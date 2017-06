Rozrastajúce sa univerzum desivého The Conjuring sľubuje mnohé. Dnešným dňom mimo iného ale predstavuje aj nový trailer k pokračovaniu Annabelle

Hororovému divákovi 21. storočia sa v poslednej dobe dostáva čoraz viac potešenia. Je pravda, že nie každý fandí akejsi modernej tendencii filmárov vsádzať pri úspešných snímkach či seriáloch aj na tvorbu spin-offov, ale komu tým trafia do nôty, môže byť bezpochyby šťastím bez seba. Slovné spojenie spin-off sa v poslednej dobe spája s fantasy seriálom Game of Thrones, kultovou sci-fi Star Wars a samozrejme aj s naším obľúbeným The Conjuring.



Prvé dve časti tejto série boli nadpriemerne hodnotené divákmi i kritikou, a i keď ich prvá bočná dejová linka, ktorú sme videli v horore Annabelle, schytala spŕšku kritiky, určite si na seba vedela zarobiť (a to niekoľkonásobne). Inak by sme sa pochopiteľne nemohli dočkať jej pokračovania, ktoré slovenskí a českí i diváci môžu očakávať už toto leto, konkrétne 10. augusta (srpen) 2017. Je ale vcelku pravdepodobné, že s novým režisérom druhej časti Annabelle, Davidom F. Sandbergom (úspešný horor Lights Out), sa môžeme tešiť aj na nárast kvality. Nový trailer vám možno k tomu napovie čosi viac.









Ako sme si už na začiatku avizovali a ako už dozaista viete, hororový svet tejto strach-naháňajúcej série sa rozšíri napríklad aj o extrémne desivú, démonickú mníšku, ktorej projekt si vezme na starosť menej známy režisér Corin Hardy, no potešujúcou informáciou je napríklad to, že scenár spolu Garym Daubermanom (Annabelle) napíše aj "otec" Conjuringu, James Wan. Premiéra všetkých nadšencov čaká v lete budúceho roku, 12. júla (červenec) 2018. Podotýkame, že prípadný finančný úspech či neúspech Annabelle: Creation a The Nun rozhodne o ďalších možných pokračovaniach z tohto sveta. Pokiaľ by išlo o prepadáky, je dosť možné, že ošiaľ ohľadom spin-offov sa zastaví. Ale nebudeme vopred maľovať čerta na stenu.



Posledným zatiaľ oznámeným spin-offom je snímka, ktorá by sa mala zaoberať pozoruhodne hrozivým Crooked Manom z The Conjuring 2. Niektorí z našich čitateľov si pri oznámení tejto novinky mysleli, že Crooked Man bol len akousi formou démonickej mníšky, ale opak je pravdou, vážení. Podľa všetkého išlo o individuálnu postavu, ktorá sledovala svoje vlastné ciele. Jej existencia je doposiaľ obalená rúškom tajomstva, a tak narozdiel od Annabelle a mníšky skutočne nevieme, čo od danej postavy a jej filmu vôbec čakať.





Posledným projektom, ktorý by túto sériu mohol plnohodnotne uzavrieť, je pochopiteľne tretie pokračovanie The Conjuring. Režisér predošlých dvoch častí, James Wan, sa však nechal počuť, že v prípade tretieho dielu by už nechcel rozprávať príbeh ďalšieho strašidelného domu. Podľa jeho názoru majú manželia Ed a Lorraine Warrenovci, hlavné postavy prvej i druhej časti, omnoho viac zaujímavých príbehov, ktoré si zasluhujú projekciu na veľkom plátne.

Isté nie je stále nič, ale James Wan by bol potešený, ak by sa tretí diel odohrával v 80. rokoch a hlavnými záporákmi by boli namiesto démonov či duchov vlkodlaci. Niekomu sa taká dejová linka môže zdať až za uši pritiahnutá, ale čuduj sa svet, vyšetrovatelia Warrenovci majú za svoju dlhoročnú kariéru skúsenosti aj tohto charakteru. Zdá sa, že ich život je naozaj jedným veľkým, netradičným, no zároveň mimoriadne hrôzostrašným dobrodružstvom. Na záver určite nezabudnite hlasovať v našej ankete na konci článku a rozhodnite, na ktorý príbeh sa najväčšmi tešíte!

Na čo sa v rámci univerza hororového The Conjuring tešíte najviac? zobraziť výsledkyskryť výsledky Annabelle: Creation The Nun Crooked Man The Conjuring 3 Annabelle: Creation 11 hlasov The Nun 32 hlasov Crooked Man 11 hlasov The Conjuring 3 58 hlasov