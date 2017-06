Game of Thrones ako školský predmet? Na Harvarde sa to už čoskoro stane realitou

Veríme, že aj mnohých slovenských a českých študentov histórie alebo práva (či iných odborov) napadlo, že by bolo určite skvelé, keby sa na ich škole vyučoval predmet zameraný na Hru o tróny. Vezmite si, aké lákavé by bolo spoznávať dejiny tohto famózneho počinu v rámci študijného predmetu. V našich krajinách to síce v dohľadnej dobe pravdepodobne nezažijeme, ale na Harvadskej univerzite v Cambridge pôjde už onedlho o naozaj nečakanú realitu.



Predmet ponesie názov Skutočná Hra o tróny: Od moderných mýtov po stredoveké predlohy. Jednotlivé prednášky by sa podľa všetkého mohli zamerať ako na seriál Game of Thrones, tak i na knižnú sériu Pieseň ladu a ohňa. Vedúci tohto predmetu má byť Sean Gilsdorf, zameriavajúci sa na stredovekú históriu a Racha Kirakosianová, venujúca sa štúdiu Nemecka a náboženstva. Kirakosianová sa vyjadrila k predmetu nasledovne: „Keď som so svojimi študentami čítala stredoveké eposy, mnohokrát povedali, že im to pripomína Game of Thrones. Pomyslela som si teda, či nie je našou prácou (ako profesorov) využiť tento zaújem a prehĺbiť ho?"

Podľa názoru týchto dvoch inovatívnych, a na škole v súčasnej dobe určite mimoriadne obdivovaných profesorov, sa v príbehu nachádzajú typické stredoveké charaktery. Kráľ, dobrá manželka, druhý syn, dobrodruh a podobne. Predmet sa teda určite okrem seriálu samotného zameria aj na veľkú podobnosť so stredovekou históriu ľudstva. Veríme, že sme touto informáciou nadchli všetkých fanúšikov série, no hlavne tých, ktorí milujú históriu a v kombinácii s populárnym Game of Thrones by pri štúdii daného predmetu zažívali nepopísateľné blaho. Patríte medzi nich aj vy?