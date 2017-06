Kto nahradí Iron Mana v dvojke Spider-Mana, prečo bude Peter Parker viesť 4. Fázu MCU a existuje v MCU ďalší Spidey menom Miles Morales?

Spider-Man je momentálne terčom viacerých diskusií a v poslednej dobe sa začalo hovoriť aj o jeho budúcnosti na filmovom plátne. Aby sme si to celé nejak zrekapitulovali, z našich predošlých článkov už viete, že si Tom Holland v role Spider-Mana pobudne minimálne ďalšiu dekádu. Nedávno sme vám zdelili informácie ohľadom pripravovavovanej Fáze 4 obklopenej hmlou tajomna a o potenciálnej smrti niektorých hrdinov. Dnes sme však ešte o čosi múdrejší a ohľadom Petera Parkera máme čerstvú porciu faktov, o ktoré sa s vami podelíme v nasledujúcich riadkoch.

Tom Holland sa v koži Spider-Mana objavil po prvý raz v komiksovke Captain America: Civil War. Teda, aspoň sme si to mysleli. Pravda leží však na inom mieste a v rozhovore s hercom vyšiel na povrch fakt, že sa novodobý Peter Parker objavil v MCU ešte omnoho skôr. Holland potvrdil, že sme mali možnosť vidieť Spider-Mana už v dvojke Iron Mana (2010), ktorý bol vydaný ešte pred premiérou sólovky pavúčieho muža z roku 2012.

Vo filme sme ju videli v tejto scéne. Prvá spolupráca Spider-Mana s Iron Manom, čo poviete?

O Fáze 4 sa zatiaľ veľmi nehovorí, avšak môžeme s istotou povedať, že bude obsahovať zakončenie trológie Guardians of the Galaxy a minimálne jedno pokračovanie Spider-Mana. Ba čo viac, máme informácie, že prvý film štvrtej Fázy bude práve sequel snímky Homecoming, ktorý predstaví fanúšikom nové štádium MCU. Udalosti z tretích a štrvtých Avengerov pravdepodobne povedú k dvojke Spider-Mana a Kevin Feige považuje túto postavu za najlepšieho sprievodcu úvodu do Fázy 4 vzhľadom na to, že naše obľúbené postavy orignálnych Avengerov už zrejme neuvidíme. Mimochodom, Spider-Man bude vidiťelný na plátne Infinity War asi v podobnej minutáži, ako sa ukázal v Civil War.

Hovoriac o sequeli (už vo Fáze 4), Iron Man sa v ňom už neobjaví a nahradí ho iná komiksová postava, ktorá bude robiť mladému Parkerovi mentora. A keďže Marvel nechce v dnešnej dobe prezradiť takmer nič, čo sa týka budúcnosti po Avengers 4, môžeme si len domýšľať, kto bude tým vyvoleným. Nuž, stále nás zaujíma, kto vojnu prežije a s kým všetkým sa na konci Fázy 3 rozlúčime.

Našou poslednou novinkou je potvrdená domnienka, že v rámci MCU existuje ešte jeden Spider-Man. Ak sa čo i len trochu vyznáte do komiksov a minulosti tejto postavy, v hlave by vám mohlo zarezonovať meno Miles Morales. Pre tých, čo o tejto postave ani len netušia, povieme len to, že Miles sa po smrti Petera Parkera stáva druhým Spider-Manom a má rovnaké schopnosti. Tie objaví ešte počas Parkerovho života. Otázkou naďalej ostáva, či ho v nasledujúcich filmoch uvidíme, alebo ostane len v animovanej podobe, na ktorej pracuje Phil Lord spolu s Chrisom Millerom (Lego Movie). O nej nádejete viac v tomto článku a dočkáme sa jej už 21. decembra 2018. Nezabúdajte, sólovka Homecoming premiéruje už 6. júla 2017. Na záver pripájame aj slovenský trailer a IMAX plagát.