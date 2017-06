Tretia séria Farga vyniká geniálnou dvojrolou Ewana McGregora a predstavuje najodpornejšieho záporáka v rámci seriálu (Recenzia)

Pokud jste fanoušky bratrů Coenových, jistě znáte film Fargo z roku 1996, který si krom dvou Oscarů odnesl i kultovní status. A právě na ten v roce 2014 navázala televizní stanice FX stejnojmenným seriálem. Ten si kromě názvu z filmu vypůjčil jen máloco. O to lepší jízda to však byla. Dočkali jsme se skvělých postav, překvapivých dějových zvratů a hlášek překypujících černým humorem. Po špičkové první sérii přišla další, která se té předchozí minimálně vyrovnala, a tak bylo jasné, že se do světa Farga podíváme potřetí. A už z prvních ukázek bylo jasné, že nás čeká mrazivý návrat a příběh, který by měl dostát všemu, co na tomto seriálu máme tolik rádi.

V nové sérii jsme se opět ocitli v mrazivé zasněžené krajině Minesotty, přičemž se její děj odehrává od prosince (december) roku 2010 do března (marec) 2011. Stejně jako v minulých dvou sezónách, i v té nejnovější vás čekají nové postavy a příběh, i když samozřejmě, sem tam se nějaké propojení s předchozími řadami objeví. V hlavních rolích vás čekají probační úředník Ray Stussy (Ewan McGregor) a kriminálnice Nikki Swango (Mary Elizabeth Winstead). Tato neobvyklá zamilovaná dvojice si nežije zrovna nad poměry, a tak se rozhodnou vykrást Rayova bratra Emmita (také Ewan McGregor). Jejich akcička se nevyvede a brzy se zapletou do dvojité vraždy. Mezitím do bratrovi úspěšné společnosti, kterou vede spolu se Syem (Michael Stuhlbarg), přichází podivín V. M. Varga (David Thewlis), který místo návratu půjčky ve výši jednoho milionů žádá něco úplně jiného. Do všeho se zamíchá policistka Gloria Burgle (Carrie Coon) a začíná tak opět jeden velice komplikovaný příběh.

Tím výrazně nejlepším prvkem nové série jsou skvělé herecké výkony. Duo Martin Freeman a Billy Bob Thornton to sice není, ale zejména dvojrole Ewana McGregora patří k tomu nejlepšímu, co jsme v rámci Farga zatím viděli. Nikki Swango si zamilujete dříve, než byste chtěli a prohnilé charisma V. M. Vargy vám bude cuchat nervy v každé epizodě. A přestože tato série je první, v níž se samotný spolek Fargo neobjevuje, určitě se můžete těšit na narážky a propojení s předchozími sezónami. Čekají vás svým způsobem absurdní zločiny a opět komplikovaná zločinecká tragikomedie plná náhod a jejich krutých následků. A i když má tato řada blíže k současnosti než ta předchozí (odehrávající se v 70. letech), pořád budete mít pocit, že jde o jakýsi fiktivní svět z minulosti, kde náhody hrají prim a kde Ewan McGregor hraje roli losera a splňuje tak další konstantu seriálu, v níž se objevují v hlavní roli nekňubové, jejichž nepromyšlené činy vedou k tragickým koncům.

Opět nechybí ani notná dávka černočerného humoru, který je ve třetí sérii obzvláště výraznou složkou. Po většinu všech deseti dílů se opět budete dobře bavit, ale možná vám, podobně jako mně, bude něco chybět. Stále jde o špičkové dílo s úžasnými herci a nápady, ale oproti předchozím sériím se zde objevuje častěji nepříjemný prvek nudy. Ne, že byste nad novým Fargem měli zívat, ale tentokrát se tvůrcům úplně nepodařilo udržet nekolísavé napětí a neustálý zájem diváka o dění na obrazovce. Důvodem může být volba příběhu, který je stále hodně zajímavý, ale pořád mu chybí šmrnc a grácie těch předchozích. Tak jako tak se můžete těšit na precizní režii, krásné záběry ze zasněžené Minnesoty a na spoustu mrtvých těl.

Třetí Fargo stojí hlavně na hereckých výkonech, a to zejména Davida Thewlise, který je opravdovým hnusákem. Na rozdíl od druhé série, kdy jsme asi mnozí měli tendence sympatizovat s postavami z obou stran, tentokrát je jasně vymezeno, kdo je dobrý a kdo je zlý, což je trochu škoda. Na skutečný rozjezd série si budete muset pár epizod počkat, ale pak už to rozhodně stojí za to. Promyšlený scénář a překvapivé momenty vás mnohokrát zarazí do gauče a některé z postav si vás omotají kolem prstu natolik, že vás bude fakt mrzet, že se v případných dalších sériích už pravděpodobně neobjeví. Fargo je okořeněno nádhernou absurditou a skutečně nepředvídatelnými událostmi, které si vás získají, ale tak trochu ztrácí tempo oproti dvěma předchozím sériím. I tak je ale opět o skvěle vystavěný příběh, který si vás získá a nepustí až do závěrečné scény, o níž vám nechci nic prozrazovat, ale rozhodně vás nenechá klidnými. 8/10