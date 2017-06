Jumanji: Welcome to the Jungle s The Rockom a Jackom Blackom sa predstavuje v akčnom traileri

Prvé Jumanji z roku 1995 bolo svojské a malo svoj vlastný, nepopierateľne kreatívny štýl. Otázka znie, či sa jeho novodobé pokračovanie bude môcť pochváliť podobnými kvalitami, alebo sa len snaží priživiť na starej, ale doposiaľ populárnej značke dobrodružného filmu, na ktorom mnohí z nás vyrastali. Viac vám snáď napovie sľúbený trailer, nadväzujúci na včerajší teaser - o tom sme vás už informovali.



Dwayne Johnson (Kráčajúca Skala), Kevin Hart (Centrálna Inteligencia), Jack Black (Králi rocku), Karen Gillan (Guardians of the Galaxy), Nick Jonas (Camp Rock), Virginia Newcomb (Peacock). Herecké obsadenie by nám mohlo zaručiť celkom slušné, dobrodružno-humorné predstavenie, bude to však naozaj tak? Aké sú vaše dojmy z prvej upútavky?

