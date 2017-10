Aké trápne momenty prežívajú herci pri natáčaní erotických scén? Gucci Mane zaspal, Keira si zavolala ochranku a Mintza sledovala matka

Asi každého z vás při nějaké obzvláště sexuálně explicitní filmové scéně napadlo, jak asi probíhalo natáčení. Ač jsou hollywoodské hvězdy hereckými profesionály, ne vždy jde vše podle plánu. Natáčení takovýchto scén mnohdy doprovázejí trapné situace a na rozdíl od Mindy Kaling, Hugha Granta nebo Amandy Seyfried, kteří si filmování erotických filmových scén dle vlastních slov užívají, se najdou i celebrity, které mají k takovémuto obsahu vlasní pravidla a výhrady. Není se čemu divit, neboť předstírat sex před kameramany, režisérem a zbytkem filmového štábu nezní jako něco, do čeho by se chtěl každý pouštět.

K profesionálnímu hereckému angažmá však bezesporu patří i tento druh filmového obsahu, a tak už si natáčení sexuálních scén vyzkoušela většina hvězd z hollywoodského nebe. A právě i díky četnosti natáčení erotických scén vznikly desítky trapných momentů, v nichž participovali mnohdy i vaši oblíbení herci. Pojďme si představit ty nejhumornější omyly a trapné momenty, které se na place během natáčení žhavých scén odehrály.

Christopher Mintz - Superbad

Probíhal rok 2007 a Christopheru Mintzovi bylo 17 let, když dostal roli mladíka McLovina ve filmu Superbad. A jelikož byl tím pádem stále mladistvý, jeho matka musela být přítomna na place. Mimo jiné se tak stala i přímou svědkyní natáčení sexuální scény, v níž figuroval její syn. Ten se o tomto ožehavém momentu rozhovořil pro magazín GQ: „Muselo to tak být, protože mi bylo 17 let. Stupidní zákon. Jen jsem tam tak seděl a čekal až moje máma dorazí na natáčení. Když přijela, předstíral jsem před jejíma očima, že mám pohlavní styk.“

Anna Paquin - True Blood

Herečka Anna Paquin pro seriál True Blood od HBO natočila hned několik eroticky laděných scén a několikrát se také svlékla. Nikdy to však nemohlo být tolik trapné, jako když režíroval její manžel, Stephen Moyer. Pro Daily Mail k tomu Moyer řekl následující: „Proběhly momeny, kdy jsem sledoval průběh natáčení na monitoru a říkal jsem: ‘Joe, posuň ruku výše k jejímu prsu. Skvělý. A můžeš o trochu výše posunout pravý palec nahoru?.. Skvělý.‘ A pak jsem pokračoval: ‘Jo, kotě, užívej si to.’“

Margot Robbie a Leonard DiCaprio - The Wolf of Wall Street

Leonardo DiCaprio jako veliká hvězda a uznávaný herec vzbuzuje u kolegů respekt a obdiv. A právě i proto byl překvapený, když se na něj Margot Robbie během natáčení erotické scény ve Vlkovi z Wall Street obořila, že jí stíní. Margot se k tomu vyjádřila pro Manhattan Magazine: „Byli jsme připraveni k natáčení, když kolem nás technici připravovali osvětlení a já jsem posunula Leovu hlavu na jednu stranu a řekla mu, že mi stínil. Bylo na něm vidět, že nevěří tomu, co se právě stalo, že jsem mu řekla, aby mi uhnul a fyzicky ho posunula. Myslím, že už mu hodně dlouhou dobu nikdo nic takového neřekl. Vypadal extrémně šokovaný, ale bylo to docela vtipné.“

Jason Statham - Zastav a nepřežiješ 2

Jasona Stathama jsme samozřejmě už také několikrát viděli ve filmech během erotických scén, ale většinou to bylo v ložnici, v posteli a pod přikrývkou. Jenže ve snímku Zastav a nepřežiješ 2 se musel podrobit daleko experimentálnějšímu natáčení. Sexuální scéna se totiž točila v obchodním domě plném lidí. A Statham, ač se to může zdát nepravděpodobné, není zrovna exhibicionista. Magazínu Ocean Drive Magazine řekl následující: „Snažit se natočit agresivní sexuální scénu je docela náročné. Obzvláštně na veřejném místě plném křičícího komparzu, z nichž velká část drží v rukou mobili a foťáky a slyšíte jen cvakání, jak si všichni fotí váš holý bílý zadek.“

Keira Knightley - A Dangerous Method

Keira Knightley rozhodně nepatří mezy celebrity, které by rády předváděly ve vší kráse. Svědčí o tom i natáčení A Dangerous Method, k němuž si přizvala své bodyguardy, kteří měli dohlížet na natáčení sexuální scény s Michaelem Fassbenderem. Magazínu The Hollywood Reporter k tomu řekla: „Michaelovi jsme před natáčením jedné ze scén pověděla, že hned za dveřmi čeká můj bodyguard. Dotkneš se mě a hned zakročí a zlomí ti nohu! A on na to: ’Keiro, jsi přivázaná k posteli. Nejsi zrovna v pozici člověka, který by tohle mohl říkat.’ Na to jsem mu odpověděla: ’Myslím, že máš pravdu’ a dala jsem si pár panáků vodky a po natáčení několik skleniček šampaňského na oslavu toho, že už to nemusíme točit!“

Gucci Mane - Spring Breakers

Podle režiséra došlo během natáčení sexuální scény k filmu Spring Breakers k něčemu skutečně nezvyklému. Jedna z hvězd a známý raper Gucci Mane během natáčení erotické scény prostě usnul. Podle Harmony Korine to Gucci přehnal s marihuanou a byl natolik zkouřený, že na scéně doslova odpadl.

Ryan Reynolds - The Change-Up

K jednomu z trapných momentů se přiznal i Ryan Reynolds, a to během The Tonight Show, kdy připustil, že při natáčení The Change-Up sahal herečce Olivii Wilde na prsa a omylem jí sundal nálepky, které měla na bradavkách: „Byla to scéna, při níž seděla a já jsem jí sundaval tričko a potom podprsenku, pod níž měla na prsou nálepky, na kterých byly nakreslení smajlíci. A já najednou zapomněl svůj text. No a v jedné části scény ona vezme moje ruce a položí je na svá prsa. Já jsem pak ruce zase stáhl a když jsem se na ně podíval, viděl jsem, že na nich mám přilepené dva smajlíky. A tak jsem reflexivně, jak správný idiot, zase vrátil svoje ruce na její prsa.“

Anne Hathaway - Love and Other Drugs

Anne Hathaway si prožila jeden z nejtrapnějších momentů, když se chystala natáčet s kolegou Jakem Gyllenhaalem erotickou scénu k filmu Love and Other Drugs. „Měla jsem si svléci svůj kabát, pod kterým jsem byla úplně nahá. A myslela jsem, že už se natáčí, tak jsem to i udělala, ale ukázalo se, že jen probíhala příprava a já jsem se úplně zbytečně svlékla před celým filmovým štábem.“