Carrie Fisher mala v čase smrti vo svojom tele kokaín, heroín aj extázu. Princezná Leia zo Star Wars nimi vraj liečila psychické problémy

Všetci fanúšikovia ságy Star Wars zostali koncom minulého roka smutní, keď sa na verejnosť dostali informácie o tom, že sa herečka Carrie Fisher alias princezná Leia dostala do zdravotných komplikácií na palube lietadla smerujúceho do amerického Los Angeles. O niekoľko dní neskôr Carrie Fisher zomrela, ale lekári nedokázali v tej chvíli presne určiť príčinu jej smrti a zrejme sa to tak skoro ani nepodarí, pretože najnovšia správa z jej pitvy poukazuje na to, že v herečkinom tele boli po smrti nájdené stopy po kokaíne, extáze, ale aj heroíne. Lekári predpokladajú, že herečka mohla užiť kokaín približne týždeň pred jej smrťou, avšak nedokázali presne určiť vplyv kokaínu na jej smrť. Pitva objavila aj stopy po heroíne a extáze, ale lekárom sa nepodarilo dokázať, kedy tieto dve látky mohla herečka užiť. Pôvodná príčina herečkinej smrti bola určená ako kombinácia spánkového apnoe, čiže prestávok v dýchaní počas spánku, a srdcového infarktu. Okrem toho v stenách jej tepien lekári objavili aj tukové tkanivo, ktoré zrejme prispelo k tomu, že Carrie napokon odišla na druhý svet.

Herečkin brat Todd Fisher sa ešte minulý týždeň vyjadril, že vôbec nie je prekvapený z prítomnosti rôznych drog v organizme jeho sestry, pretože ona sa nikdy netajila ich užívaním. Vraj už ako 13-ročná fajčila marihuanu a neskôr prešla cez LSD až ku tvrdším drogám, čím si mala liečiť aj svoje psychické problémy. Brat Todd si preto myslí, že príčina jej smrti nie je jedna, ale je ich hneď niekoľko.

Carrie Fisher consumiu cocaína, morfina, codeína, ecstasy e oxicodona antes de morrer, diz polícia https://t.co/Z4hnWBWrgL #G1 pic.twitter.com/rpvkJ5K7t5 — G1 (@g1) 19. června 2017