Neuveriteľné, nevhodné a nechutné scény z hollywoodskych filmov, pri ktorých nám častokrát vyplo mozgy a nechápavo sme pozerali na plátno

Filmy majú niekoľko funkcií. Okrem prínosu zisku produkčným spoločnostiam sa snažia hlavne zaujať a osloviť publikum. Čím je film kvalitnejší, tým sa dostane do povedomia väčšieho počtu divákov. Režiséri sa snažia šokovať obecenstvo, prekvapiť, pobaviť, vystrašiť alebo jednoducho držať v napätí. Snažia sa dosiahnuť, aby sme spolucítili s postavami na plátne, aby sme sa vžili do ich situácie a držali im palce. Niekedy je však snaha šokovať ďaleko za hranicou. Filmy už nemusia byť kvalitné na to, aby nám niektorá scéna utkvela v pamäti. Stačí vsadiť na prehnanú explicitnosť, fekálny humor alebo sa jednoducho nedržať pravidiel, rozosmiať alebo zhnusiť za každú cenu.

Práve takéto výjavy vám ostanú vyryté v pamäti oveľa dlhšie, ako samotný film. My vám preto teraz ponúkame najviac „wtf scény“, aké by ste mohli nájsť v americkej produkcii. Samozrejme, pokiaľ ste fanúšikmi rôznych artových filmov, tam je snaha šokovať a vyvolať v ľuďoch emócie predsa len vyššia. Uvedený zoznam vám možno nepríde až taký šokujúci a hlavne sa zameriava na mainstream. My však ideme rozprávať o scénach, ktoré sa do filmu veľmi nehodia, alebo sme ani nečakali, že niečo podobné v živote uvidíme. Musíme však varovať, že článok je plný spoilerov. Ak ste daný film ešte nevideli a chceli by ste to niekedy v budúcnosti napraviť, čítajte len na vlastné riziko.

Jedlový grupáč (Sausage party)

Seth Rogen je frajer. Okrem toho, že takmer vyvolal tretiu svetovú vojnu (Severná Kórea sa vyhrážala, že ak sa jeho film The Interview bude premietať, neostane to bez následkov. Sony následne stiahla projekt z distribúcie, a film dala rovno na internet a do malých nezávislých kín), nás zásobuje pravidelnou dávkou svojich komédií. Aj keď ide kvalitou a humorom o podobné ladené kúsky, ak patríte medzi fanúšikov, určite nebudete sklamaní. R-kový animák buchty a klobásy pripravoval takmer 10 rokov. Príbeh o jedle, ktoré žije vlastný život a vzbúri sa proti zlým ľudom, nadabovali Rogenovi kamaráti James Franco, Jonah Hill, Michael Cera, Edward Norton, Kristen Wiig a Paul Rudd.

Film patrí medzi to zábavnejšie, čo táto partia vymyslela. Aj keď zatína do živého a podareným humorom odzrkadľuje spoločensky citlivé témy, nebol by to Rogen, keby to neprehnal. V niektorých scénach naozaj tlačí na pílu, stereotipy a nevynútený vulgarizmus môže byť aj pre fanúšikov veľa. Špeciálnou kapitolou je záverečná scéna, kedy všetko dobre dopadne, a jedlo v supermarkete na oslavu usporiada orgie. Ak ste mysleli, že vás už nič neprekvapí, stačí si pozrieť nasledujúcu scénu.

The Sick Stick (Kick Ass 2)

Kick Ass priniesol svieži vánok medzi komiksové filmy. Zábavná akčná jazda pomohla v roku 2010 k zviditeľneniu nielen režisérovi Matthewovi Vaughnovi (X Men: Prvá trieda, Kingsman) ale aj urobila hviezdu z Chloe Grace Moretz (Hugo a jeho veľký objav, Equalizer). A keď snímka s rozpočtom 30 miliónov zarobila po celom svete takmer 100 miliónov, pokračovanie muselo prísť. To aj prišlo 3 roky po prvom diele. Aj keď dvojka napriek účasti Jima Carryho nebola taká dobrá ako prvá časť, stále išlo o nadpriemer s niekoľkými nezabudnuteľnými scénami. Jedna z nich je aj Sick Stick. Zbraň na kontrolu rozvášneného davu, ktorú kúpil Chloenin otec od bývalého zamestnanca Agentúry ministerstva obrany na vývoj nových vojenských technológií. Chloe túto zbraň doniesla do školy, aby zosmiešnila rozmaznané spolužiačky, ktoré sa jej a jej kamarátke posmievali. A čo vlastne táto zbraň dokáže? Ak ste zvedaví a práve neobedujete, tak si môžete túto bizarnosť pozrieť.

Bojová scéna (Anchorman 2)

U nás pod názvom Hlásateľ správ vyšiel ešte v roku 2004 nový film Willa Ferella. Príbeh o najznámejšom moderátorovi San Diega v roku 1970 patril k najvtipnejším snímkam roka. Web LoveFilm ho určil ako šiestu najvtipnejšiu komédiu vôbec, s priemerom 1,6 „zasmiatí" za minútu (aj keď takéto prieskumy netreba brať veľmi vážne, záleží od vkusu každého jednotlivca). V každom prípade, diváci hovorili iba o jednom, o bojovej scéne. Všetci moderátori z mesta sa stretli, aby si vybavili účty a zistili, kto z nich je najlepší.

A hoci sa samotná scéna do filmu vôbec nehodila a bola dosť naoko, bola vtipná, originálna a nečakaná. A čo by to bolo za pokračovanie, keby nerecyklovalo úspešné ingrediencie originálu? Aj v dvojke je podobná scéna, ktorá sa riadi klasickým sequelovským mottom „všetkého viac". Opäť sa spravodajské tímy dostanú do bitky, opäť sa to tam nehodí, ale je to vtipné, plné nápadov a neskutočného množstva známych hercov, ktorí sa jednoducho prišli vyblázniť. My sme pre vás pripravili scénu práve z pokračovania, hoci nebola taká nečakaná ako pri originále, o to viac bola prehnaná.

Martha scéna (Batman v. Supermam)

Už sa tešíme na komentáre, ale táto scéna tu jednoducho musela byť. Už snímka ako taká pritom nedopadla najlepšie. Veľa nelogických scén, pri ktorých sa človek len chytá za hlavu a nechápe, ako toto mohol niekto myslieť vážne. Víťaz však môže byť len jeden a tu je to jasné. Martha scéna. Po takmer dvoch hodinách sa konečne dvaja hlavní hrdinovia dostanú k epickej, skoro 5 minútovej bitke. Batman ju vyhrá a chce zabiť Supermana (pretože z nejakého dôvodu sú najväčší nepriatelia). V poslednej chvíli však zistí, že aj Superman má mamu (what?) a že sa volá rovnako, ako jeho mama (whaaaaaat?). Nielenže následne Supermana nezabije, ale sú z nich najlepší kamaráti a idú bojovať proti zloduchovi spolu. Scéna sa okamžite po prvých projekciách stala internetovým fenoménom. A zaslúžene, takú scenáristickú neschopnosť a lenivosť len tak ľahko nenájdete. Ja som bol na tento geniálny zvrat vďaka recenziám a spoilerom pripravený, nechcem si však predstaviť, ako sa museli cítiť prví návštevníci kina, ktorých na túto ohavnosť nemohol nikto pripraviť.



Samozrejme, môžeme sa na vec pozerať aj z iného uhla pohľadu. Psychologický dopad odhalenia Supermanovej "ľudskosti" a pripomenutia toho, čo to pre Batmana znamená rodina, ako i láska k nej, boli skutočnými motívmi pre ďalšie smerovanie deja a lámanie chleba. Nikto však nemôže s čistým srdcom prehlásiť, že to bol veľmi nevkusný, smiešny a scenáristicky nefunkčný element posúvajúci dej, nehovoriac o tom, ako rýchlo sa zmenila nepriateľská atmosféra u oboch aktérov... až na doslova humornú (príchod Wonder Woman). Nie, takto rozhodne nie.

Slonia scéna (The Brothers Grimsby)

Pri natáčaní Borata dostala FBI enormný počet hlásení o človeku z blízkeho východu, ktorý cestuje naprieč Amerikou v požičanej dodávke. Na tom si Sacha Baron Cohen založil kariéru. Po filmoch, ako ALI G a Bruno ho už však ľudia spoznávali, a tak sa musel dať na klasické natáčanie filmov bez náhodných okoloidúcich. Vo svojich snímkach sa snaží parodovať a satiricky zobrazovať istú skupinu ľudí. Kým v Diktátorovi sa zameral na diktátorov a otázky demokracie, v Grimsby Brothers paroduje nižšiu spoločenskú vrstvu Angličanov. To by nebol Sacha, keby neposúval hranice a nesnažil by sa s nechutnosťami zájsť ešte ďalej. Ak si niekto myslel, že účasť Marka Stronga (Sherlock Holmes, Kingsman, Kód Enigmy) je zárukou aspoň trochu serióznosti, bol na omyle. Už od prvej ukážky bolo jasné, že film nebude pre každého.

Z množstva divných scén však kraľuje jedna (nie tá vajcová). Bratia Grimsbyovci utekajú pred teroristami po afrických pláňach. Jediné miesto, kam sa môžu schovať, aby ostali nažive, je slon. Keď už si však myslia, že na tomto „najbezpečnejšom" mieste na schovanie sú v bezpečí, slony dostanú chuť páriť sa. Viac asi netreba písať. Ja som sa najprv smial, potom som si uvedomil, čomu sa vlastne smejem, a tak som prestal (pozn. Dominik: Ja som spadol v kine zo stoličky a doteraz tú scénku cením. Nie ste divní, ak ste na tom boli podobne, nebojte). Potom som sa opäť začal smiať, pretože intenzita a prehnanosť tej scény sa jednoducho nedajú ignorovať, a nakoniec som vypol na dva dni internet a zvažoval som životné rozhodnutia. Ak ste to videli, viete o čom hovorím, ak nie, urobte si názor sami či je toto ešte vtipné, alebo skôr nechutné.

Rómeo a Júlia (Transformers 4)

Prvý diel robotej série je super. Až do štvrtého dielu je to potom nepotrebná diskusia. No práve v zatiaľ predposlednej časti sa lámal chlieb, kedy sa prekročili všetky hranice únosnosti. V tom filme nefungovalo prakticky nič. Nesympatické postavy, čudní roboti, nepriehľadná a po čase stereotypná akcia. Michael Bay točil len pre peniaze, to bolo očividné. Aj keď by sa dal spraviť samotný zoznam wtf scén z transformerov, vybrali sme scénu s Rómeom a Júliou. S vážnou tvárou tu mladý Jack Reynor vysvetľuje Markovi Wahlbergovi, že podľa zákona je v poriadku, keď spí s jeho sedemnásťročnou dcérou. Zákon Rómeo a Júlia v podstate povoľuje pohlavný styk medzi partnermi aj keď je jeden nedospelý, ak je vekový rozdiel maximálne 3 roky. Aby toho nebolo málo, Jack nosí tento papier stále so sebou aby mohol každému vravieť, že má sex s maloletou. Nasledujúca scéna nie je úplný originál, fanúšik ju trochu upravil. Asi tak ako milióny ľudí po celom svete tiež nevedel, čo si o tom myslieť.

Chuck Norris rozpráva vtipy o Chuckovi Norrisovi (Expendables 2)

Expendables 2 (Nezničiteľní 2) mali celkom problémy. Už sa nemohli spoliehať na brutálne scény ako pri jednotke, nečakané a vtipné stretnutie akčných hviezd rokov minulých, ani na zaujímavého záporáka. Tak si jednoducho títo velikáni zo seba počas filmu robili srandu, vykrádali si hlášky z filmov a predbiehali sa, kto je väčší tvrďák. Nič na tom nezmenilo ani povolanie do služby Chucka Norrisa. Ten je podľa vtipov najväčší borec na svete. Aj keď verím, že minimálne 90 percent z nich je pravda (nie, že mi v diskusií ukončíte detstvo logickými argumentami), je rozdiel počuť tieto vtipy od kamarátov a kolegov, ako ich počuť od Chucka samotného. Ten sa objavil len v jednej scéne, všetkých zachránil a povedal vtip...sám o sebe. To bolo asi tak všetko. Niekedy je hranica medzi trápnosťou a genialitou naozaj veľmi tenká. Či ste sa pri scéne bavili, alebo vám bolo trápne aj za protagonistov, je už na vás. V každom prípade si túto „perlu“ svetovej kinematografie môžete teraz celú pozrieť.

Dunkaccino (Jack and Jill)

Jack a Jill bol strašný film. Adam Sandler tu hral jednovaječné dvojčatá. Jack potreboval dohodnúť Jill rande, tá však nechcela, a preto sa Jack za ňu prezliekol. Takže tu máme Adama Sandlera hrajúceho Jacka, ktorý sa prezliekol za Jill, ktorú tiež hrá Adam Sandler, nie však ako Jill, ale ako Jack. Ak ste sa stratili a nedáva vám to zmysel, tak nie ste sami, toto je totiž sandlerovská verzia Inceptionu (Počiatok). Našťastie sa v snímke objaví aj Al Pacino, ktorý hrá sám seba a je zodpovedný za jedinú „dobrú“ scénu vo filme. Jack s ním potrebuje natočiť reklamu, čo sa mu nakoniec aj podarí. Či už je to genialita tvorcov, že to vyzerá ako stredoškolský projekt, alebo to myslia smrteľne vážne, vás absolútne nebude zaujímať. Môžem vám garantovať, že Al Pacina ste v takejto polohe ešte nevideli a možno už ani neuvidíte. Aj keď vám odporúčam samotný film nikdy nevidieť, túto scénu si rozhodne musíte pozrieť. WTF, Al?

Tancujúci Spider-Man (Spider-Man3)

Prvý film spôsobil vo svete naozaj šialenstvo a to v období, kedy komiksové filmy nemali také silné postavenie na trhu ako dnes. Druhý diel je považovaný za jeden z najlepších komiksových filmov vôbec. A potom je tu trojka. Či už patríte medzi fanúšikov alebo nie, určite vám v pamäti ostala scéna, kde Tobey Maguire ide po ulici a tancuje (a potom je tu ten bar a vlastne všetky tie sekvencie s "nadutým" Peterom). Práve na tejto krátkej scéne môžete vidieť, čo všetko je na tretom pokračovaní zlé. Tvorcovia upustili od serióznosti a snažili sa z Petra Parkera spraviť obyčajného blbca. Je to divné, trápne, prehnane dlhé a s prvými dvomi filmami to nemá absolútne nič spoločného. Znechutené tváre ľudí na chodníku sú rovnaké, ako tváre miliónov divákov po celom svete, ktorí sa tešili na veľkolepé ukončenie série boja Petera Parkera proti jednému z najznámejších záporákov, Venomovi. Čo musel Raimi brať, aby si toto vložil do filmu...

Bonus

Ako bonus na záver prikladáme pár prehnaných scén. Samozrejme, že vracanie nie je vtipné, tvorcovia to však nie vždy vidia rovnako. Vedia zájsť ďaleko do extrému, aj za cenu znechutených reakcií. Niekomu to môže prísť vtipné, no rovnako pochopiteľné sú aj pohoršené reakcie.

To dieťa je postrach 2

Pitch Perfect 2

Team America: World Police



To by bolo z nášho výberu najviac wtf scén (zatiaľ) všetko. Ako môžete vidieť, filmári sa priam predbiehajú, kto príde s väčšou hlúposťou. Kým niekedy to môže mať pozitívne účinky a divákov to pobaví, častejšie sú reakcie opačné. Aké boli vaše reakcie na tieto momenty, alebo aké najpodivnejšie scény ste vo filmoch zachytili, nám určite dajte vedieť v diskusii. Som si istý že sa nájde ešte veľa filmových zážitkov, ktoré sa v zozname nenachádzajú a ktoré vás naozaj v kine šokovali.