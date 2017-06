Manželka Willa Smitha nemá pre biografický film o Tupacovi veľa pekných slov. Nadšený z neho nie je ani 50 Cent

Dokument bol doposiaľ mnohými kritizovanými za svoju povrchnosť a kvôli tomu, že vôbec neukazuje Tupacovu pravú tvár. Dlhodobí fanúšikovia legendárneho rapera sa údajne skrátka nedozvedia nič nového. Jedine, že by išlo o informácie, ktoré sú absolútne nepodložené. A práve takéto falošné sprostredkovanie obsahu sa týkalo spomínanej Pinkett Smith (Matrix). Prostredníctvom sociálnej siete sa už stihla vyjadriť k jej zobrazeniu vzťahu s Tupacom, ktoré označila za hlboko zraňujúce.



Na vysvetlenie určitého klamlivého obsahu preto dodáva: „Pac mi nikdy tú báseň nečítal. Ani som netušila, že existuje, pokým nebola vydaná v jeho knihe." Nezabudla reagovať ani na posledné rozlúčenie sa s Tupacom. Sama tvrdí, že sa s ním rozlúčiť nikdy nestihla, v čom dokumentárna snímka All Eyez on Me taktiež zahmlieva. Jada sa s Tupacom spoznala počas 80. rokov v umeleckej Baltimore School v štáte Maryland. Tupacovo štúdium inklinovalo k jazzu a poézii, zatiaľ čo Pinkett Smith išla cestou herectva a tanca.



Behom daného obdobia sa s raperom zblížila natoľko, že ho do dnešných čias môže označovať za svojho "brata". Preto sa jej nikto z nás ani nečuduje, že nepresné informácie o ich vzťahu ju mohli mierne vytočiť. Na druhej strane je pochopiteľné, že mnoho biografických dokumentov vsádza na určitú dávku dramatickosti , ktorá lepšie predáva príbeh. K All Eyez on Me sa mimoriadne kriticky vyjadril aj známy raper 50 Cent, ktorý ho doslovne nazval odpadom. Na svojom Instagrame sa vyjadril, že nikomu neodporúča návštevu kina a on sám by bol najradšej, keby sa mu vrátili peniaze za vstupenku. Aký je váš názor na vec?





