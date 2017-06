Potvrdené! David Fincher zrežíruje pokračovanie úspešného zombie akčnáku World War Z 2

To, čo sa už niekoľko týždňov šepkalo, je realitou. Paramount Pictures oficiálne potvrdilo, že World War Z 2 nakrúti David Fincher (Fight Club, Gone Girl). Tri roky stará zombie hitovka dlhšie nemohla nájsť režiséra, hoci Fincher mal o režisérske kreslo záujem. Paramount však stále váhal, ale dnes konečne prostredníctvom svojho šéfa Jima Gianopulosa potvrdil, že sa s Fincherom nachádzajú v pokročilom štádiu prác na sequeli. Spokojný môže byť aj Brad Pitt, ktorý do projektu Finchera vlastne namočil. Pôjde tak už o ich štvrtú spoluprácu. Predpokladaný dátum premiéry zatiaľ nie je známy. S výberom režiséra sme však naozaj spokojní. A čo vy?

