Všetky veľké i malé rody zo sveta Game of Thrones sa musia spojiť proti spoločnému nepriateľovi! Vychutajne si druhý trailer na siedmu sériu

Približne pred mesiacom nás tvorcovia potešili prvou upútavkou na siedmu sezónu Game of Thrones. Dlho ale s jej pokračovaním neotáľali, a tak si dnes všetci môžeme spoločne vychutnať novú várku plnú emotívnych záberov. Zima je už tu a s ňou sa blíži vojna. A nie hocijaká. Neustále súperenia veľkých rodov budú musieť ísť pravdepodobne na určitý čas do pozadia, pretože na ďalekom severe v plnej sile povstal nepriateľ, ktorý nemá s nikým žiadne zľutovanie. Kto všetko pri tomto boji zahynie a ktorá strana bude víťazná, to zistíme už čoskoro. Premiéru HBO štartuje už 16. júla (červenec) 2017.





