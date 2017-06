Fanúšikovský film The Last of Us získal maximálne vierohodnú atmosféru v prostredí Černobyľu

Maul odviedol dobrú prácu už na mnohých malých projektoch. Za zmienku stojí napríklad pokus o stvárnenie legendárnej hernej postavy, Witchera. Samotné video nájdete v tomto odkaze. Tentokrát sa však rozhodol spracovať post-apokalyptické prostredie kultovky The Last of Us, pričom si vybral priam dokonalú lokalitu. Prepojil miesto černobyľskej katastrofy s hlavnou mužskou postavou hry, a tak vytvoril unikátny krátkometrážny film. Musím konštatovať, že mu tento počin podaril na jedničku s hviezdičkou. Okrem klasických (dookola omieľaných) záberov v zábavnom parku uvidíme aj zdevastované budovy, kontrast čarovnej zelene a kontakt s neškodnými zvieratami. Podľa zdroja sa Maul so svojím štábom nemuseli dostať do tejto oblasti nelegálnou cestou, návštevníkom bol udelený krátky prístup do tejto zóny. Zaujímavé video a neuveriteľné fotky nakrútil eosAndy, o make-up sa postarala Maja Felicitas. Ak by ste mali záujem o viac počinov tohto autora, nájdete ich na oficiálnej stránke. Nižšie nájdete sľúbenú ukážku.

