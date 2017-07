Hollywood plánuje natočiť vyše 20 filmov podľa veľkolepých herných predlôh. Na čo sa môžeme tešiť okrem The Last of Us či Uncharted

Filmy podľa hier? Fúúúúj. Ale tak, čo si budeme hovoriť. Žiadne z týchto spracovaní nedopadlo na jednotku. Boli tu prípady, hlavne čo sa týka menších hier či ázijských počinov, kedy sa môžeme baviť o dobrom filme. Ale žeby sme sa dočkali filmu zjavne lepšieho než AAA hry, podľa ktorej bol vytvorený, respektíve aspoň dorovnávajúc jej kvalitu? Nuž, Hollywood to má ťažké. Spraviť hru z filmu je azda jednoduchšie, keďže máte množstvo kreatívneho priestoru a musíte titul obohatiť, pričom máte viac času na jeho skompletizovanie a vytvorenie konceptu, ktorý jednoducho fungovať bude. Navyše, ak sa hra až tak veľmi nepodarí, či už hovoríme o kvalite alebo predaji, dá sa to prežiť. No ak filmové štúdio vrazí peniaze do spracovania herného príbehu... ak nás čítate pravidelne, dobre viete, aké prúsery to väčšinou bývajú. Z nejakého dôvodu si však Hollywood nechce dať povedať.



Natáčanie zaužitých a osvedčených príbehov, sequely, spin-offy a podobne, tak to pár rokov funguje a fungovať ešte bude. Pár nenápadných či lacných projektov síce vystrelí, ale nie je toho toľko, aby v ne štúdiá začali veriť. Pritom toľkokrát stačí len dať šancu talentovanému scenáristovi/režisérovi, obetovať 50-100 miliónov a môžete mať na konte klenot. Avšak, ako vravíme, tých filmov nie je tak veľa (keďže sa ich aj málo odklepne, hejže), a preto sa stále jednoduchšie a rýchlejšie podpisujú zmluvy pre Uncharted s mladým Drakeom hraným 21-ročným Tomom Hollandom, ktorý tvorcov ukecal, že by sa príbeh mal zamerať na začiatky jednej z najobľúbenejších postáv histórie PlayStation. Nevadí...





Dnes sa teda pozrieme na azda všetky (ak sme nejaké vynechali, neváhajte nám dať vedieť v komentároch) filmové spracovania slávnych i menej slávnych herných značiek/príbehov, ktoré sa chystajú, chystali (a je okolo nich dlhé ticho), alebo momentálne ležia pod ľaďom. Niektoré majú už naplánované premiéry, niektoré sa natáčajú, respektíve natáčania už skončili, o iných sa rozpráva dlhé roky a nevieme nič nové. V každom prípade, tu je dvadsiatka počinov, ktoré hráči možno ocenia, možno nie. Aby bolo číslo okrúhle, vyhodili sme nejaký no-name titul z roku páne. Keď sa však na ten zoznam pozeráme, von mohol ísť aj Tetris a podobné chuj... nezmysly.

Tomb Raider

Roar Uthaug (Flukt, Vlna) režíruje pohyby oscarovej Alicie Vikander v reboote Tomb Raideru s Angelinou Jolie. Atmosférou sa má snímka podobať na herný reboot z roku 2013. Ten už medzitým dostal menej vydarené pokračovanie (ten reboot je skutočne skvelý) a pomaly sa chystá už aj tretí diel s názvom Shadow of Tomb Raider. Veľa toho o deji nevieme, ale mali by sme sa pozrieť na Laru a jej pátranie za strateným otcom. Natáčanie je už nejaký ten čas ukončené a premiéry sa dočkáme 16. marca 2018.

Rampage

V tomto prípade je natáčanie zatiaľ v plnom prúde a úprimne, keby neobsadili Dwayna Johnsona, absolútne sa o tento „katastrofický“ počin nezaujímame. Snímka sa má odkloniť od hernej predlohy. Uvidieť v nej ale máme The Rocka bojujúceho s gorilou, vlkom a jaštericou, avšak v gigantických rozmeroch. Ako inak, môže za to nevydarený experiment. Okrem Rocka dorazia aj herci, ako Naomie Harris, Malin Akerman, Joe Manganiello či Jeffrey Dean Morgan. Premiéry sa dočkáme 20. apríla 2018.

Minecraft/Tetris

V máji 2019 sa do kín dostane celovečerák o Minecrafte. Predstaviť si to vieme, nakoniec, do niečoho podobného už vstúpilo aj Telltale, no nedokážem skryť totálny nezáujem. Po úspechu The Lego Movie sa môžeme na podobné počiny pripraviť. Film bude aj o Tetrise, ale tu už sa naozaj nemáme o čom baviť. Od ohlásenia to tak asi vnímajú aj tvorcovia, keďže neponúkli žiadne bližšie informácie.

The Angry Birds Movie 2

Jednotka bola úspešná, dokonca sa dá povedať, že kvalitná. Pobavila menších, oddýchli si pri nej aj starší, no proste to nikomu veľmi neublížilo, pričom sa producenti tešili z tržieb, takže nebolo o čom. Dvojka dorazí do kín 20. septembra 2019.

Detektív Pikachu

Chápeme prečo, zároveň nevieme prečo. Jednoducho sa to plánuje a natočiť by to mal Rob Letterman (Goosebumps). Ak ste videli niektorú z epizód, kedy sa Pikachu hral na vyšetrovateľa, viete si predstaviť, ako to asi bude vyzerať.

Uncharted

Juchú, či ako? Dlho vyvíjaný film Uncharted (ohlásený bol asi ešte pred celovečerákom The Last of Us) sa nakoniec z epického akčného spektáklu od Joa Carnahana zmení na (pravdepodobne) rodinný dobrodružnú komédiu o mladom Nathanovi, ktorý sa má až v pokročilejšom veku spriateliť so Sullym. Povieme vám jedno, fanúšikovia herného klenotu od Naughty Dog budú peniť a my sa im ani nedivíme. Od začiatku to totiž vyzerá na prúser, ktorý má na starosti Shawn Levy. Nepomáha ani fakt, že snímka vzniká pod hlavičkou filmovej divízie Sony.

Sonic the Hedgehog

Sonica všetci poznáme, všakže? Netreba teda predstavovať jeho schopnosti, neuveriteľnú rýchlosť, spojencov či nepriateľov. Vzhľadom na hneď dve hry prichádzajúce z tohto sveta len v tomto roku sme zvedaví, kam to tvorcovia posunú s filmom. Produkovať má Tim Miller (Deadpool), o ktorom sa hovorí, že natočí reboot Terminátora s Arniem pod dohľadom Jamesa Camerona. Pôjde o hybrid hraného a CGI filmu. O réžiu sa má postarať Jeff Fowler.

Mortal Kombat

Guilty pleasure Mortal Kombat sa dočká rebootu. Režíruje Simon McQuoid (tiež o ňom počujem prvýkrát, nemusíte sa hanbiť), no o niečo viac poteší meno James Wan svietiace v kolónke producent.

Monster Hunter

Fanúšikovia hernej série sú nadšení. Nie však vďaka filmu. Na E3 bol pred dvomi týždňami odhalený nový diel a rozhodne nevyzerá zle. Na celovečerák sa však teší málokto. Má sa oň postarať Paul W. S. Anderson. Ten stojí za brakovou sériou Resident Evil, takže je jasné, že obavy sú na mieste.

...a keď už sme rovno pri ňom

Chystá sa aj reštart Resident Evil, no v tomto prípade sme o čosi radšej. Zombie filmy môžeme asi viacerí, no potrpíme si na atmosféru, poctivé vyobrazenie zombíkov, napätie a slušných hercov s režisérom, ktorý to neodflákne. Ježiši, len tam po dvoch častiach netrepte 300 kilové hovädo dvíhajúce vlaky. Stačí pár hladných zombíkov, hororová atmosféra, uzavreté priestory a zázrak je na svete. Aj preto sa nevieme dočkať World War Z 2 od Finchera. To bude strašný úlet. V každom prípade, reštart Resident Evil vyzerá už len z plánov producentov lepšie než všetky trailery posledných 5 filmových dielov dokopy.

Sleeping Dogs

Všetci sme tu hrali Sleeping Dogs? Výborne, v tom prípade sa môžeme baviť, aká pecka sa môže stať z filmu. Stačí sa pozrieť na to, kto stvárni hlavného hrdinu, policajta v utajení. Donnie Yen sa hodí viac než dosť. Už len potvrdiť R-ko, nabrať sympatických a tvrdých hercov a pripraviť kung-fu klasiku so skvelým a napínavým príbehom.





Gears of War

Takto. Ten Uncharted asi dopadne kadejako a všetci by sme asi boli radšej, keby TLoU nevzniklo, no Gears of Wars skutočne vznikne a ja sa oň bojím. Len veľmi ťažko sa táto téma a svet spracuje do dvoch hodín, no v prípade plánovanej ságy rozpovedajúcej všetky hlavné i nerozpovedané príbehy z hier... mohli by sme tu mať nesmierne kvalitné a zárobkové sci-fi. Bohužiaľ, Hollywood tieto príbehy podceňuje a najíma naň hocikoho. Hlavne nech sa to natočí a zarobí to. O to viac sme radi za výber režiséra pre natočenie filmového Metal Gear Solid. Ale o tom neskôr. Scenár ku GoW píše Shane Salerno (Avatar, Savages), pričom údajne nepôjde o priamu adaptáciu herných príbehov (čo by bola sakramentská škoda, ale dá sa prísť aj s iným úžasným príbehom a hlavne postavami. Avšak, Delta Squad je len jedna).

The Last of Us

Tak, a sme vo finále. Natočiť The Last of Us alebo sa radšej zachrániť od miliónov sklamaných a pobúrených fanúšikov? Neil Druckman a Bruce Straley napísali príbeh, aký málokedy vídavame aj pri tých najlepších filmoch. Nehovoriac o atmosfére sveta, postáv, dospelých témach a zvratoch. Vzhľadom na pripravovanú dvojku by možno bolo lepšie, keby sa na to Sony jednoducho vyprdlo. O snímke sme toho aj tak už príliš dlho nič nepočuli. Dávnejšie mal scenár napísať samotný Neil Druckman, pričom Sam Raimi mal figurovať na pozícii producenta.







Call of Duty

Iné je to už v prípade Call of Duty. Tu sa na tie filmy aj tešíme. Správne, použili sme množné číslo, pretože Activision plánuje natočiť hneď niekoľko celovečerákov z prostredia ich hernej série naprieč mnohými časovými obdobiami. Viac informácií však nemáme. Môžeme len dúfať, že sa dočkáme kvalitných vojnových filmov. Tých totiž nikdy nie je dosť.



Rabbids

Hre určite pomôže aj plánovaný crossover s Mariom na Nintendo. Hra asi nesadne každému, ale nemôžeme tvrdiť, že nevyzerá dobre. Miešanec hraného a stop-motion príbehu má byť v príprave už istý čas na čele so scenáristami Robot Chicken (Matthew Senreich, Tom Sheppard a Zeb Wells). Už je tomu však pár rokov, čo sme o tomto projekte niečo počuli. Pravdepodobne sa ho asi ani nikdy nedočkáme, ale čo my vieme. Viete, ako sa hovorí, sledujte náš facebook a web dennodenne, od rána do večera, a raz na to možno prídete.

Portal/Half-Life

V roku 2013 sa Valve s produkčnou spoločnosťou J. J. Abramsa (Bad Robot – Cloverfield univerzum) dohodlo, že natočia filmy zo svetov Portal a Half Life. Už dlhšie sme však ani o jednom z nich nič nepočuli, aj keď Abrams sa pred pár mesiacmi vyjadril v zmysle, že sú stále v pláne. Pevne veríme, že každý čitateľ je aspoň trošku oboznámený s Portalom. A ten, kto prvýkrát počuje/vidí názov Half-Life, by mal zaliezť späť do jaskyne a učiť sa vyrábať matriošky.

The Division

Nastupuje divízia Ubisoftu. V prípade, že ich Vivendi násilne neprevezme, aj naďalej budú pokračovať v hernom pláne a taktiež aj v tom filmovom. Chystajú totiž celú plejádu hollywoodskych blockbusterov. Ešte než sa pustíme do projektu, ktorého meno sa začalo skloňovať ako prvé, pozrieme sa na azda najmenej známejší počin. The Division je skupina agentov žijúcich v normálnej spoločnosti. Operuje len v prípade najvyššieho stupňa ohrozenia v prospech zákona a vlády. Nepotrebuje velenie, nadriadených ani úlohy. Vedia, čo majú robiť a proti komu bojujú. Presne takéto jednotky sa prebudili v New Yorku po tom, čo akýsi šialenec napustil jedom množstvo peňazí a tie tak razom stratili všetku svoju hodnotu a začali sa vo veľkom páliť. Viete si predstaviť, čo to spôsobilo a ako vyzerá taká spoločnosť. Stačí si pustiť nejaké tie trailery pre hru The Division. V hlavných rolách by sa mali predstaviť Jake Gyllenhaal a Jessica Chastain, čo znie nádejne. Avšak, aj prítomnosť Fassbendera a Cotillard mala zaručiť, že Assassin’s Creed dopadne na výbornú a nie na priemer/nadpriemer (vyberte si podľa toho, ako sa vám snímka páčila).

Splinter Cell

Pár rokov predtým sa však ešte začalo hovoriť o adaptácii Splinter Cella. K projektu bol povolaný Doug Liman (ten v poslednom období viac od projektov odstupuje, než k nim pristupuje. Nám ale stačí, že natočí Edge of Tomorrow 2) a titulnú postavu, neohrozeného agenta Sama Fishera mal stvárniť Tom Hardy, čo údajne stále platí.



Metal Gear Solid

Režírovať má Islandaň Jordan Vogt-Roberts (Kong: Skull Island) a o scenár sa postará Jay Basu v spolupráci s otcom série, Hideom Kojimom. Fanúšikov môže tešiť, že Roberts plánuje natočiť prvotriednu hernú adaptáciu a plne chápe problémy toho, prečo iné filmové spracovania hier zlyhali a plánuje nielen načúvať fanúšikom, ale aktívne na filme spolupracovať s Hideom Kojimom, bez odobrenia ktorého by film odmietol natočiť. Viac o tom ale tu.

Just Cause

Mohli by ste natočiť šialený akčný film a nazvať ho akokoľvek, ale keď si vyberiete Just Cause, zaujmete hráčov a taktiež budete mať ospravedlnenie pre to, že tá akcia je priam absurdná. Také je totiž open-world šialenosť menom Just Cause. Hlavnú postavu, hrdinu Rica Rodrigueza, ktorý oslobodzuje ľud mnohých krajín od diktátorských vodcov, stvárni Jason Momoa. Režíruje Brad Peyton (San Andreas).

Bonus: Firewatch

Jedna z najlepších indie hier vôbec, neuveriteľne atmosférická hra s geniálnymi dialógmi a úžasným dabingom. Hru však zdobil aj nevyužitý mysteriózny potenciál a záver, s ktorým neboli spokojní všetci. Stále ide ale o nádhernú hru s príbehom, ktorý si pýta celovečerné spracovanie. Údajne sa ho aj dočkáme od produkčnej spoločnosti Good Universe, nič viac však nevieme, takže snímka ani nikdy nemusí vzniknúť.





Tak, to by sme mali. Keďže je tých filmov v skutočnosti viac ako 20, nejdeme vytvárať anketu. Miesto toho nám v komentároch prezraďte, na aký projekt sa tešíte najviac, od ktorého máte najväčšie očakávania a ktorému zase vôbec neveríte (a prečo).