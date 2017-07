  Mladé a vychádzajúce herecké hviezdy Hollywoodu, ktoré vás prekvapia a zaujmú svojou charizmou, talentom či ženskou krásou

Pravidelne vás oboznamujeme s novinkami zo sveta filmu a prinášame vám rôzne tipy, ktoré stoja aj za návštevu kina. V tomto článku vás však chceme zoznámiť so skupinkou mladých ľudí, ktorí prinesú do sveta kinematografie čerstvý vzduch. Určite sa vám už stalo pri sledovaní filmu či seriálu, že sa objavil niekto neznámy, kto vás zaujal svojim výkonom alebo filmovou postavou. Môžete si byť istí, že mnohí z nich majú pred sebou žiarivú budúcnosť a presvedčia vás o svojich schopnostiach. Zapamätajte si tieto tváre, pretože sa s nimi ešte istotne stretnete.

Tye Sheridan

20-ročný Tye sa pohybuje vo filmovej brandži už od detstva. V roku 2011 dostal prvú filmovú ponuku od režiséra Terrenca Malicka v dráme The Tree of Life. Za svoj výkon v snímke Joe získal cenu Marcello Mastroianni Award na Venice International Film Festival (ocenenie slúži na oboznámenie sa s hereckým objavom). S drámou Mud poputoval až do Cannes na premiéru s Matthewom McConaugheym a Reese Witherspoon. Zahral si v mysterióznom thrilleri Dark Places podľa psychologického románu Gillian Flynnovej (Gone Girl, Sharp Objects). V roku 2016 sa prevtelil do mladšieho vydania mutanta Scotta Summersa (Cyclops) v X-Men: Apocalypse. Túto postavu si zopakuje opäť v ďalšom komiksovom filme X-Men: Dark Phoenix. Na filmovom festivale Sundance odpremiéroval vojnovú drámu Yellow Birds o prežití a priateľstve vo vojne v Iraku. Režisér Steven Spielberg mu umožnil ukázať viac zo svojho talentu v pripravovanom filme Ready Player One. Viac o projekte sa dozviete aj tu. Tye, rodák z Texasu má pred sebou naozaj sľubne vyzerajúce projekty.

Jack Kilmer

Syn Vala Kilmera a Joanne Whalley sa venuje nielen herectvu, ale aj modelingu. Režisérka Gia Coppola natočila film podľa knihy herca Jamesa Franca s názvom Palo Alto. Stvárnil v ňom treenagera spolu s Emmou Roberts a Natom Wolffom. V biografickej dráme z roku 2015 The Stanford Prison Experiment sa stal falošným väzňom v psychologickom experimente. V akčnej komédii The Nice Guys si strihol malú rolu svedka, za ktorým prišli Jackson (Russell Crowe) a Holland (Ryan Gosling). Jeho kariéra sa bude ďalej vyvíjať pozvoľným tempom. V septembri (září) 2017 sa k nám dostane dramatický thriller Woodshock s Kirsten Dunst a nebude v ňom chýbať ani Jack. Za zmienku určite stojí ďalšia spolupráca s Jamesom Francom. Herec opäť zasadol na režisérsku stoličku a Jacka obsadil do nového filmu Pretenders o ľúbostnom trojuholníku medzi režisérom, fotografom a herečkou.

Olivia Cooke

Angličanka Olivia sa venuje herectvu od ôsmich rokov. Študovala drámu na Oldham Sixth Form College. Zo školy odišla pred koncom, pretože sa jej naskytla príležitosť zahrať si v miniseriály Blackout a ponuku s radosťou prijala. V roku 2012 sa ako 17 ročná vyskytla v tour videu s názvom Autumn Term, populárnej chlapčenskej skupiny One Direction, ktorá vyrazila po svete koncertovať so svojim prvým albumom Up All Night. Ak ste fanúšikovia hororov určite vám je Olivia povedomá napríklad, z Ouija či z The Quiet Ones. Najvýraznejšiu postavu však stvárnila v komediálnej dráme Me and Earl and the Dying Girl o stredoškolákovi Gregovi a jeho kamarátke Rachel, bojujúcej s rakovinou. Koncom apríla tohto roka sme sa po piatich sériách rozlúčili s mysterióznym hororom Bates Motel, v ktorom hrala postavu menom Emma Decody. V pripravovanom sci-fi thrilleri Ready Player One sa pridá k Tyeovi Sheridanovi a zhostí sa jednej z najdôležitejších postáv filmu. Momentálne natáča romantickú drámu Life Itself s hviezdami ako, Samuel L. Jackson, Olivia Wilde, Antonio Banderas, Oscar Isaac a Annette Bening.

Alex Wolff

Alex začal s herectvom v muzikálnom seriáli The Naked Brothers Band spolu so starším bratom Natom Wolffom (The Fault in Your Stars, Paper Towns). Tvorcom seriálu bola ich mama Polly Draper a hudbu produkoval otec, jazzový pianista Michael Wolff. Bratia využili hudobné vlohy v roku 2011 a spoločne nahrali album s názvom Black Sheep. 19 ročný Alex hraje na piano, gitaru, ukulele a bubny. Jeho hlas sme mali možnosť počuť na niekoľkých soundtrackoch k filmom ako Stuck in Love, Ashby či Paper Towns. V dráme Coming Through the Rye sa vžil do hlavnej postavy študenta Jamieho, ktorý sa zúfalo túži stretnúť so spisovateľom J.D. Salingerom. Ak ste videli snímku Patriots Day o bombovom útoku počas bostonského maratónu, spomeniete si na mladšieho atentátnika Dzhokhara (Alex Wolff). Alexove filmové projekty zďaleka nekončia. Uvidíme ho v biografickej dráme My Friend Dahmer v úlohe Derfa, karikaturistu a autora knižného bestselleru o priateľstve so sériovým vrahom Jeffreym Dahmerom. Objaví sa aj v novom dobrodružnom spracovaní Jumanji: Welcome to the Jungle, ktoré dorazí do kín v decembri (prosinec) 2017.

Ella Purnell

Ella sa narodila v Londýne a študovala herectvo, spev a tanec formou týždenných kurzov na Sylvia Young Theatre School. 20 ročná Angličanka sa neobjavila na plátne až teraz. V minulosti ste ju mohli zazrieť v dráme Never Let Me Go a v spracovaní klasickej rozprávky Maleficent z roku 2014. V oboch prípadoch sa objavila na začiatku ako mladšie vydanie Keiry Knightley a Angeliny Jolie. Doposiaľ najviac zaujala vo fantasy Miss Peregrine´s Home for Peculiar Children postavou neobyčajnej Emmy, do ktorej sa zapozeral hlavný hrdina Jake (Asa Butterfield). O tejto snímke sme vám priniesli aj recenziu. V tomto roku sa vyskytne v biografickej dráme Churchill s Brianom Coxom a Mirandou Richardson a v dráme Access All Areas sa predvedie v gangu teenagerov, ktorí utekajú pred problémami na hudobný festival. Ella s herectvom určite bude pokračovať a my sa budeme tešiť na zaujímavé filmové počiny.

Nick Robinson

Nick sa nám predstavil v dobrodružnej komediálnej dráme The Kings of Summer, ktorá mala premiéru aj na filmovom festivale Sundance. Neskôr sa dostal na veľké plátno vďaka sequelu Jurassic World. Po boku Chrisa Pratta a Bryce Dallas Howard unikal z nebezpečného parku. V roku 2016 sa znova dostal do kín so sci-fi The 5th Wave podľa prvého dielu knižnej trilógie od spisovateľa Ricka Yanceyho. O Nickovi sa uvažovalo v súvislosti s postavou Augustusa vo filme The Fault in Your Stars a taktiež bol na Spielbergovom zozname na rolu Wadea do Ready Player One. Filmového spracovania sa dočkala aj young adult kniha s názvom Everything, Everything, kde sa ako nový sused Olly zoznámi s Madeline, ktorá nemôže vyjsť z domu. V tomto žánri ešte chvíľu pobudne, pretože v roku 2018 sa fanúšikovia knihy Simon vs. The Homo Sapiens Agenda môžu tešiť na Nicka, ktorý si zahrá mladého gaya Simona Spiera.

Anya Taylor-Joy

Anya sa narodila v Miami na Floride a žila medzi Anglickom a Argentínou. Do ôsmych rokov rozprávala iba po španielsky a keď sa s rodinou presťahovala do Londýna bola nútená naučiť sa po anglicky. V roku 2015 ste ju mohli prvýkrát zaregistrovať v horore The Witch, v úlohe farmárovej dcéry Thomasin. V sci-fi thrilleri Morgan si vyskúšala rolu umelej inteligencie vedľa Kate Mara či Paula Giamattiho. Režisér M. Night Shyamalan ju obsadil do svojho hororového thrilleru Split, ktorý bude mať v roku 2019 sequel s názvom Glass. O filme sme vás informovali tu a tu. Ak ste si túto mladú hviezdu stihli obľúbiť, môžete sa tešiť na seriálové spracovanie knižného historického románu The Miniaturist (u nás vyšla pod názvom Miniaturista), kde stvárni vidiečanku Nellu Oortman. V roku 2018 sa stane súčasťou sveta mutantov v akčnom sci-fi X-Men: The New Mutants ako Illyana Rasputina (Magik), ktorá vlastní schopnosť teleportácie. Anyu čakajú skutočne zaujímavé projekty, ktoré si určite nenechajte ujsť.

George MacKay

George sa narodil v roku 1992 v Londýne kostýmovej dizajnérke Kim Baker a austrálskemu stage manažérovi Paulovi Christopherovi Mackayovi. Ako 10 ročný sa zúčastnil konkurzu do Petra Pana a získal rolu Curlyho, jedného zo Stratených chlapcov. Medzi jeho vydarené snímky určite patrí vojnová dráma How I Live Now so Saoirse Ronan a Tomom Hollandom či snímka podľa skutočných udalostí Pride z roku 2014 o skupine aktivistov. V roku 2016 prežíval zatiaľ najpriaznivejšie obdobie, kedy sa dostal do pozornosti vďaka komediálnej dráme Captain Fantastic, ktorá zažiarila aj v Cannes a taktiež prostredníctvom miniseriálu 11.22.63 podľa románu Stephena Kinga. Po boku Jamesa Franca a Sarah Gadon nezaostával so svojím výkonom. V nasledujúcom projekte sa zmení na historickú postavu Hamleta v romantickom filme Ophelia. S Anyou Taylor-Joy ho uvidíme v horore Marrowbone a vo vojnovej dráme Where Hands Touch sa ako syn dôstojníka SS zamiluje do dievčaťa tmavej pleti (Amandla Stenberg).

Amandla Stenberg

Exotická Amandla zdedila po rodičoch africko-americké a dánske korene. Jej prvým filmovým pokusom bol thriller Colombiana, v ktorom si zahrala dieťa. O rok neskôr prišla do kín prvá časť trilógie Hunger Games a spôsobila ošiaľ (stvárnila Rue). V animáku Rio 2 prepožičala hlas vtáčikovi menom Bia. Ovláda hru na husle, bubny a gitaru. So spevákom a skladateľom Zanderom Hawleym tvoria folkovo-rockové duo Honeywater. Prostredníctvom sociálnych sietí prezentuje online aktivizmus. Stala sa ambasádorkou organizácie No Kids Hungry, pracujúcej na odstránení hladovania detí v USA. Speváčka Beyoncé natočila krátky film k albumu Lemonade a obsadila doňho aj Amandlu. Po hereckej stránke nezaostáva, pri mužských kolegoch sme ju spomenuli v súvislosti s dvoma snímkami. Romantická dráma Everything, Everything ju opätovne dostala do povedomia publika. Vo vojnovej romanci Where Hands Touch sa s Georgeom MacKayom pustia do zakázanej lásky. Kvôli tejto úlohe si nechala dokonca oholiť hlavu. Momentálne natáča prvú časť knižnej série, sci-fi thriller The Darkest Minds.

Logan Miller

Američan Logan sa po prvýkrát objavil v roku 2009 v komédii Ghosts of Girlfriends Past ako mladšia verzia Matthewa McConaugheyho. Ďalšie herecké kroky sa niesli v znamení malých nevýrazných úloh v seriáloch. Až v roku 2015 sa Loganove aktivity posunuli k biografickej dráme The Stanford Prison Experiment, kde sa zoznámil s Tyeom Sheridanom či Ezrom Millerom. S Tyeom ho osud znova spojil v komédii Scouts Guide to the Zombie Apocalypse a v zombie téme pokračoval ako nová postava v seriály The Walking Dead. Mohli ste si ho zachytiť v snímke A Dog´s Purpose a v dráme Before I Fall podľa knižného bestselleru spisovateľky Lauren Oliver. Prezentuje sa aj ako gitarista rockovej skupiny Johnny Madrid. Jeho budúce filmové projekty nebudú kasovými trhákmi, avšak netreba ich hneď zatracovať. Uvidíme ho vo westernovej dráme The Scent of Rain & Lightning s mladými kolegami ako, Justin Chatwin, Maika Monroe a Maggie Grace. Teenagerský príbeh Simon vs. The Homo Sapiens Agenda sme už spomenuli pri Nickovi a Logan v ňom stvárni študenta a triedneho klauna Martina Addisona.

Annalise Basso

Annalise má len 18 rokov a popri hraniu sa stíha venovať aj modelingu. Mohli ste si ju všimnúť v seriáloch ako, True Blood, Parks and Recreation a Cold. Jej starší brat Gabriel Basso je tiež hercom (Super 8, Kings of Summer, Barely Lethal). Zaujímavá ryšavka naopak dostala príležitosť zahrať si v hororoch Oculus a v Ouija: Origin of Evil. Pri Georgeovi sme vyzdvihli vydarenú komediálnu drámu Captain Fantastic, v ktorej Annalise bola súčasťou zvláštnej rodiny, vychovanej v lesoch. Aj o tomto projekte sme vám v minulosti poskytli recenziu a môžete si ju prečítať tu. Možno máte pocit, že ešte neukázala dostatok svojich schopností, a preto si posvieťte na biografickú snímku Butterfly in the Typewriter, kde sa ukáže vedľa Diane Kruger a Susan Sarandon. V roku 2018 prinesie režisér Scott Derrickson (Doctor Strange, Sinister) na naše obrazovky akčný sci-fi seriál Snowpiecer na základe francúzskeho grafického románu „Le Transperceneige“. Seriál sa zameria na posledných ľudí na zemi.

Lucas Hedges

Lucas sa narodil v New Yorku poetke Susan Bruce a scenáristovi Peterovi Hedgesovi (scenár pre filmy ako, What´s eating Gilbert Grape a About a Boy). V roku 2012 doplnil herecké obsadenie dobrodružnej drámy Moonrise Kingdom režiséra Wesa Andersona v úlohe jedného zo skautov. Zahral si aj po boku Christopha Waltza v sci-fi The Zero Theorem. V roku 2016 si ho všetci spojili s odovzdávaním Oscarov, kedy bol nominovaný za vedľajšiu rolu v snímke Manchester by The Sea. Herec Jonah Hill sa púšťa do réžie a do svojho debutu obsadil práve Lucasa, ktorý stvárni teenagera, vyrastajúceho v Los Angeles 90. rokov. Potom nás čaká komédia Lady Bird v spoločnosti Saoirse Ronan a v réžii herečky Grety Gerwig. Filmové ponuky sa mu ďalej hrnú, môžeme sa tešiť na komediálnu novinku Martina McDonagha (In Bruges, Seven Psychopaths) s názvom Three Billboards Outside Ebbing, Missouri. Akoby sa herci spoločne dohodli, tak do tretice Joel Edgerton zrežíruje memoáre Garrarda Conleyho, syna baptistického pastora, ktorý súhlasil s účasťou na cirkevnom programe, aby ho vyliečil z homosexuality. V tejto snímke Boy Erased uvidíme Joela, Nicole Kidman či Russella Crowea. Viac o filme tu.

Lucy Boynton

Lucy sa narodila v Amerike, ale keď mala 5 rokov s celou rodinou sa presťahovala do Anglicka. Jej rodičia sú žurnalisti a venujú sa cestovateľským reportom. Lucy sa vybrala iným smerom a jej herecká cesta započala v roku 2006, kedy si zahrala mladšiu Beatrix, spisovateľku detských knižiek vo filme Miss Potter. O rok neskôr sa ukázala v televíznej snímke Ballet Shoes s Emmou Watson. Nasledujúca ponuka ju zaviedla k historickému mini seriálu Sense & Sensibility z roku 2008. Znova sa nám pripomenula minulý rok vo vydarenej hudobnej komediálnej dráme Sing Street, zasadenej do 80. rokov 20. storočia. Kapela Saint Raymond ju obsadila do svojho klipu k pesničke Fall at Your Feet. V tomto roku sa budeme s Lucy stretávať častejšie. Biografická dráma Rebel in the Rye sa predstavila na filmovom festivale Sundance a my dúfame, že sa dostane aj k nám. V thrillerovom seriály Gypsy si zahrala postavu menom Allison. V novembri (listopad) k nám dorazí spracovanie detektívneho románu Murder on the Orient Express a Lucy sa nám ukáže v roly grófky Andrenyi.

Dylan Minnette

Dylan vyrastal v Evansville v Indiane a neskôr sa presťahoval do Los Angeles, aby rozbehol svoju hereckú kariéru. Keď mal 8 rokov začínal v seriáloch ako, Drake & Josh či Two and a Half Men (zahral si malého Charlieho). V roku 2013 ste ho mohli zaznamenať v krimi dráme Prisoners po boku Jakea Gyllenhaala a Hugha Jackmana. Potom získal úlohy v dvoch rodinných komédiách Alexander and the Terrible, Horrible, No Good, Very Bad Day a Goosebumps. Vo voľnom čase sa venuje aj kapele The Narwhals, v ktorej spieva a hrá na gitaru. V roku 2016 sa vlámal do domu slepého muža, aby s kamarátmi ukradol peniaze v horore Don´t Breathe. Čoraz viac sa o Dylanovi začalo hovoriť vďaka projektu 13 Reasons Why, natočeného podľa románu Jaya Ashera. V seriály stvárnil stredoškoláka Claya, ktorý sa musí vysporiadať so samovraždou kamarátky Hannah a jej odkazom v páskach. 13 Reasons Why bude mať pre veľký úspech pokračovanie a Dylan sa opäť ponorí do postavy Claya.

Kiersey Clemons

Americká herečka a hudobníčka sa po niekoľkých seriálových štekoch viac prejavila v komediálnej dráme Dope v roku 2015. Kiersey spolupracovala s Pharrellom na niekoľkých skladbách, jej vokály môžeme počuť v spomínanom Dope a v seriály Transparent, kde si aj zahrala postavu menom Bianca. V roku 2015 vznikol aj dokument The Hunting Ground a speváčka Lady Gaga k nemu naspievala úvodnú pieseň Til It Happens To You, ku ktorej sa natočil klip a Kiersey si v ňom zahrala s herečkou Nikki Reed. Mohli by ste si ju pamätať napríklad z komédie Neighbors 2: Sorority Rising, pretože v roku 2016 sa dostala taktiež do našich kín. 23 ročnú herečku s africkými koreňmi čaká priaznivý rok. V sci-fi horore Flatliners sa pripojí ku skupine študentov medicíny, ktorí si vyskúšajú nebezpečný experiment so zástavou srdca. V dráme The Only Living Boy in New York stvárni priateľku mladého intelektuála, ktorý sa zahľadí do otcovej milenky. V komiksovom svete bude mať tiež svoje zastúpenie. V pripravovaných trhákoch Justice League a The Flash sa stane Flashovou láskou Iris West.

Bonus:

Katherine Langford

Katherine je spomedzi ostatných mladých talentov úplná začiatočníčka. Jeden rok študovala na the Principal Academy of Dance &Theatre Arts, kde sa zamerala na muzikály. Absolvovala hlasové lekcie a vokálne tréningy klasickej a jazzovej hudby. Svoj talent preukázala v seriály 13 Reasons Why, ktorý koncom marca uviedol Netflix. Zapôsobila v hlavnej úlohe stredoškoláčky Hannah, ktorá vyrozprávala svoj príbeh o tom, prečo si siahla na život. Ak ste nečítali recenziu, môžete si ju prebehnúť tu. Seriál natočený podľa populárnej knihy jej priniesol úspech a pri Dylanovi sme písali o druhej sérii. Mala by sa v nej opäť objaviť aj Katherine, avšak zatiaľ nie je jasné, akým spôsobom sa vráti mŕtva Hannah. Okrem toho sa herečka pripojí sa k Loganovi a Nickovi v teenagerskej dráme Simon vs. The Homo Sapiens Agenda ako Leah Burke. Tejto snímky sa dočkáme v marci 2018. Mladá Austrálčanka sa iba rozbieha a my sa necháme prekvapiť, akým smerom sa bude jej kariéra ďalej uberať.

Ktorý z týchto mladíkov vás upútal najviac? Videli ste niektoré z filmov a seriálov, kde zažiarili?