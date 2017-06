Režisér Warcraftu už vie, o čom bude druhá časť. Teda ak vôbec niekedy vznikne

Prvý Warcraft dozaista nebol perfektný, ale svoju cieľovú skupinu si našiel. Zvedaví naň boli minimálne znalci Wacraft univerza. Teda milovníci jeho klasických stratégií, populárneho MMORPG World of Warcraft a v neposlednom rade samozrejme aj kníh zo sveta Azerothu. Film v mnohých z nich dokázal počas pôsobivých, bojových scén vyburcovať adrenalín či v určitých dramatických okamihoch vyčariť nostalgický úsmev. Jones mal ale s Warcraftom aj určité problémy a minimálne po dejovej stránke s ním neboli mnohí spokojní.

Tvorcovia sa pri odklepnutí sequelu obávajú nízkeho zárobku v rámci USA, než celosvetového. Ten bol veru niekoľkonásobne väčší. Pri rozpočte 160 miliónov dolárov sa celosvetovo podarilo snímke zarobiť takmer 434 miliónov, avšak z toho len 47,3 miliónov v domácich kinách. Konečné rozhodnutie je samozrejme na štúdiu Universal Pictures a pokiaľ by druhej časti dali zelenú, režisér jednotky by už teraz vedel akým smerom sa vydať.





Jones povedal, že prvý Warcraft mal za účel vytvoriť jeho filmový svet a ukázať, ako Durotan pomohol utiecť svojmu synovi zo zomierajúcej planéty. Znalci Warcraft histórie isto vedia, že Durotan bol otcom legendárneho šamana a náčelníka hordy, Thralla. S Thrallom by si Jones dokázal predstaviť približne tri filmy. Ďalej pokračoval režisér nasledujúco: „Takže v rámci pokračovania by sme mohli vidieť dospievajúceho Thralla a jeho ťažké, priam Spartakovské dospievanie."

Na adolescentné obdobie by sa pochopiteľne naviazalo ďalej a diváci by mohli vidieť, ako sa Thrallovi podarilo vytvoriť pre orkov nový domov. Z pohľadu Hordy a orkov by bol príbeh teda jasný, ale keď obrátime na druhú stranu mince, režisér by sa mal venovať aj ľudom a ich Aliancii. V tejto časti už Jones zas tak príliš jasno nemá, ale v podstate by sa dalo odraziť od následkov, ktoré s filmom priniesla prvá časť. Príbeh Warcraftu je skutočne rozsiahly, takže nájsť zaujímavú dejovú linku by veľký problem nerobilo. Prijali by ste pokračovanie Warcraftu? A čo by ste v ňom najradšej videli?