Devätnásťročný Sergej Polunin sa stal najmladším sólistom v hlavnej role Kráľovského baletu v Londýne. Poznáš jeho príbeh? (Tip na dokument)

Dokumentárny film Dancer odkrýva fascinujúci príbeh Sergeja Polunina, tanečníka baletu, ktorý je považovaný za najväčší klenot pôvabnej profesie v tejto generácii. Najprv sa stal najmladším sólistom Kráľovského baletu v Londýne, neskôr svoj rekord opäť povýšil a stal sa z neho najmladší herec v hlavnej role. Jeho fyzické danosti, výška a silná postava sú doplnené slovanským temperamentom a nadľudskou charizmou, a tak spoločne s pôsobivými výskokmi a neopakovateľnou choreografiou bol jednoducho predurčený k nemalému úspechu. Svoj neskutočný vrodený talent však ešte doplnil cieľavedomosťou, oddanosťou tancu a dvojnásobnou porciou tréningu. Koho tak svet získal? No predsa najlepšieho tanečníka baletu (minimálne súčasnosti).

Avšak, každý veľký príbeh má akýsi negatívny zlom. Enormná sláva a rodinné problémy zlákali nepredvídateľného Sergeja na zlé chodníčky. Trénovanie vymenil za celonočné párty, striedmy a zdravý životný štýl za alkohol, cigarety a drogy. Lieky od bolesti a kokaín mu vraj pomáhali predviesť neopakovateľný výkon. Diváci si rezervovali lístky na predstavenia aj viac ako dva roky dopredu! Aký príbeh sa skrýva za týmto talentovaným mladíkom?

Sergej Vladimirovič Polunin sa narodil v roku 1989 na juhu Ukrajiny, presnejšie v meste Cherson. Hneď počas pôrodu vystrašil nemocničný personál, ktorý spozoroval jeho nadmerné pohybové danosti a pružnosť. Už od útleho veku navštevoval hodiny gymnastiky. Neskôr sa prevažne jeho matka rozhodla, že sa bude ďalej venovať už len baletu. Rodičia Sergeja neboli vôbec zámožní, ale svojmu synovi chceli dopriať lepší život. Aj preto odišiel Sergej s matkou do Kyjeva kvôli lepším a náročnejším podmienkam. Avšak, náklady na vysoké školné a drahé ubytovanie v hlavnom meste Ukrajiny donútili jeho rodinu opustiť svoju domovinu, aby poskytli synovi dostatočné finančné zázemie. Otec odišiel do Portugalska, babička do Grécka. Sergej bol však natoľko talentovaný, že prerástol aj rozmery kyjevského baletu.

Spoločne s matkou odišiel skúsiť šťastie v Londýne. Komisia vybrala práve mladého talentovaného Ukrajinca z pomedzi tisícok uchádzačov. Splnil jedny z najprísnejších podmienok, ktoré tvrdo vládnu v tejto profesii. So svojou vysokou mierou motivácie a disciplíny bol predurčený k obrovskému úspechu, ktorý na seba nenechal dlho čakať. Počas školských rokov ho dokonca učitelia nechali preskočiť rovno tri ročníky! Áno, bol až tak excelentný. Avšak, ešte pred zlomovým bodom v kariére prišla veľká zmena v jeho živote. Sergejova matka musela opustiť Anglicko, ináč by ostala ilegálne v tejto krajine, a tak by ohrozila synov (a najmä svoj) celoživotný cieľ. Je dobré si uvedomiť, že hrdého a ťažko pracujúceho otca nevideli už 6 rokov. Rodina sa pomaly, ale isto začala rozpadať...

Svoju voľnosť v živote dokázal preniesť aj na javisko. Pokoril kruté pravidlá choreografie. Jeho tanec bol na každom vystúpení o kúsok iný ako v predchádzajúcej hre, ale popri tom stále spĺňal prísne kritéria zosúladenia hudby a reči tela. Práve kvôli tomu boli diváci ochotní čakať na predstavenie aj niekoľko rokov. V dobe najväčšej slávy, keď mal 22 rokov, opustil nečakane Kráľovský balet, pritom práve čas je v tomto umeleckom obore nesmierne neúprosný. Nejde o tanec aj pre starších hercov. V tomto momente však už končím s opisom dokumentu, buď si ďalšie informácie vygooglite alebo si film zapnete. Vrele odporúčam druhú možnosť. Dozviete sa v ňom, ako pokračoval i stagnoval ďalej v kariére, ako sa opakovala história, ako našiel vlastného i nového otca a hlavne ako a kvôli čomu z neho spravili média veľkú hviezdu.

Obzvlášť oceňujem výber hudby. Očakával som skôr klasické skladby, ale hneď začiatok ma presvedčil o opaku. Moderné piesne výborne dotvárajú celý príbeh dnešnej doby a veľmi dobre alternujú s jednotlivými scénami. Je dobré si uvedomiť, že Sergej má stále ešte len 27 rokov. Muziku dopĺňa skvelá kamera. Snímku výstižne vykresľujú domáce videá z rodinnej zbierky a z mobilných telefónov. Sprevádzajú nás od najútlejšieho detstva až po súčasnosť. Celý dokument tak získal veľmi silnú rodinnú a priateľskú črtu, pričom na diváka útočí empatickou atmosférou. Práve rodina je pre Sergeja najdôležitejšia. Život nie je len o sláve a mastnom konte v banke. Pozriete si teda tento dokument? Podeľte sa s nami o vaše názory. Na záver vám ešte ponúkam trailer.

PS: Sergej skúša rozbehnúť aj filmovú hereckú kariéru. V blízkej dobe ho uvidíme v kriminálnej dráme Vražda v Orient Expresse, ktorá má mimoriadne zastúpenie výborných hviezd. Neskôr v roku 2018 vystúpi pred kamerou spoločne s herečkou Jennifer Lawrence v thrileri Red Sparrow. Dúfajme, že získa väčší časový priestor.