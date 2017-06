Hugh Jackman je v debutových záberoch z nádherne vyzerajúceho muzikálu zakladateľom cirkusu. Dočkáme sa po La La Lande ďalšieho skvostu?

V hlavných úlohách filmu The Greatest Showman uvidíme Zaca Efrona a Hugha Jackmana. Životopisný muzikál rozpovie príbeh amerického obchodníka P. T. Barnumom, ktorý prišiel o svoju prácu. Avšak, počas hry s deťmi dostane skvelý nápad, ktorý nakoniec aj zrealizuje. Z ničoho stvorí prekrásnu a revolučnú myšlienku, a tak sa z neho stane zakladateľ najväčšieho pojazdného cirkusu v USA. Herecké zastúpenie snímky je výborné a vizuálna časť prekrásna, aspoň pokiaľ vyčítame z traileru. Ak tieto faktory doplní aj grandiózna hudba, tak snáď uvidíme ďalší excelentný muzikál.

Režisérom snímky je Michael Gracey, pre ktorého pôjde o režijný debut. O scenár sa postarali Michael Arndt (Toy Story 3, Star Wars: The Force Awakens), Jenny Bicks (Rio 2, Sex and the City) a Bill Condon (Dreamgirls, Beauty and the Beast). Okrem Jackmana a Efrona uvidíme vo filme aj ďalších hercov, ako Michelle Williams, Rebeccu Ferguson či Zendayu. Premiéra novinky je naplánovaná na 25. decembra (prosinec) 2017. V máji sme dostali prvé krásne obrázky, teraz prichádza prvý trailer. Záujem o tento film pomaly, ale isto rastie. Získa táto snímka minimálne nomináciu na Oscara?