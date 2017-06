Upozornenie! Vedľajšie účinky tejto drogy spôsobujú nespavosť, zúrivosť a tendencie ku kanibalizmu

Šesť priateľov zo školy sa rozhodne na víkendovú párty v opustenej chatke. Ako to už pri hororovom žánri býva, zábava plná alkoholu sa mení na nočnú moru, keď na scénu vystúpi zlo. V prípade The Evil in Us pôjde o drogu, obsahujúcu neznámy vírus, ktorá mení slušne sa správajúcich ľudí na nekontrolovateľné zvery. K tomu by však možno stačila iba riadna dávka alkoholu, ale okrem agresívnosti počítajte so zvýšenou chuťou na ľudské mäso.



Len jedno jediné dievča z partie odolá nutkaniu drogu vyskúšať, a tak postupom času sleduje všetkých svojich kamarátov, ako sa menia na krvilačné beštie. Boj na život a na smrť sa pre Brie (Debs Howard) môže začať! Myslíte, že si podobne klišovitý príbeh na štýl Evil Dead či Cabin Fever stále nájde svojich fanúšikov, alebo by mali dať už hororoví tvorcovia tejto ohranej téme jednoducho pokoj?