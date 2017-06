HBO s najväčšou pravdepodobnosťou pripravuje reboot Watchmenov v podobe epického seriálu!

Veľmi zaujímavá a potešujúca správa. HBO podľa hollywoodskych zdrojov pracuje s Damonom Lindelofom na seriálovom spracovaní skvelého filmu Watchmen od Zacka Snydera. V roku 2015 sme vás informovali o tom, že práve Snyder má show pre HBO produkovať, prešli však takmer 2 roky ticha a nezdalo sa, že sa seriálu dočkáme. Vzhľadom na tragické nedávne okolnosti a zaneprázdnenosť režiséra už s ním ani veľmi rátať nemôžeme, no štafetu po ňom prebral práve skúsený, aj keď nie najlepší scenárista.



Damon Lindelof síce pôsobil ako showrunner seriálov Lost či The Leftovers, napísal však aj Kojbojov a votrelcov, pracoval na Prometheovi a nevyšlo mu to ani s Krajinou zajtrajška. Nepochybne sa lepšie cíti v televíznej tvorbe a my mu držíme palce. Teda ak sa ukáže, že sa seriál skutočne pripravuje, keďže HBO ešte nevydalo žiadne oficiálne stanovisko. V každom prípade, nová adaptácia sa má od tej zamýšľanej Snyderom výrazne odlišovať.

