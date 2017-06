Vietnamská vojna, ohýbanie časopriestoru a iné šialenosti. Štúdio režiséra snímok District 9 či Elysium zverejňuje skvelý sci-fi kraťas Firebase

O experimentálnom štúdiu s názvom Oats Studios, za ktorým stojí známy juhoafrický režisér Neill Blomkamp (District 9, Elysium), ste sa už u nás dočítať mohli. A to hneď v niekoľkých rôznych článkoch. Ako sa však očakávalo, po nedávnom zverejnení kraťasu Rakka, ktorý nám predstavil apokalyptický svet plný mimozemšťanov, bolo iba otázkou času, kedy uvidíme nejaký nový štúdiový počin. No a ten na seba rozhodne nenechal dlho čakať. Svetlo sveta totiž uzrel Firebase, ďalší nezávislý sci-fi kraťas, tentokrát zasadený do obdobia Vietnamskej vojny, kde sa nachádza aj americký vojak menom Hines. Začnú sa tam však diať mimoriadne zvláštne veci, ktoré nejakým spôsobom súvisia s ohýbajúcou sa štruktúrou časopriestoru. Viac sa už dozviete zo samotného filmíku nižšie. Čo hovoríte na Firebase? Páči sa vám viac ako Rakka? Rozhodne sa s nami podeľte o vaše názory v komentároch.

