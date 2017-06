Tom Cruise a Ving Rhames sa opäť stretávajú pri práci na Mission Impossible. Šiesty diel sa navyše odhaľuje ďalšou porciou fotografií z natáčania

Natáčanie očakávanej snímky Mission Impossible 6, ktoré doposiaľ prebiehalo v uliciach Paríža, sa momentálne presunulo na Nový Zéland, kde by sa mala pripravovať nejaká z ďalších veľkých kaskadérskych sekvencií. Samozrejme, okrem Toma Cruisea sa pred kameru dostavili aj herci, ako napríklad Ving Rhames, Henry Cavill či Rebecca Ferguson. No a režisér Christopher McQuarrie sa pri tejto príležitosti rozhodol potešiť fanúšikov akčnej série niekoľkými celkom novými fotkami, ktorým jasne dominuje úsmevné stretnutie parťákov Ethana Hunta a Luthera v podaní vyššie spomínaného Rhamesa. O samotnom príbehu síce stále nevieme nič konkrétne, najbližšou destináciou štábu by však mala byť India. Premiéra je naplánovaná na 26. júla (červenca) 2018 a pokiaľ sa o šiestej časti Mission: Impossible chcete dozvedieť viac, klikajte sem.

