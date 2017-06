Pátí Tranformers prozrazují, co se stalo se Samem Witwickym. Jak bude série pokračovat dále?

Sam Witwicky (Shia LaBeouf) byl hlavním hrdinou prvních tří dílů Transformers. Byl to právě on, kdo narazil na Transformers (respektive oni našli jeho, díky údajům o Prajiskře vtištěným do brýlí jeho prapradědečka Archibalda Witwickyho) a na pozadí trojice filmů s nimi prožíval mnohá dobrodružství. Ve čtvrtém filmu se však již neobjevil a nahradil ho nový hrdina Cade Yaeger (Mark Wahlberg), aniž by bylo vysvětleno, co se stalo se Samem. A právě odpověď na tuto palčivou otázku přinesl pátý díl, který si odbyl premiéru teprve minulý týden.

Upozorňujeme, že následující část textu obsahuje spoilery!

Během jedné ze scén, při níž zrovna neřinčí kov a neprobíhá zběsilá bitva, informuje sir Edmund Burton (Anthony Hopkins) profesorku Oxfordské univerzity Vivian Wembley (Laura Haddock), že pochází z rodu Witwicků, jejichž rodokmen lze vystopovat až k bájnému Merlinovi (Stanley Tucci). Posléze mladé ženě ukazuje rozsáhlý rodokmen na zdi a vypráví ji o jejích slavných předcích, dokud neskončí u poslední fotografie, na níž je Sam Witwicky. Následně ji oznámí, že je poslední členkou tohoto rodu, a proto je jediným člověkem, kdo může zastavit pomocí Merlinovy síly útok ze Cybertronu.

Pokud si tedy sečteme dvě a dvě dohromady, vychází nám z toho jednoduchá rovnice. Pokud je Vivian Wembley poslední z rodu Witwicků, pak musí být Sam Witwicky po smrti. Jaký byl jeho osud po třetím díle nám odhaleno nebylo, ale takovýto nepřímo řečený náznak je minimálně ignorantským koncem postavy, která hrála prim v prvních třech filmech. Sam je tedy mrtvý a i když Transformers už dávno zahodili jakoukoli snahu o vyprávění souvislého příběhu, je vysoce nepravděpodobné, že by se Shia LaBeouf v některém z nadcházejících dílů ještě objevil.

Konec Posledního rytíře nám navíc napověděl, kam se bude ubírat další film. Jsme svědky scény, v níž Quintessa (hlavní záporák) prochází pouští a varuje neznámého muže, ať se nedotýká kovového výrůstku, který vyrašil na konci filmu ze země. Výrustek je totiž součástí Unicronu, Transformera, který je planetou Zemí. V dalším díle tak pravděpodobně budeme svědky toho, že se bude Quintessa snažit zničit Unicron/Zemi, přičemž podle několika indikátorů je pravděpodobné, že ona sama byla dříve člověk a stvořila prvního Transformera.

Co si o tom myslíte vy? Překvapilo vás strohé oznámení o Samově smrti v Posledním rytíři? Myslíte, že se s tím tvůrci mohli vypořádat lépe? O čem podle vás bude další film? Dejte vědět v komentářích.