Vybrali sme 10 najlepších filmov Johnnyho Deppa. Niektoré vás zahrejú pri srdci, iné vám ho zlomia a pri niektorých sa zase kráľovsky zabavíte

Naďalej pokračujeme v sérii článkov - 10 najlepších filmov od daného herca. Tentokrát sme pre čitateľov Filmkultu vybrali najlepšie snímky Johnnyho Deppa, ktorý neustále preukazoval svoj nesmierny talent. Zoznam sa neskladal jednoducho, pretože nie je vôbec ľahké vybrať len istý počet z tak obrovského kvanta výborných filmov, ktoré sa od seba výrazne odlišujú. Johnny je nezaraditeľný predstaviteľ svojej doby, vyskúšal si mnoho žánrov a rol a taktiež vystupoval nielen v najlepších "blockbusteroch", ale aj v alternatívnejších snímkach. Tento zoznam ponúka dávno zabudnuté a taktiež aj neobjavené skvosty, ktoré však disponujú obrovskou kvalitou. Na záver ešte raz pripomínam, že rebríček nie je koncipovaný len podľa samotnej roly J. Deppa, ale na podklade celkového hodnotenia filmu.

10) Finding Neverland (réžia: Marc Forster, 2004)

Rodinná dráma vznikla rok po premiére Pirátov Karibiku a odštartovala nové herecké obdobie Johnnyho. Chcel sa viac venovať rodine a natáčať také snímky, ktoré by si mohli pozrieť aj jeho deti. Aj preto neskôr vystúpil v podobných filmoch s roprávkovými motívmi, napríklad Alice in Wonderland a Charlie and the Chocolate Factory. Film si vyslúžil mnoho nominácií a výhier v rôznych prestížnych súťažiach. Bol nominovaný na Oscara až v siedmich kategóriách - film, hudba, výprava, kostýmy, strih, adaptovaný scenár a herec v hlavnej role. Avšak, nakoniec vyhral iba v jednej - Jan A.P. Kaczmarek si odniesol cenu za najlepšiu hudbu roka. Životopisná úloha Jamesa Matthewa Barrieho patrí k najlepším výkonom majstra mnohých tvárí.

9) Sleepy Hollow (réžia: Tim Burton, 1999)

Mysteriózny horor pojednáva o americkej legende bezhlavého jazdca, ktorý zahynul počas bojov americkej revolúcie. V malej osade s názvom Ospalá diera však začali záhadne zomierať obyvatelia. A tak sa na scéne sa objaví newyorský vyšetrovateľ Ichabod Crane (Johnny Depp), ktorý na podklade svojej racionality, priekopníckych metód a dovtedajších skúseností neverí na podobné báchorky. Avšak, okrem hrôzostrašného ducha si musí dávať pozor ešte aj na spiknutia a intrigy vyšších vrstiev. Podarí sa Ichabodovi odhaliť pravdu? Johnny stvárnil nadaného, múdreho a progresívneho muža tejto doby na temnom a nechutnom pozadí. Nechýba však ani humor, morbidita a prvky fantasy filmu. Všetky tieto faktory namiešali zaujímavý a netradičný horor.

8) Blow (réžia: Ted Demme, 2001)

Životopisná kriminálna dráma vykresľuje vzostup priemerného mladíka Georgea Junga (Johnny Depp) z malého mestečka až na vrchol potravinového reťazca v oblasti narkotík. Skutočný príbeh prevedie divákov širším časovým obdobím, presnejšie už od malého obchodovania s marihuanou. V 70. rokoch minulého storočia sa Jungovi podarilo vybudovať medzinárodnú sieť, ktorá dodnes patrí k drogovým legendám USA. Klasický americký príbeh o vzostupe a páde ukončila až materiálna nenásytnosť hlavnej postavy. Johnny si vychutnal vo filme dve osobnosti v jednej postave - mladý chudobný športovec verzus starší nepoučiteľný grobian a zbohatlík, ktorý však ešte stále vykazuje aj pozitívnu stránku formou lásky k "celoživotnej" partnerke (Penélope Cruz).

7) Edward Scissorhand (réžia: Tim Burton, 1990)

Nožnicovoruký Edward je rolou Johnnyho Deppa, ktorou vyštartoval k výšinám svojej hviezdnej kariéry. Kto mu k nej pomohol? No predsa režisér Tim Burton, s ktorým spoločne vytvorili zaujímavé duo neortodoxných tvorcov na niekoľko desiatok rokov. V tomto počine sa k nim však pridal aj hudobný skladateľ Danny Elfman. Ten dodal celej snímke pochmúrnu a súčasne magickú atmosféru. Romantická dráma s prvkami fantasy žánru opisuje príbeh bledého a odstrašujúceho Edwarda. Ten je však vo svojom vnútri krehkou, hanblivou a veľmi dobrou osobnosťou. Jeho konflikt s vonkajším svetom nenastane kvôli jeho hrôzostrašnému zovňajšku, dôvodom sú zlé ľudské vlastnosti - nenávisť, závisť a neprajnosť. Tie sa prejavia u mešťanov až vtedy, keď hlavná postava preukáže svoju umeleckú šikovnosť a skrývané city ku krásnej Peggy.

6) Pirates of the Caribbean: The Curse of the Black Pearl (réžia: Gore Verbinski, 2003)

Odvažujem sa povedať, že kapitán Jack Sparrow je najznámejšia a najmä najtuctovejšia rola tohto herca. Avšak, Johnny Depp si zahral aj v kvalitnejších filmoch, preto sme zaradili tento blockbuster až na šieste miesto. Najznámejší pirát hollywoodských vôd však mohol vyzerať úplne odlišne. Túto rolu mohli stvárniť aj herci, ako Michael Keaton, Jim Carrey či Robert De Niro. Tí však neverili v úspech filmu. Pochyboval taktiež aj Hans Zimmer, preto pripravil hudbu práve Klaus Badelt. Avšak, kultový hudobný skladateľ už ďalšie tri pokračovania nevynechal. Piráti Karibiku nakoniec zaznamenali obrovský triumf, podceňovaný film sa stal štvrtým najziskovejším v roku 2003 a celosvetovo zarobil viac ako 650 miliónov amerických dolárov.

5) Fear and Loathing in Las Vegas (réžia: Terry Gilliam, 1998)

Road-movie komédia veľmi presne a hodnoverne opisuje šialenú cestu Amerikou podľa knihy amerického novinára Huntera S. Thompsona. Príbeh odhaľuje nespútanú jazdu dvoch kamarátov, novinára a právnika, z Los Angeles do Las Vegas. Obaja akosi zabudnú na svoje povinnosti, a tak počas nasledujúcich dní bláznia v hoteloch a kasínach mesta hriechu. Hlavné postavy povyšujú level zábavy na vyššiu úroveň pomocou nekončiacich zásob drog a alkoholu. Počas narkotických radovánok sa však pomerne často dostanú do tragických situácií, a práve v nich nastupuje herecké umenie šialene nafetovaného Johnnyho Deppa a Benicia Del Tora. Okrem veľmi kvalitných výkonov hlavných postáv uvidíme aj hodnoverné spracovanie knihy, a teda aj dobového prostredia a psychedelických stavov. Vizuálnu časť skvelo dopĺňajú hudobné hity vtedajšej éry.

4) Donnie Brasco (réžia: Mike Newell, 1997)

Menej klasická kriminálna dráma z mafiánskeho prostredia zavedie divákov o pár desiatok rokov späť do podsvetia New Yorku. Príbeh podľa skutočných udalostí zachytáva úspešnú sedemročnú akciu, počas ktorej tajný agent FBI Joe Pistone (Johnny Depp) infiltruje zázemie gangstrov a zdokumentuje ich trestnú činnosť. Netradičný film tohto žánru nie je prehnane krvavý ako ostatní konkurenti, viac sa zameriava na krehké vzťahy a psychickú rozpoltenosť dvojitých agentov. Popri mladšom kolegovi predvedie Al Pacino ešte pôsobivejší herecký výkon, pričom obom nemierne vyhovuje výborne napísaný scenár (Paul Attanasio), ktorý si vyslúžil nomináciu na Oscara.

3) What's Eating Gilbert Grape (réžia: Lasse Hallström, 1993)

Príjemná a emotívna dráma vykresľuje vzťah Gilberta Grapea (Johnny Depp) a jeho mladšieho mentálne postihnutého brata Ernieho (Leonardo DiCaprio), ktorého musí dennodenne strážiť ako najväčší poklad. Úloha staršieho súrodenca však prináša aj zložité a menej úsmevné situácie. V chodníčku za šťastím mu stojí aj obézna matka a pubertálna sestra. Do cesty hlavnej postavy však príde krásna Beck. A práve do nej sa Gilbert hneď platonicky zamiluje. Prekrásny a jednoduchý príbeh o ničom a súčasne o všetkom predstavuje málo známy a zabudnutý klenot kinematografie. Johnny netradične stvárnil postavu z davu, mladučkého sympaťáka, pričom mu excelentne alternuje len devätnásťročný DiCaprio s geniálne zvládnutou rolou mentálne postihnutého súrodenca. A práve za ňu si vyslúžil aj nomináciu na Oscara. Obaja bravúrne vyjadrili oduševnené emócie svojou mimikou a gestikuláciou.

2) Dead Man (réžia: Jim Jarmusch, 1995)

Ťažko stráviteľný film o "mŕtvom mužovi" presahuje žánrové hranice westernu, pričom divákovi skôr ponúkne temnú existenciálnu drámu výdatne dotvorenú čiernobielym vizuálom a atypickou gitarovou hudbou. Mladučký účtovník William Blake (Johnny Depp) putuje za lepšou prácou, do jeho cesty však prídu nečakané udalosti, po ktorých sa stane hľadaným štvancom. V priebehu veľmi pomaly gradujúcej atmosféry sa mení aj samotný William. Z ustrašeného elegána sa stáva nemilosrdný vrah. Johnny sa zhostil tejto menej známej úlohy ešte v období kariérneho vzostupu. Ak túžiš vidieť zabudnutý film s minimálnym počtom dialógov, no s pastvou pre oči a uši, tak určite daj šancu tomuto netypickému nadčasovému westernu.

1) Ed Wood (réžia: Tim Burton, 1994)

Johnny Depp stvárnil samotného Eda Wooda, scenáristu a režiséra, patriacemu k najzvláštnejším postavám hollywoodskej histórie. Počas dlhoročného pôsobenia natáčal brakové filmy, na sklonku kariéry dokonca aj pornografiu. Jeho diela sa vyznačovali nízkym rozpočtom, rýchlym procesom spracovania a neskutočnou bizarnosťou. Životopisná dráma s prvkami komédie vykresľuje Eda v najlepších rokoch, kedy vytvoril svoje najkvalitnejšie diela. Tento film o filme vystihuje pravú atmosféru a podstatu samotnej kinematografie vtedajšej doby. Taktiež obsahuje aj neortodoxné scény z Woodových počinov, ktoré sú ako stvorené pre Johnnyho a jeho hereckých kolegov. Snímka získala dva Oscary (masky a nejlepší herec vo vedľajšej role) a je spracovaná v čiernobielej verzii, čo stálo paradoxne viac, ako keby bol film farebný. Náklady na túto snímku boli drahšie ako rozpočty všetkých počinov Wooda dohromady.

Do nášho výberu sa nezmestili mnohé dobré filmy. Vymenovať môžeme kúsky, ako Chocolat (réžia: Lasse Hallström, 2000), Public Enemies (réžia: Michael Mann, 2009), Charlie and the Chocolate Factory (réžia: Tim Burton, 2005), Corpse Bride (réžia: Tim Burton, Mike Johnson, 2005), Sweeney Todd: The Demon Barber of Fleet Street (réžia: Tim Burton, 2007) či Alice in Wonderland (réžia: Tim Burton, 2010). Ktoré filmy by ste doplnili na tento zoznam? Aký je váš najobľúbenejší počin Johnnyho Deppa? Diskusia je vaša.