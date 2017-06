Veľkolepé sci-fi Valerian od Luca Bessona prichádza so skvelým videom zo zákulisia natáčania, ktoré vás ohúri po každej jednej stránke

Ostáva posledný mesiac! Už 20. júla (červenca) 2017 sa ako v Česku, tak aj na Slovensku, dočkáme dlho očakávanej premiéry snímky Valerian and the City of a Thousand Planets, ktorá vďaka režisérovi Lucovi Bessonovi (The Fifth Element, Léon) odhalí celkom nový a na striebornom plátne doposiaľ neprebádaný vesmír plný nekonečného množstva všakovakých rás a technických vymožeností.

A práve spomínaný francúzsky filmár sa nás dnes v nižšie priloženom videu pokúša presvedčiť, aby sme si túto sci-fi záležitosť prišli vychutnať do najbližšieho kina. Neohovorí v ňom totiž iba o príbehu či hlavných postavách, ale spomína aj na dobu, kedy sa po prvýkrát dostal k samotnému komiksu a čo si o ňom vlastne myslí. Samozrejme, ukážka tiež ponúka pohľad na výrobu niekoľkých scén, fyzickú prípravu hercov pred natáčaním aj na hromadu doteraz nevidených záberov priamo z filmu. My v závere už iba dodáme, že ak sa chcete o snímke dozvedieť všetko podstatné, vstúpte už klasicky do tohto vlákna.