Tragický príbeh Darth Maula, jedného z najprefíkanejších Sithov v Star Wars. Ako spoznal Darth Sidiousa, po čom naozaj túžil a ako zomrel?

Minimálne po stránke výzorovej si nebudeme musieť Maula asi dlho predstavovať, kedže jeho špecifický vizuál príslušníka rasy Zabrak hovorí sám za seba. Rohy vyčnievajúce z červeno-čiernej pokožky robia z Maula snáď jednu z najštýlovejšie pôsobiacich postáv zo Star Wars univerza. V rámci redakcie sme sa rozhodli, že vám prinesieme jeho celistvý príbeh, ktorý nebude rekapitulovať len Maulovu filmovú históriu, ale zameria sa aj na knižné a seriálové pôsobenia tohto pozoruhodného Sitha.



Ideálne bude asi začat pekne od počiatku. Maul sa narodil Matke Talzin na planéte Dathomir. Je príslušníkom rasy Zabrakov, najviac podobným ľudom, avšak narozdiel od nich je pre Zabrakov špecifické tetovanie na tvári, z hlavy vyčnievajúce rohy a dve srdcia. Jeho pokrvnými bratmi boli Feral a Savage Opress. Ešte pred Maulovým narodením sa jeho matka Talzin stala spojencom temného sithského lorda Darth Sidiousa, neskôr známeho ako imperátora Palpatina. Sidious behom tohto krátkeho spojenectva Talzin zradil a uniesol jej syna Maula, pretože videl veľký potenciál stať sa mocným Sithom.





Maul bol Sidiousom vychovávaný a cvičený mimoriadne tvrdým, nekompromisným spôsobom, kvôli čomu sa stal skutočne oddaným učňom a v boji zručným šermiarom. Sidious počas jeho výcviku vzal Maula na planétu Malachor, kde mu pripomenul dávnu porážku Sithov rádom Jedi. Prostredníctvom vízií, ktoré Maulovi Sidious sprostredkoval, pozoroval históriu dávno minulú a vytvoril si silnú apatiu voči ich rádu. Spolu so svojím majstrom mal následne Sithov pomstiť, zničiť rád Jediov a vytvoriť nové galaktické impérium pod ich spoločnou nadvládou.



"Rytieri Jedi. Strážcovia mieru Galaktickej Republiky. Zbabelci, váľajúci sa vo svojom nastolenom mieri. Ich sila ubúda. Hlboko vo svojom vnútri vedia, že nemôžu tento stav poriadku a mieru udržať navždy. A keď ich čas začne spadať do rúška temnoty... nájdu mňa, čakajúceho na nich." (Darth Maul)





Po viacerých rokoch tréningu začínal byť Maul nepokojným a netrpezlivým. So svojím neutíchajúcim hnevom túžil po pomste. Už jednoducho potreboval jeho dvojručným, sithským mečom okúsiť mäso rytierov Jedi. Darth Sidiousom bol však upozornený, aby zostal v utajení, dokým jeho plány nebudu pripravené. Vzhľadom na to, že Sidious potreboval ukojiť Maulovu blaženosť po krvi, poslal ho na jeho prvú misiu do planetárneho systému Kellux, aby vystopoval pirátov, ktorí napadali Obchodnú Federáciu. Prvá samostatná misia dopadla úspechom.



O nejakú dobu na to Senátor Palpatine z planéty Naboo tajne spolupracoval s Obchodnou Federáciou (príbeh Star Wars I). Za čo vďačí aj Maulovej snahe, pretože jeho úspešnou misiou mimo iného získal aj Obchodnú Federáciu na Sidiusovu stranu. Ešte než sa posunieme ďalej k príbehu z filmov, prinášame vám možnosť pozrieť sa na jednu z Maulových misií - tá časovo predchádza dejstvu zo Star Wars I. Krátkometrážna amatérska snímka si vytvorila svoju vlastnú dejovú linku, v rámci ktorej Palpatine testuje Maulove bojové schopnosti. Ako sa Darth Maul preukáže, môžete vidieť sami.





Po dlhých rokoch sa konečne blížilo veľké odhalenie sa rádu Jedi. Palatinove plány s vyššie spomínanou Obchodnou Federáciou začali naberať na obrátkach práve v Star Wars: Episode I. Blokáda Naboo, príprava armády droidov na boj, vyslanie Obi-Wana Kenobiho a jeho majstra Qui-Gon Jina na planétu s pokusom o vyriešenie situácie, záchrana kráľovny Amidali a útek z Naboo. To všetko ste mohli vidieť počas prvej epizódy, na ktorú naväzoval presun na planétu Tatooine. Maul ale Amidalu potreboval získať pre plány svojho pána. Nevyhnutné stretnutie s jej ochrancami sa teda blížilo. Počas neho v diaľke vycítil Maul z mladého chlapca, Anakina Skywalkera, neuveriteľne silné prepojenie na Silu.



Qui-Gon Jin bol známy svojou prepracovanou bojovou technikou, ale Maul svojou zúrivosťou a abnormálnou obratnosťou. Išlo o boj krátky, no mimoriadne intenzívny a bez pomoci záchrannej lode by skončil pre majstra Qui-Gona tvrdou porážkou. Maul si teda konečne splnil svoj dlhoročný sen a odhalil mocných Sithov ich nepriateľovi - rytierom Jedi. Po tomto boji bol ešte viac plný hnevu a sebavedomia hraničiaceho s čírou aroganciou. Vôbec ale netušil, že mladý chlapec, z ktorého cítil obrovské spojenie so Silou, bude o niekoľko rokov mocným Jedi. Tento Jedi ale neskôr podľahne temnej stránke sily a stane sa jedným z najvplyvnejších Sithov, aký kedy jestvoval - Darth Vaderom.





Kedže ale filmový príbeh väčšina z čitateľov dôverne pozná, presuňme sa rovno na Naboo, kde sa odohral epický duel medzi Darth Maulom a dvojicou rytierov Jedi Kenobim a Qui-Gonom. V ťažkom zápase bol nakoniec Qui-Gon Jin Darth Maulom zabitý, no o nemalú chvíľu na to Obi-Wan stratu svojho majstra pomstil (nemožno ale príliš vravieť o pomste, kedže tej sa rytieri rádu Jedi vyhýbajú). V rámci tejto udalosti Palpatine alias Darth Sidious síce prišiel o svojho dlhoročného sithského učňa, ale vzhľadom na vývoj zvyšných udalostí si politicky polepšil. Takže bol zase o krok bližšie k naplneniu svojich tajných plánov.



Maulova nenávisť a vôla prežiť bola však natoľko obrovská, že využil Silu k tomu, aby jeho na dve časti rozdelené telo skončilo v odpadovom priestore, odkiaľ sa dostalo na planétu Lotho Minor. Celú dobu, až do jeho "znovuzrodenia", ho držala pri živote myšlienka na pomstu. Pomstu Obi-Wanovi Kenobimu. Maul vo svojej pomätenosti a zúrivosti naďalej vytrvával. Časovo by sme mohli hovoriť už o období Klonových vojen, počas ktorých Obi-Wan bojoval bok po boku so svojím nádejným učňom, Anakinom Skywalkerom.





V tejto dobe sa k polo-šialenému Maulovi, ledva si spomínajúcemu na svoju existenciu niekdajšieho sithského lorda, dostal jeho pokrvný brat Savage Opress. Maula následne zobral na jeho rodnú planétu Dathomir, kde mu vďaka Matke Talzin bola obnovená jeho pamäť. Okrem jeho mysle sa ale Talzin zamerala aj na Maulovo zbedačenú telesnú schránku, ktorá dostala malé vylepšenie - kybernetické nohy z časti separatiského droida. Za nasledujúce roky sa stalo skutočne mnohé. Všetko ale viedla Maulova priorita - pomstiť sa Kenobimu za to, že mu vzal jeho život a pôvodné postavenie a pomsta jeho bývalému majstrovi Sidiuosovi za to, že ho nahradil novým učňom. V tejto misii mu pomáhal jeho brat Savage Opress, a po novom stal Maulovým učnom.



Prvý stret Kenobiho s Maulom sa odohral na planéte Raydonia (viď prvé video), kde ho Maul vylákal vraždením nevinných civilistov. Kenobi bol v spojení bratov porazený a zajatý. K úteku mu neskôr ale dopomohla Asajj Ventress, ktorú kedysi trénoval Maulov nástupca, Count Dooku alias Darth Tyranus. Týchto stretov Maula a Kenobiho bolo za niekoľko rokov ešte mnoho a preto si ich nebudeme každý zvlášť jednotlivo preberať. Spomeňme ale napríklad nasledujúci boj dvojice bratov Maula a Opressa proti Kenobimu a Adi Galii. Po tomto náročnom súboji bola majsterka Gallia zabitá a Opress prišiel o svoju ruku (viď video dva).







Po danom súboji ich našiel v bezvedomí (nie však zo súboja, ale z nízkej dávky kyslíku v rámci úteku prostredníctvom únikového modulu) ležať vodca skupinky Death Watch, Mandalorián Pre Vizsla. Neskôr Maul dostáva miesto kybernetických nôh od Talzin pár ľudských mechanických nôh, takže sa už viac podobá tomu, čím kedysi býval. Vzhľadom na to, že sa ukážu ciele Death Watch a Maula ako spoločné, dajú svoje sily dokopy. Maul, Opress a Pre Vizsla sa stanú vodcami organizácie Shadow Collective, ktorej spoločnými cieľmi je kombinácia Vizslovej snahy o získanie vlády nad Mandalorianmi a Maulovej túžby zničiť Dookuho (neskôr zase bude túžiť zničiť Vadera, jednoducho sa stále cíti pri Sidiusovi ako dávno zabudnutý a nahradený učeň) a Kenobiho. Všetko sa ale nakoniec vyvŕbi k súboju medzi Vizslom a Maulom.



Po zabití Pre Vizslu sa Maul stáva vodcom Death Watch. Svoju novonadobudnutú pozíciu využije napríklad k tomu, aby zajatím vodkyne Nových Mandalorianov a Obi-Wanovej tajnej lásky, Satine Kryze, nalákal Kenobiho do pasce. Čo sa mu koniec koncov aj podarí, pričom Satine Kryze príde o život, s vyznaním lásky k Obi-Wanovi na perách. Jej smrť je však z Maulovho pohľadu zbytočná, pretože Kenobimu sa opätovne podarí utiecť.





Na scénu sa ale konečne dostáva aj obávaný Darth Sidious. Ten sa od Obi-Wana už počas prvej epizódy Star Wars dozvedel, že jeho bývalý učeň Darth Maul je nažive. Spočiatku túto záležitosť necháva Sidious takpovediac voľne plávať, ale s nástupom Maulovej moci sa rozhodne so svojím bývalým učňom stretnúť zoči voči. Maul vyjadrí svojmu niekdajšiemu majstrovi úctu a požiada ho o možnosť stať sa opätovne jeho učňom. Sidious však jeho ponuku jednoznačne odmietne a ich stret sa preto stane krvavým bojom, v ktorom Savage umiera. Maul prosí Sidiousa o zmilovanie, ale ten ho aj napriek prosbám mučí. Nasledujúce video vám ukáže obrovskú moc neľútostného Darth Sidiousa. Dvojica bratov proti nemu jednoducho nemala žiadnu šancu.





Maulova cesta sa týmto súbojom ale stále nekončí. Po krutej porážke je vzatý Sidiousom ako väzeň a neskôr mučený Countom Dookuom, ktorý chce od neho zistiť informácie ohľadom Shadow Collective a Maulových spolupracovníkov. Maul ale Dookuovi odmieta čokoľvek prezradiť a jeho verní z Death Watch ho našťastie onedlho nato oslobodia a spoločne s Maulom utečú.



Maul ale netuší, že jeho útek patrí len k jedným z mnoha plánov sithského lorda Sidiousa. Tentokrát mu ide o Matku Talzin a k nej sa chce dostať práve prostredníctvom Maula. Po jeho úteku dôjde k súboju medzi vojskami generála Grievousa (Grievousa poznáte zo Star Wars III: Pomstha Sithov) a Mandaloriánmi so stratami na oboch stranách. Maul nakoniec svojim vojskám prikáže ustúpiť a podarí sa mu to len vďaka tomu, že Grievous predpokladá, že týmto spôsobom sa pomaly ale isto dostanú k Talzin. Pomocou jej mocnej mágie sa s ňou Maul dokáže skontaktovať a spoločne vymyslia plán na zajatie Dookuho a Grievousa, čo sa im aj podarí.





Maul následne Sidiousa kontaktujte ohľadom informovania o zajatí jeho vrchných veliteľov. Sidiousova reakcia je chladná a Maulovi bez okoľkov povie, že ich pokojne môže zabiť. Behom krátkej doby sa pri útoku rytierov Jedi podarí Grievousovi utiecť, ale Dooku zostáva pri Maulovi ako jeho dočasný spojenec. Do jeho teľa sa neskôr chtiac-nechtiac dostáva pomocou mágie Matka Talzin a po príchode Sidiousa s Grievousom započne proti Maulovi a Dookuovi (Matke Talzin) ohromujúci súboj. Ten ale končí Maulovou porážkou a pádom organizácie Shadow Collective. Maul síce naďalej žije, ale pre Sidiousa už v jeho očiach neznamená žiadnu hrozbu.



Behom posledných dní Vojny klonov sa Maulova čepel stretne s padawankou Anakina Skywalkera, s Ahsokou Tano. Z tohoto zápasu sa ale Maulovi zas a znova podarí utiecť. Maul sa následne vydáva k planéte Malachor, kde plánuje získať starovekú zbraň, s ktorou by raz a navždy porazil Sidiousa a Obi-Wana. Jeho ľod ale na Malachore stroskotá, a tak sa starnúci Maul na dlhé roky ocitá zaseknutý na tom istom mieste. Po období Klonových vojen a behom Maulovej "krátkej" zastávky na Malachore Darth Sidious získava nového učňa, Darth Vadera, stáva sa mocným imperátorom a rád rytierov Jedi postupne upadá do zabudnutia.





Na planétu sa ale po dlhých rokoch dostávajú aj sithskí inkvizítori a najmä mladý Jedi padawan Ezra Bridger. S touto nečakanou pomocou sa Maulovi podarí získať mocný sithský holokron. V Ezrovi vidí veľký potenciál, a preto ho chce dostať spod ochranných krídiel jeho učiteľa Kanana Jarrusa, čo sa mu ale nepodarí a Ezra zostáva na svetlej strane sily. Maul je síce z Ezrovho rozhodnutia sklamaný, ale to mu nebráni v tom, aby vedomosti zo sithského holokronu využil k nájdeniu svojho odvekého rivala.



Ako isto viete, po páde Republiky a nástupe sithského Impéria sa Obi-Wan stiahol do úzadia na planétu Tatooine, kde ochraňuje mladého Lukea Skywalkera. Na vlastnú päsť sa mu ale dobre sa skrývajúceho Kenobiho nepodarí nájsť, a tak, ako je to u Maula bežné, využije svoju prefíkanosť. Na planétu naláka prostredníctvom holokronu mladého Ezru Bridgera, ktorého následne napadnú púštni ľudia. Maul ale nie je (aspoň v určitom smere) úplnym zloduchom a k Ezrovi navyše vždy cítil určité sympatie, a preto ho nenechá púštnym ľudom napospas. Po tom, ako Ezra omdlie, vyvraždí tlupu púštnych ľudí a ďalej ho ponecháva na planéte osamoteného ako návnadu.





Obi-Wan pochopiteľne opusteného Bridgera zachráni a tak sa Maul konečne po dlhom čase stretáva so svojím rivalom zoči voči. Maul sa ale čuduje, prečo sa Kenobi skrýva práve na takejto bohom zabudnutej planéte, pričom si rýchlo odvodí, že na nej niekoho chráni. Obi-Wan po dlhých rokoch v exile ale nezostal bez tréningu a Maula "naláka" bojovou pozíciou Qui-Gon Jina. Na ňu však Maul zareaguje príliš predvídateľne (ako keby útočil na Qui-Gona), čo Obi-Wan zmenou stratégie ihneď obráti vo svoj prospech.



Maul po krátkom súboji umiera v Obi-Wanovom náručí a pýta sa ho, či osoba pod Kenobiho ochranou je bájny vyvolený. Maulove posledné slova znejú nasledujúco: „On nás pomstí". A tak sa končí dlhá púť majstra útekov, prefíkaného (ex) Sitha, Darth Maula, ktorý padol rukou svojho odvekého soka. Jeho posledné slová naznačujú, že život tohto Zabraka mohol byť odlišný, keby sa nedostal pod moc zlovestného Darth Sidiousa. Kvôli nemu bola Maulovou životnou náplňou iba pomsta. A narozdiel od jedného zo svojich nástupcov, Darth Vadera/Anakina Skywalkera, nikdy neokúsil pravú lásku či priateľstvo. Dalo by sa povedať, že iný život ako ten čo mu bol pridelený ani nepoznal. Odišiel však v pokoji, s vedomím, že Obi-Wan spolu s Lukeom Skywalkerom Sithov porazia.

