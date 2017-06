Súčasťou Game of Thrones nie sú iba dramatické príbehy a epické súboje, ale aj krásne ženy! Bez nich by to skrátka nebolo ono

Intrigy, nečakané zvraty a efektné boje sú síce fajn, ale bez týchto žien by Game of Thrones nebolo tým čím je. Diváčky letia na sladkého Jona Snowa či sympatického Robba Starka a muži zase môžu oči nechať na sexy Margaery, zvodnej Daenerys, exotickej Missandei, alebo stále do krásy rastúcej Sanse. Patrí medzi vašich favoritov iná postava? Vkus máme predsa každý iný.



Siedma séria je už na dosah ruky, pričom v skutočne nedávnej dobe sme mohli vidieť jej prvú upútavku, na ktorú naväzovalo snáď ešte ohromujúcejšie predstavenie v podobe druhého traileru z posledných dní. A kedže sme vás v stredu schladili skutočne mrazivou dávkou plagátov, možno by bolo vhodné zhliadnuť aj čosi horúcejšie a odľahčené. Preto k vám prinášame video-zostrih (viď koniec článku) našich obľúbených herečiek z Game of Thrones, ktorý mužského diváka určite poteší.



Pri jeho sledovaní ale odporúčame pridanú hudbu ideálne vypnúť (aby ste sa necítili ako v lacnom erotickom salóne) a bez zvuku (alebo s pridaným Game of Thrones soundtrackom) sa kochali nad krásou ženského castingu Hier o Tróny. Muž či žena, mladý čí starý, každý má v tomto seriáli svoju (či svojho) miss krásy (muža snov). Ktorá z účinkujúcich vám pri prvom príchode na scénu nedovolila dlhé noci spávať? Vyjadriť svoje sympatie môžu pochopiteľne aj naše čitateľky.





