Záporákom vo Venomovi s Tomom Hardym bude krvilačný Carnage. Aké ďalšie postavy zo Spider-Manovho sveta chcú v Sony priviesť k životu?

Po tom, čo sa producentka Amy Pascal v jednom z nedávnych rozhovorov prekecla a potvrdila zapojenie postáv zo Spideyho univerza do MCU, bolo nám jasné, že sa skôr či neskôr dočkáme nejakých informácií, ktoré by do celého prípadu vniesli o čosi viac svetla. A skutočne sa tak aj stalo. Známy server The Hollywood Reporter totiž prišiel s novými informáciami, ktoré dozaista potešia všetkých fanúšikov Spider-Mana a jeho sveta.

V prvom rade ide o chystaného Venoma s Tomom Hardym v hlavnej úlohe. Ten sa začne natáčať už túto jeseň, no a podľa spomínaného zdroja sa v ňom ako hlavný záporák predstaví obľúbený Carnage. Pokiaľ vám náhodou jeho meno nič nehovorí, tak vedzte, že Carnage je mimozemským parazitom a v komiksoch sa spojil so šialeným vrahom Cletusom Kasadym. Avšak, on na rozdiel od Venoma vytvoril so svojím hostiteľom dokonalú harmóniu, čo malo za následok brutálne vražedné besnenie. Právom teda patrí k tým najkrvilačnejším Spider-Manovým protivníkom.

The Hollywood Reporter ďalej hovorí, že v Sony okrem Venoma a ženskej tímovky Silver & Black údajne plánujú natočenie ďalších samostatných filmov, a to konkrétne so záporákmi Kravenom a Mysteriom. Kraven the Hunter, úradným menom Sergei Kravinoff, je v komiksoch skvelým lovcom a dokáže loviť divoké šelmy ako pomocou zbraní, tak aj holými rukami. A k tomuto účelu používa sérum na zvýšenie jeho sily. Je posadnutý Spider-Manom a túži ho uloviť.

Quentin Beck chcel byť slávny vždy. Na filmový priemysel talent nemal, a tak sa rozhodol, že bude kaskadérom. Aby sa zviditeľnil, vytvoril si alter ego menom Mysterio a rozhodol sa Spideyho poraziť. Nemá síce žiadnu nadľudskú silu, veľmi dobre sa však vyzná v ilúziách, hypnóze a zvláštnych efektoch, ktoré používa ako zbraň. Na ochranu proti vlastným omamným látkam nosí ochrannú prilbu pripomínajúcu sklenené akvárium, čo sa v komiksoch nezaobišlo bez vtipov zo strany Spider-Mana.

Ak snímky Venom a Silver & Black dokážu divákov dostatočne zaujať, bude to pre trápiace sa Sony len a len plusom. Navyše, ich novo budované komiksové univerzum by rozšírili ešte spin-offy s Kravenom, Mysteriom či ďalšími zaujímavými postavami zo stránok komiksov. No a potom tu máme ešte samotného hrdinu Spider-Mana v podaní Toma Hollanda, ktorý by mal predstavovať akýsi most medzi Sony a Disney (MCU). A hoci je momentálne zmluvne viazaný iba s Avengers a Spideyho trilógiou, je veľká šanca, že by sa mohol objaviť aj v niektorej zo snímok vyššie. Nuž, stále vo vzduchu visí množstvo nezodpovedaných otázok, no zdá sa, že v Sony na to idú naozaj pozvoľna, čo zatiaľ rozhodne nie je na škodu. Čo si myslíte vy? Má podľa vás toto rozšírené univerzum okolo Spideyho nádej na úspech?