá vybrali práve rok 1999?





Ako som už spomenul, štúdiá začali točiť filmy, ktoré sa navzájom líšili v rôznych aspektoch, no napriek tomu sa dokázali jeden druhému kvalitatívne rovnať. Hlavnou doménou filmov z roku 1999 je fakt, že snímky oplývali skôr kvalitou ako kvantitou a nesnažili sa v divákovi prebudiť pocit, že tento príbeh už raz niekto rozprával. Inými slovami, neprišli ste do kina na sequel, ale ste si mohli pozrieť nový, nepoznaný príbeh (v dnešnej dobe snáď nemysliteľné už len pri pomyslení na MCU). Ľudia sa v tej dobe tešili do kina, boli priam nadšení, že keď si sadnú na sedadlo, budú im predstavené postavy, ktoré doteraz nikdy nikde inde nemohli vidieť. Pred 18 rokmi mali ľudia ešte aký taký záujem nielen o zábavu, ale aj o možnosť premýšľať nad tým, čo pozerajú.

V porovnaní s rokom 1998 mal rok 1999 väčší zisk o 7,2%, čo je zhruba pol miliardy dolárov. Roku 2000 sa však svojimi tržbami podarilo prekonať rok 1999, aj keď len o necelých 200 miliónov dolárov. S každým ďalším rokom začali tržby narastať, v roku 2001 to bolo až o takmer miliardu viac než rok predtým. Tento jav mohol nastať napríklad vďaka tomu, že ľudí jednoducho povedané prestalo baviť „rozmýšľať“. Ich hlavným cieľom pri predstave pozerania filmu je slovo zábava, teda si radšej pozrú niektorú z klasických sandleroviek typu That's My Boy či Grown Ups, ktoré trvajú zhruba dve hodiny, a spĺňajú všetky parametre pohodlných ľudí: netreba vôbec rozmýšľať nad dejom, keďže už pri výbere filmu dopredu viete, ako skončí; párkrát sa zasmiať nad prihlúplym vtipom, na záver happy end a môžete si ísť spokojne ľahnúť. Takto to v minulosti nefungovalo, pre človeka bola návšteva kina niečím mimoriadnym, od snímky sa očakávalo, že v človeku vyvolá širokú škálu poctiov, aby si na ňu spomenul aj o niekoľko rokov neskôr.

Dalo by sa povedať, že filmy, ktorým reklamu robili tváre najväčších hollywoodskych hviezd, začali upadať. Do popredia sa tak dostávajú najmä multiverse projekty, ako napríklad X-Men či neskôr Avengers. Tie sa momentálne radujú obrovskému úspechu, čo sa týka tržieb alebo počtu fanúšikov. Myslíte, že ak by napríklad Vykúpenie z väznice Shawshank vyšlo v roku 2017, malo by rovnakú šancu na úspech ako filmy od Marvelu? V súčasnosti stačí ľuďom, ktorí už dávno prekročili hranicu dospelosti, tupo sledovať čokoľvek, na čom sa párkrát zasmejú a môžu za to kinu zaplatiť peniaze (napríklad pred dvoma rokmi to boli malé, žlté tvory). Vráťme sa ale späť do roku 1999, kedy sa pár ľudom podarilo sfilmovať zmysluplné príbehy, herci podávali neopísateľné výkony a my sme iba sediac v nemom úžase čakali na ďalšie a ďalšie scény. Tu sú niektoré vybrané kúsky z deväťdesiateho deviateho.

Šiesty zmysel (Sixth Sense)

Mysteriózny triler od M. Night Shyamalana, kde sa nám v úlohe psychológa predstavil vlasatý Bruce Willis, ktorému asistoval mladučký Haley Joel Osment ako chlapec, ktorý vidí mŕtvych ľudí. Bruce si vďaka tomuto filmu prišiel na 100 miliónov dolárov a zapísal sa tak do Guinessovej knihy rekordov ako najlepšie platený herec na svete, čomu zodpovedal aj jeho herecký výkon. Shyamalan sa tu po prvýkrát ukazuje v pre neho typickom žánri, stupňujúcej sa atmosfére a klasicky, s mindfuckom nakoniec. S rozpočtom 70 miliónov dolárov dokázala snímka zarobiť až takmer 700 miliónov celosvetovo. Neobvykle veľa na to, že nešlo o typický blockbuster 90. rokov. Tento film bol skutočne viac ako jeden podarený meme obrázok.

Matrix

Kultovú snímku vám netreba predstavovať. Začiatok trilógie Matrix sa takisto datuje do roku 1999, kedy sa súrodenci Wachowski rozhodli natočiť jedno z najznámejších akčných sci-fi súčasnosti. Avšak, ešte skôr, ako sa vôbec začalo s natáčaním snímky, spracovali celý príbeh o hackerovi Neovi ako komiks, keďže obe sestry (jedna z nich si nechala zmeniť pohlavie a dnes už poznáme Larryho ako Lanu) pracovali v spoločnosti Marvel ako tvorcovia komiksov. Prvý film odštartoval megaúspech celej trilógie, ktorej jednotlivé scény či postavy sa stali tak slávnymi, že sú dodnes parodované v rôznych iných filmoch (sekvencia, kde sa Neo vyhýba svištiacim guľkám či scény so zeleným kódom).

V koži Johna Malkovicha (Being Malkovich)

Neobyčajný, nevšedný, kuriózny, unikátny. Príbeh o bábkohercovi s menom Craig Schwartz (John Cusack), ktorý pri nástupe do svojej novej práce objaví v jednej z kancelárií maličké dvere, vedúce priamo do mysle slávneho amerického herca, Johna Malkovicha. Každý, kto prejde dverami, sa môže na 15 minút stať Johnom Malkovichom (jednoznačne najlepšia scéna filmu, keď sa o to pokúsi sám John Malkovich). Túto neobvyklú, miestami absurdnú snímku režíroval Spike Jonze (Her, Jackass), a o scenár sa postaral Charlie Kaufman (Večný svit nepoškvrnenej mysle). Film získal 3 nominácie na Oscara za najlepší pôvodný scenár, najlepšiu réžiu a herečku vo vedľajšjej úlohe. Snímka sa najmä vďaka svojej originalite právoplatne zaradila medzi najlepšie počiny kinematografie roku 1999. Vo vedľajších úlohách sa objavia herci, ako Cameron Diaz, Charlie Sheen, Brad Pitt či Sean Penn.

Americká krása (American Beauty)

Dráma režírovaná Samom Mendesom (Skyfall, Road to Perdition, Spectre) patrí podľa môjho názoru nielen k najlepším filmom z deväťdesiateho deviateho, ale je jedným z najlepších filmov všetkých čias. Režisérovi sa podarilo natočiť umelecký skvost, premyslený príbeh naháňajúci hrôzu, no akýmsi zvláštnym spôsobom nádherný. V hlavnej úlohe sa nám predstavil Kevin Spacey v role otca typickej americkej rodiny s menom Lester Burnham, ktorý sa zaľúbi do dcérinej spolužiačky. Začne si uvedomovať, že nikdy nekonal tak, ako chcel on, preto sa rozhodne zmeniť svoj život. Geniálny Spacey tu podáva svoj životný herecký výkon, ktorý bol právom ocenený Oscarom. Celkovo snímka získala 8 nominácií na Oscara, z ktorých úspešne premenila 5 (najlepší film, najlepšia réžia, najlepší herec v hlavnej úlohe, najlepší pôvodný scenár, najlepšia kamera). Film hovorí o tom, že nie všetko, čo vyzerá byť idylické, musí byť pravda, kritizuje skazenosť krajiny a snaží sa prinútiť človeka na chvíľu sa pozastaviť a užívať si krásu bežného života.

Zelená míľa (The Green Mile)

„John Coffey. Ako káva, ale píše sa to inak." Filmové spracovanie knihy od Stephena Kinga, ktorého sa ujal výnimočný režisér Frank Darabont (Shawshank Redemption, The Walking Dead). Rovnako, ako pri American Beauty, sa aj tu o hudbu postaral Thomas Newman. Dej sa odohráva v 30. rokoch minulého storočia, kde je černoch s menom John Coffey (dnes už zosnulý Michael Clarke Duncan) odsúdený na trest smrti za dvojnásobnú vraždu malých dievčat. Coffey bol zaujímavý nie len svojím vzrastom, ale napríklad aj jeho neobvyklým strachom z tmy či nadprirodzenými schopnosťami. Vo väzení sa spriatelil s bacharom Paulom (Tom Hanks), ktorý nemohol uveriť tomu, že by taký dobrý človek ako Coffey mohol niekomu ublížiť. Film získal 4 nominácie na Oscara, na úkor počtu nominácií Americkej krásy v rovnakých kategóriách sa mu však nepodarila premeniť ani jedna. Film je dodnes synonymom dobre podaného príbehu, prinútenia diváka prejaviť nejaké tie emócie (komu by len neušla slza pri scéne s elektrickým kreslom), a koniec koncov, hrá v ňom Tom Hanks.

Star Wars: Epizóda I - Skrytá hrozba (Episode I - Phantom Menace)

Prvá časť ságy, natočená ako štvrtá v poradí, nám začína rozprávať príbeh Anakina Skywalkera pekne od začiatku. Prvýkrát sa tu stretávame s postavou mladého Obi-Wana v podaní Ewana McGregora, učňa Qui-Gon Jinn-a, ktorého si zahral Liam Neeson. George Lucas sa štýlovo odklonil od pôvodnej trilógie a natočil akési rodinné sci-fi, preplnené špeciálnymi efektami, ktoré sa nie príliš zábavnou formou snaží vyrozprávať pôvod rodiny Skywalkerovcov. Fanúšikovia Star Wars po celom svete odchádzali z kina so zmiešanými pocitmi, pretože si neboli istí, či takto má vyzerať celá nová trilógia. Časom sa ukázalo, že sa vôbec nemusia báť, pretože každý nasledujúci diel bol lepší a lepší. Skrytá Hrozba tak aj napriek slabšej kvalite zarobila vyše 1 miliardu dolárov a stala sa najziskovejším filmom roka 1999.

Fight Club (Klub bitkárov)

Najznámejší film od Davida Finchera podľa knihy od spisovateľa Chucka Palahniuka. Kultová klasika, ktorá ani po takmer 18 rokoch neomrzí. Edward Norton a Brad Pitt v hlavných úlohách, si spolu s Helenou Bonham Carter určite zaslúžili viac ako len 1 nomináciu na Oscara. Našťastie, Fight Club bol kritikmi skvelo prijatý a stal sa z neho akýsi symbol mindfucku. Film poukazoval na všadeprítomnosť mainstreamu, náchylnosti k anarchizmu a skutočnosti, že to, na čo sa pozeráte, vôbec nemusí byť príjemné na pohľad (napríklad taká výroba mydla). Klub bitkárov patrí medzi obľúbené filmy väčšiny filmových fanúšikov, ale aj napríklad takého režiséra a scenáristu Sama Esmaila, tvorcu seriálu Mr. Robot.

BONUS: Pelíšky

Národný klenot a jeden z najvydarenejších filmov, aký kedy vznikol u našich západných susedov. Trpká komédia od českého režiséra Jana Hřebejka (Pupendo, Učiteľka) o rozdielnosti ľudí žijúcich v dobe politickej neistoty, ktorá je akousi metaforou pre schopnosť nájsť si cestu k iným aj v ťažkých časoch. Z filmu sa stala najmä na Slovensku vianočná klasika, definovaná neopakovateľnými hereckými výkonmi, nezabudnuteľnými hláškami, ktoré sú aspoň u nás doma pravidelne citované, a pekným odkazom na konci. Pelíšky boli nominované v kategórii Najlepší film na odovzdávaní cien AFI (American Film Institute). Filmu sa vo svete nedostalo toľko uznania ako v Čechách a na Slovensku, no aj tak je nespochybniteľne tým najlepším, čo sa v Čechách za posledných 20 rokov natočilo.

ANIMOVANÝ BONUS: Toy Story 2

Kde bolo, tam bolo, žili raz dve hračky, kovboj Woody a rakeťák Buzz Lightyear. Aby im však nebolo smutno, páni z Pixaru im ešte vymysleli niekoľkých kamarátov, ako napríklad dinosaura Rexa, psíka Slinkyho, prasiatko Hamm či mnoho iných. V pokračovaní prvej 3D rozprávky pribudli známym hračkám noví kamaráti, ako napríklad kovbojka Jessie a zlatokop Stinky Pete, ale aj Zurg, vládca galaxie. Jessie mala byť ženskou verziou Woodyho, slúžiacou najmä ako jeho protipól, a rovanko na tom bol aj Zurg, ktorý mal byť protipólom ku Buzzovi. Animovanému filmu sa darilo aj v kinách, kde zarobil 500 miliónov dolárov, no čo je dôležitejšie, dokázal sa kvalitatívne vyrovnať prvému Toy Story, čo je v dnešnej dobe obrovská vzácnosť, ktorá sa nevidí bežne. Čo sa týka animákov, nie je veľa prípadov, kedy sa sequel dokázal vyrovnať svojmu predchodcovi. Výnimkami sú azda len Shrek 2, How to Train Your Dragon 2, Madagaskar 3, Kung Fu Panda 3 a určite aj Toy Story 3. Dnes môžeme povedať, že snímka dopadla na výbornú a teda svojou kvalitou, ale aj sumou, ktorú zarobila, sa zaradila medzi to najlepšie z roku 1999.

Filmy, ktoré sa do zoznamu nedostali, no stoja za zmienku: Eyes Wide Shut, The Blair Witch Project, Man on the Moon, Sleepy Hollow, South Park: Bigger, Longer and Uncut, Iron Giant, The Insider, The Cider House Rules, Magnólia.

