Sólovku Han Sola preberá oscarový Ron Howard, režisér snímok Rivali, Čistá duša či Apollo 13

Phil Lord a Christopher Miller opustili sólovku Han Sola kvôli kreatívnym nezhodám a naskytla sa otázka, kto si namiesto nich sadne na režisérsku stoličku. V minulom článku sme dodali, že má byť nový tvorca oznámený už čoskoro, no a dnes vieme s určitosťou povedať, že sa vyvoleným stáva Ron Howard. Režisér peciek ako Rush či Apollo 13 to však bude mať veľmi ťažké. S natáčaním začne už v týchto dňoch a snímka má na rozvrhu nakrúcania vyhradených ešte pár týždňov, plus päť týždňov pre dotáčky.

Množstvo času a peňazí potrebných pre dokončenie projektu sa môže meniť v závislosti od toho, ako veľmi chce Howard meniť samotných scénár a koľko chce robiť pretáčok. A to vzhľadom na zábery, ktoré sú už natočené. Nuž, nám sa toto rozhodnutie vôbec nepáči, aj keď Howarda považujeme za kvalitného režiséra. Jeho štýl nám jednak nepasuje k takémuto žánru, ale ani sa nepodobá rukopisu Lorda a Millera. Čo si myslíte vy?