Divoká babská jazda so Scarlett Johansson je o polovicu menej zábavnejšia napodobenina The Hangover so zlým zmyslom pre humor (Recenzia)

Všetci dobre poznáte ten typ filmov. Partička kamošov či kamošiek sa stretne po rokoch, rozhodnú sa urobiť niečo bláznivé a behom záťahu sa veci poriadne pokašlú. Nič výnimočné, ja viem. Nápady sa proste recyklujú, ale práve tento môže so štipkou vkusu a nápadu dopadnúť minimálne pozerateľne. Mozgové bunky predsa nemusia stále pracovať na plné obrátky. Je však táto záležitosť so Scarlett Johansson, Kate McKinnon, Zoë Kravitz a Jillian Bell vhodná aspoň na jednoduchú oddychovku po vyčerpávajúcom dni v práci?

Nebudem vás zbytočne naťahovať. Nie je. S popcornom v ruke si radšej opäť pozrite Vo štvorici po opici, The Night Before, alebo Bridesmaids od Paula Feiga. Ak na moju radu nedáte a predsa len chcete vedieť, o čom tá Divoká babská jazda vlastne je, budiž. Spomínané dievky sa poznajú od strednej školy, kde si sľúbili, že budu naveky kamoškami. Prešlo však niekoľko rokov a kontakt utíchol. Scarlett Johansson kandiduje na post senátorky, Illana Glazer je presvedčená aktivistka, ženský Peter Griffin Jillian Bell učiteľka, Zoe Kravitz nóbl biznismenka, ktorá sa súdi o práva na výchovu dieťaťa a Kate McKinnon je jednoducho Austrálčanka. Slečny po rokoch spája dámska jazda, keďže Scarlettina postava Jess sa má vydávať.

Zorganizuje sa divoká chlastačka osladená bielym práškom a mierne podguráženým kočkám zíde na um, že by Jess mali zavolať striptéra. To aj urobia, avšak v zápale vášne, ho ladným gymnastickým číslom pošlú na onen svet. Po tento moment veľa vtipných situácií nevidíme. Panáky, trápny tanček, ďalšie panáky, umelé snahy o konverzačky medzi síce sympatickými, no nezohratými postavami... Veď si to viete domyslieť. Od momentu, kedy si podozrivý striptér rozbije hlavu o rohový stolík sa síce tempo začína mierne zrýchľovať, no úroveň humoru zostáva niekde medzi minuloročnými Ghostbusters a prehnane sileným Why Him?

Zopár úsmevných momentov prichádza vo chvíli, kedy na scénu nastupuje Jessin manžel Peter (Paul W. Downs). Ten po čudesnom a prerušovanom telefonáte s Jess sadá do auta, vybaví sa dospeláckymi plienkami, redbullom dokonca aj ruským adderallom a snaží sa čo najrýchlejšie nájsť svoju manželku. Pripomínam. Ide zväčša o scény úsmevné. Žiaden výbuch smiechu sa opäť nekoná, ale táto malá príbehová vložka ma zabavila omnoho viac, ako trampoty sfetovaných dievčeniec vo veľkom dome. Aby som bol úprimný, ak by scenár prepísal niekto so zmyslom pre humor, dobrodružstvá namotivovaného priateľa upaľujúceho za svojou ohrozenou polovičkou, by som si v kine pozrel celkom rád.

Čo ma tiež udivuje, je to, ako dokážu Hollywoodske komédie ubiť potenciál skvelých komikov. Vo Why Him? sme videli nevýrazného Keegan-Michaela Keya z dvojky Key and Peele, v Baywatchi zas Hannibala Buressa a tu sa objavil Eric Andre. Ak by im tvorcovia ponechali trochu voľnosti v rámci scenára, tak verím, že každý jeden by strčil svojou improvizáciou všetky plánované snahy o humor do vrecka. Nuž nestalo sa tak. Ono sa vlastne v tomto filme celkovo veľa nedeje. Ako som už spomenul na začiatku. Je to taký kostrbatý pokus napodobniť úspech The Hangover či Feigových Bridesmaids, pritom však postráda trefný scenár, zohraté postavy, originálne situácie a hocičo iné, čo vás napadne v spojení s fajn komédiou. Je to z trištvrtiny zbierka ohratého klišé, a tak sa naozaj nie je načo tešiť. Ak máte radi množstvo vtipov o pohlavných orgánoch, austrálsky akcent, sympatické herečky, alebo nemáte vysoké nároky na humor, nudiť sa nebudete. Ak vás však nebavia podobne ohrané komédie, Divokú babskú môžete s kľudným srdcom vynechať. 3/10

