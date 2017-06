Hellboy si v reboote dôjde po krv. Natočí sa totiž krvavé R-ko a dbať sa bude aj na praktické efekty namiesto CGI

O remaku Hellboya sa toho už nakecalo. Väčšinou ide o rovnaké správy týkajúce sa R-kového spracovania, respektíve nejakých tých pochvalných slov od bývalých tvorcov a tak ďalej. Ani dnes tomu nebude inak, hoci sme sa dozvedeli pár noviniek ohľadom efektov. V prvom rade, Hellboy bude R-ko. Tvrdia to tvorcovia, tvrdia to herci, tvrdia to všetci zúčastnení. Rozpovedal sa o tom aj režisér Neil Marshall.



„Povolili nám natočiť R-ko, čo vnímam, akoby mi dali dole putá. Fajn, teraz konečne môžeme urobiť film tak, ako sme ho zamýšľali. Nie je to o tom, že chcem nasilu urobiť R-ko, ale ak sa k tomuto počas dokončovania scenára a hlavne počas natáčania dostaneme, nebude s tým problém a nikto nám to nestopne. Je mi jasné, že úspech filmov, ako Deadpool či Logan pomohli štúdiám vyjsť tvorcom viac v ústrety (čo sa ratingu týka, pozn. red.). A rovnako ako v ich prípade, ak sa pozriete na komiksy a pôvodný materiál, je krvavý a brutálny, takže to chceme spraviť poriadne.“

Millenium Films dúfa, že natáčanie snímky Hellboy: Rise of the Blood Queen začne už tento september. Režírovať bude Neil Marshall (The Descent, Game of Thrones) a hlavnú postavu stvárni David Harbour, ktorého aktuálne poznáme vďaka Stranger Things. Za scenárom stoja Andrew Cosby (Eureka) a Christopher Golden. Samozrejme, čerpali z pôvodných komiksov Mikea Mignolu. Čo sa efektov týka, režisér rád pracuje „postaru“. CGI a VFX využívať bude, ale primárne pre rozširovanie sveta a toho, čo natočili. Všetko, čo sa bude dať vytvoriť pred kamerami, bude aj zostrojené. Tešíte sa?