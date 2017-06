Mladý hrdina sa v tragikomédii od režiséra 500 Days of Summer zapliete do aférky so sexy Kate Beckinsale, milenkou svojho otca Piercea Brosnana

Marc Webb aj po snímke Gifted ostáva v žánri komornejších dramédii. Jeho nový počin sa volá The Only Living Boy in New York a jeho hlavným hrdinom bude mladý Thomas (Callum Turner). Práve skončil vysokú a jeho život prevráti naruby fakt, že jeho otec (Pierce Brosnan) má milenku (Kate Beckinsale). Horšie je, že aj samotný Thomas sa k nej cíti byť priťahovaný. Pomocnú ruku mu možno podá jeho excentrický sused Gerald (Jeff Bridges) a pomôže Thomasovi ujasniť si, čo vlastne od života chce.

Okrem vyššie spomenutých hercov uvidíme aj Kiersey Clemons, Debi Mazar, Jamesa Saita a Andyho Mackenzieho. Z traileru film pôsobí skôr priemerne a zameniteľne. Ale minimálne po hereckej stránke sa snáď sťažovať nebudeme. Americká premiéra je naplánovaná na 11. augusta (srpen) 2017.