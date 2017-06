Better Call Saul sa so svojou perfektnou 3. sériou opäť zaradzuje medzi vrchol seriálovej tvorby (Recenzia)

Má vôbec zmysel písať siahodlhé úvody o tom, čo vlastne je Better Call Saul, na aký seriál nadväzuje, alebo kto ho produkoval? Nemyslím to samozrejme v zlom. Skôr naznačujem, že Saul nadobudol počas prvých dvoch sérii status viac ako dôstojného nástupcu Breaking Bad a snáď ani neexistuje fanúšik, ktorého by neočaril. Pomalý, komorný, s výbornými postavami, množstvom skvelých slovných prestreliek a dávkou nevšedného napätia.

My sme z neho boli nadšení, čo si môžete prečítať aj v našich dvoch recenziách tu a tu, avšak recenzujúci kolega v ňom stále videl mierne nedostatky. Teraz však žezlo preberám ja a som si istý, že so mnou bude/te súhlasiť ak poviem, že Saul nás svojou treťou sériou posadil na zadok a už zo začiatku oznamujem, že prichádza so svojou zatiaľ najlepšou desiatkou epizód. Posnažím sa vyhnúť zásadným príbehovým spoilerom, avšak možno prezradím dej niekoľkých scén. Ak ste na podobne záležitosti citliví, tak vám radím vrátiť sa sem až po zhliadnutí všetkého, čo seriál z dielne AMC doteraz ponúkol.

Druhá séria a zvlášť jej koniec v nás zanechali hneď niekoľko otázok. Ako môže Chuck (Michael McKean) až tak veľmi nenávidieť svojho brata? Čo plánuje urobiť s nahrávkou, kde sa Jimmy (Bob Odenkirk) priznáva k trestnému činu? Čo Jimmy urobí, keď sa o tej nahrávke dozvie? Kto si nepraje, aby Mike (Jonathan Banks) zastrelil Hectora Salamancu (Mark Margolis), ale zároveň ho iba upozorní stručným odkazom?

Našu zvedavosť následne rozvilo aj tých zopár vypustených trailerov a teaserov. V nich sme mohli vidieť, že Jimmyho vzťah s Chuckom sa poriadne vyostrí, keď nahrávku s krikom zničí a vzápätí sme ho videli vo väzení. Na scénu tiež dorazil chladnokrvný Gustavo Fring (Giancarlo Esposito), ktorý sa dokonca stretne zoči voči s Mikeom, čo naznačovalo možný začiatok ich spolupráce. Jednoducho lákadiel bolo veľa a Better Call Saul opäť doručil všetko, čo nasľuboval, ba ešte niečo viac.

Ak preháňam, pokojne ma na to upozornite v komentároch nižšie, ale ja osobne mám pocit, že Gilligan s Gouldom si pred natáčaním opäť pozreli svoje majstrovské dielo v podobe Breaking Bad, a až následne vyliezli na pľac, kde všetky technické aspekty seriálu doslova vyšperkovali. BCS nikdy netrpel nudným vizuálom. Práve naopak. V rámci komorného prostredia vedel vždy perfektne zaujať, avšak niektoré scénky z novej série mi prikovali sánku k zemi. Ešte väčšie využívanie zaujímavých uhlov, farieb, predmetov či púštneho prostredia Nového Mexika je doslova bezchybné. Všetky spomenuté záležitosti je možné vidieť napríklad v druhej epizóde, kedy Mike sleduje neznámeho človeka naprieč viacerými lokáciami. Až umelecky poňatá réžia následne dokáže ešte efektívnejšie umocniť všetky pocity, ktoré s našimi postavami prežívame.

Najväčšou výsadou tohto spin-offu je, že sa nespolieha na svoju prequelovú formu. Prequel bude stále prequelom a my tak dobre vieme, čo sa zo Saula o pár rokov v Albaquerque stane. Konečne však dostávame úplne čistý pocit samostatnosti. Čím dlhšie totiž sledujete útrapy Jimmyho McGilla, tým viac máte pocit, že ste naviazaní na jeho životný príbeh bez toho, aby ste rozmýšľali nad tým, kedy daný prerod nastane a či sa v ňom objaví aj Heisenberg či Jesse. Ide zároveň o paradox, keďže práve nová séria nám približuje staré známe postavy. Robí to však v takom elegantnom duchu, že aj tí najnedočkavejší diváci konečne pochopia, že Better Call Saul je „samostatnou" jednotkou.

Príkladom toho je epizóda číslo päť. V nej je takmer tri štvrtina venovaná malému súdnemu pojednávaniu, ktoré aj napriek svojej komornosti pôsobí svižne, tvrdo a najmä zásadne pre naše postavy. Tie v nej zo seba odhalia viac skutočných emócií, ako iné seriály behom celého trvania série. Charakterom samozrejme napomáha aj bezchybný scenár. Od Mikeových grimás pri rozoberaní auta, cez po slovné prestrelky medzi Chuckom a Jimmym až po neuveriteľné finále. Každá jedna veta má svoje opodstatnenie. Dialógy dodávajú postavám hĺbku a vy presne viete, prečo Saul robí čo robí a taktiež dokážete cítiť jeho psychické rozpoloženie. Stačí trocha empatie a budete presne vedieť, čo Jimmy myslí tým, keď povie, že im Chuck zničil rodinu. Opäť sa chtiac nechtiac dostávame k Breaking Bad. Showrunneri síce mohli vedieť od začiatku, akým smerom sa chcú uberať, avšak mám pocit, že až teraz naplno zakomponovali do seriálu to, čo sme milovali na Perníkovom tatkovi. Srdce.

Pravdepodobne si hovoríte, že celému projektu iba príliš fandím, no nie je to pravda. Jednoducho používam superlatívy preto, lebo si ich seriál právom zaslúži. Sú v ňom veci, ktoré mi prekážali? Samozrejme. Napočítal by som ich však na prstoch jednej ruky. Najvýraznejším elementom je dejová stojatosť okolo Jimmyho parťáčky Kim (Rhea Seehorn). Tá síce opäť dostane množstvo priestoru, no mám pocit, akoby aktuálne slúžila iba ako dejová barlička pre Saula. Ak si to však zrátame, plusy tretej série dominantne prevyšujú jej mínusy.

Better Call Saul je ešte brilantnejšie natočený, opäť famózne napísaný, napínavý a v niektorých momentoch aj poriadne vtipný (Saulove natáčanie spotu do televízie). Stráži si svoje ťahavé tempo, no robí tak excelentným spôsobom. S akciou sa nepreháňa, no aj tak vám dokáže vyvolať husiu kožu. Postavy dostávajú nový rozmer, veľa z nich sa vrámci príbehu napreduje a zžijete sa s nimi ešte viac, ako kedykoľvek predtým. K tomu všetkému dostávam pocit, že seriál znovuobjavil srdce, ktorým disponoval jeho predchodca. Viac slov je zbytočných. 9/10

Aké hodnotenie by si dal ty? zobraziť výsledkyskryť výsledky 0 /10