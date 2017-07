Ako funguje hodnotenie na Rotten Tomatoes a prečo sa oháňaním ich číslami môžete v diskusiách nepekne popáliť?

Pri našich recenziách sa veľmi často stretávame s argumentami, že určité filmy majú na stránke Rotten Tomatoes markantne odlišnejšie hodnotenia než je to naše. Mnoho diskutujúcich sa však odvoláva na percentuálne hodnotenie. Tento článok sme sa rozhodli napísať najmä kvôli tomu, nech sa neznalí z vás vedia na podobných stránkach orientovať a ušetriť tak naše diskusie zbytočného shitstormu. Percentuálne hodnotenie na danej stránke neznamená celkové hodnotenie filmu ako napríklad na čsfd. Vyjadruje pomer záporných a kladných recenzií.

To znamená, že sa robí priemer zo všetkých hodnotení. Palec hore znamená od 6/10 vyššie a palec dole značí hodnotenie nižšie, než toto číslo. Keď je film hodnotený danou priemernou známkou, je na recenzentovi, kam obráti svoj palec. Môže sa tak napríklad stať, že film, pri ktorom svieti 100% má priemerné hodnotenie cca 6,5. Čo, musíte uznať, nie je žiadna sláva. Problémom je, že väčšina amerických periodík používa štvorstupňovú hodnotiacu stupnicu. My si však budeme príklady udávať v prepočte na našu desiatkovú, nech je to pochopiteľnejšie.

V praxi to znamená, že ak je nejaký film hodnotený od desiatich kritikov nasledovne 6/10, 7/10, 6/10, 6,5/10, 6/10, 6/10, 8/10, 6/10, 6/10, 5/10, pričom posledný palec je udelený hore, výsledný priemerný rating je 6,25. Percentuálne však svieti 100%. Na opačnej strane si pozrime film pri hodnotení 10/10, 9/10, 8,5/10, 4,5/10, 6/10, 8/10, 9/10, 8/10, 9/10, 5/10 pričom posledný palec smeruje dole. Výsledkom je omnoho priaznivejších 7,7. V percentuálnom hodnotení však svieti slabších 80%.

Logické potom je, že čím viac hodnotení je udelených, tým viac bude výsledné číslo skreslenejšie. Ideálne je preto si na stránke prepnúť na záložku Top critics, kde je počet hodnotiacich redukovaný a nie sú započítané čísla zo stránok ako napríklad Kôň a pes alebo Bojujem proti kultúre. Čísla sú však zradné a prvoradý je text. Ak vás zaujímajú skôr názory obyčajného diváka, môžete si pozrieť Audience score, fungujúce podobne ako naše čsfd. Navyše netreba zabúdať, že Rotten Tomatoes združuje zámorské kritiky. Ich pohľad je na určité diela odlišný ako u tradičného Európana. Američan inak vníma geopolitickú situáciu, rôzne popkultúrne odkazy a občas aj celkové vyznenie diela. Feminizmus, rasizmus alebo vlastenectvo sú tam vnímané podstatne odlišnejšie, než u nás. Z poslednej doby pripomeňme výrazne odlišné prijatie Kráľa Artuša alebo Wonder Woman v Európe a za veľkou mlákou. Príkadom môže byť aj v USA vyhajpovaný, no maximálne priemerný Luke Cage. Nepriestreľný afroameričan z ulice je predsa v USA oveľa rozdielnejším symbolom než u nás, rovnako ako nezávislá Amazonka zachraňujúca spojencov a nevinných vo vojne.

Práve pri dvoch menovaných projektoch je vidieť, ako môžu recenzie ovplyvniť tržby a verejnú mienku. Odkedy sa táto stránka na internete objavila, ruku v ruke s jej popularitou sa začali rozširovať embargá na recenzie. Štúdia sú (právom) nervózne, že zlé reakcie a negatívna šuškanda dokážu v mienkotvornosti prebiť ich nákladné reklamné kampane a snažia sa názory kritikov udržať čo najdlhšie v tajnosti. Spomeňme si, koľko zlej vody sa rozvírilo po vydaní recenzií na Batman vs Superman, prípadne Suicide Squad. Oba projekty síce slávili komerčný úspech, no konečné čísla ostali (aj vďaka reakciám) za očakávaniami. Menej šťastia mal v tomto prípade Ritchieho progresívny Artuš, ktorý za morom finančne absolútne vyhorel, a to absolútne nezaslúžene.

Štúdiá v podobných prípadoch môžu zachraňovať jedine fanúšikovia, združujúci sa najmä na najväčšej filmovej databáze. Reč je samozrejme o IMDb. Pri očakávaných projektoch sú tam čísla omnoho priaznivejšie, no aj zavádzajúcejšie. Netreba zabudnúť, že na rozdiel od našej domácej databázy je možnosť hodnotiť film ešte pred premiérou. Mnoho militantných fanúšikov tak nahadzuje vysoké hodnotenia bez toho, aby konkrétny film videli. Prečo to robia, vážne netušíme, no v čase premiéry to má za následok výrazne skreslené hodnotenie daného projektu.

Rating na IMDb sa tak stáva relevantným až pár týždňov po premiére. V našich končinách si takto filmári prihrievajú polievočku na čsfd, pomocou samotných členov štábu a kamarátov z branže, aj mimo nej. Všimnite si, že pri množstve našich domácich titulov sa okamžite po otvorení hodnotenia objavujú štvor- a päť-hviezdičkové hodnotenia od ľudí registrovaných v deň premiéry, prípadne chvíľku pred ňou. Tento krok sa môže zdať zúfalý iba na prvý pohľad. V Čechách a na Slovensku totiž neexistujú hardcore fans, ktorí by tuzemské počiny dlho dopredu hajpovali. Navyše registráciu na čsfd množstvo divákov z cieľovej skupiny domácich titulov proste nemá a o svoje kladné dojmy sa verejne nepodelia.

Vytvorenie pozitívneho dojmu teda ostáva na samotných tvorcoch a ich PR oddeleniach. Deje sa to samozrejme aj za morom, no tam to vzhľadom na množstvo užívateľov nie je tak očividné. Čím sa priamo dostávame k tomu, čo je relevantný názor na daný film. V každom prípade ten váš. Recenzie majú iba usmerňovať a vyjadrujú názor daného autora, ktorý ju píše. Niečo ako objektívna recenzia totiž neexistuje (!!!). V našej redakcii sa takisto často názorovo rozchádzame. Preto nemá zmysel riešiť, že daný film má oproti inému rozdielne hodnotenie. Záleží na tom, ako to vníma konkrétny autor.

Máločo je totiž subjektívnejšie, ako vnímanie filmového diela. Každý človek je iný a jednotlivé zložky finálneho produktu pôsobia na každého inak. Objektívne teda pri hodnotení môžeme napísať akurát, že zábery sú farebné a zvuku je rozumieť. Vnímanie výrazových prostriedkov a odčítanie autorského zámeru je každého subjektívna vec. K objektivite má najbližšie rozbor filmu, v ktorom sa však nehodnotí kvalita daných zložiek, no ich miesto v celku a interpretačný, prípadne spoločenský dopad diela. Aj tu však záleží na sčítanosti, prípadne informovanosti.

Autor textu totiž málokedy pozná psychologický profil režiséra, podmienky natáčania, zákulisné machinácie, takže nikdy nie je schopný správne odčítať všetky konotácie. Veľmi zjednodušene povedané: je totiž rozdiel, či sa napríklad na sériu Transformerov pozeráme ako na atrakciu, predvádzajúcu showreel dostupných trikových technológií s cieľom zabaviť a popritom čo najviac priživiť merchandising alebo ako autorské dielo, ktoré reflektuje spoločenskú situáciu, kde mimozemskí roboti suplujú utečencov. Oba pohľady sú relevantné a rozdiel je v akej sfére Michael Bay zlyháva/boduje viac.

Prečo teda čítať recenzie? Ako orientačný bod pri rozhodovaní sa, či určitému filmu venovať čas na sledovanie, prípadne ako možnosť následne o filme diskutovať. Ideálne je vybrať si recenzentov/kritikov, s ktorého pohľadom na vec najviac súhlasíte, prípadne, s ktorým sa váš vkus najviac zhoduje. Pre niekoho je síce nepredstaviteľné, že filmy ako Občan Kane, Tanec s Vlkmi alebo napríklad Babovřesky 2 môžu mať negatívne recenzie, rovnako ako pozitívne. Zakaždým ide o pohľad konkrétneho autora, ktorý je súčasne divákom.

Prečo čítate recenzie? S kým z našej redakcie sa najviac zhodujete? Dajte nám vedieť v diskusii.