Nolan, štýlový Baby Driver, Spider-Man či epická Vojna o planétu opíc. Na veľkolepý júl v kinách tak skoro nezabudnete

Vítam vás u pravidelnej rubriky FIlmkultu, ktorej sa bez prestávky venujem už takmer 3 roky. Každý mesiac si predstavíme najočakávanejšie, najveľkolepejšie a najpotenciálnejšie premiéry snímok, pričom sa snažíme vtesnať do top 10 aj menej známejšie počiny. Nebude tomu inak ani tentoraz, pričom sa skutočne môžeme tešiť na obrovské veľkofilmy. Bez ďalších zbytočných rečí, poďme na to.

47 Metrov – 6. 7.

Takto vyzerá nástupca Shallows z minulého roka. Manželka Ryana Reynoldsa to rozbalila v sympatickom béčku, ktoré sa ako jednohubka ešte dalo brať, no 47 Metrov už tak lákavo nevyzerá. Nebudeme si klamať, Blake Lively bola azda najväčšie lákadlo trailerov. Ak však máte radi drámy na mori oplývajúce hladnými žralokmi, nemáte o čom.

V utajení – 6. 7.

Klasický špionážny akčný film s celkom slušným obsadením? Mnohí neodolajú a my sa nečudujeme. John Malkovich, Michael Douglas, Noomi Rapace či Orlando Bloom sa ocitnú v príbehu, kedy je špičková agentka CIA po nevydarenej akcii presunutá do londýnskej kancelárie. Po čase sa jej ozvú bývali zamestnávatelia s tým, že musí eliminovať hroziaci teroristický útok v blízkosti Londýna. Hra s časom začína, pričom agentku niekto podrazil.

Spider-Man: Návrat domov – 6. 7.

Spidey sa vracia domov, hoci doma nikdy nebol. Teda ak hovoríme o filmoch. Homecoming bude prvým počinom, na ktorý kreatívne dohliada Marvel Studios, čiže ľudia okolo Kevina Feigeho. Spidey dostane od svojho mentora Iron Mana oblek a bude sa musieť pobiť s viacerými menšími ale aj väčšími zločincami v New Yorku, ktorí ťažia z Chitaurskej technológie. Prvé ohlasy snímku chvália, nečakajte však asi nič, čo by vychádzalo z tradičných mantinelov nastavených Marvelom.

Vojna o planétu opíc – 13. 7.

To sa ale nedá povedať o finálnej časti veľkolepej trilógie o Planéte opíc. Režisér Matt Reeves (chystá sa na Batmana s Affleckom) natočil emotívny, akčný a hlavne skutočne kvalitný film azda po každej stránke. Aspoň tak sa vyjadrujú všetci recenzenti aj prví šťastní diváci, ktorí snímku zhliadli. Dej nás zavedie pár rokov po udalostiach Dawn of the Planet of the Apes. Vojská USA si spravili v blízkosti Caesarovho kráľovstva základňu a každý cíti, že sa schyľuje k stretu, ktorý rozhodne o budúcnosti ľudstva. Niežeby bola komunita opíc pod Caesarovým velením jediná na svete, no práve Caesar je ten, ktorý stojí za Planétou opíc a v prípade, že sa Colonelovi (Woody Harrelson) podarí zničiť jeho odkaz a zlikvidovať jeho rodinu, ľudstvo prežije. My sa nesmierne tešíme, táto séria je našou slabosťou a ja mám dokonca pocit, že sa pred Caesarom toto leto bude musieť pokloniť aj Nolan. Aj keď, tomu sa verí len ťažko. Uvidíme už čoskoro.

Srdcu nerozkážeš – 13. 7.

Nesmierne chválená festivalovka, ktorá žala úspech a ovácie všade, kde sa premietala. Konečne úprimný, citlivý a vtipný romantický príbeh so všetkým, čo k tomu patrí. Ak máte polovičku alebo len máte chuť na vskutku vydarenú žánrovku, bežte do kín a podporte snímku, ktorej sa nedostáva náležitej mediálnej podpory. Kumail Nanijani si v dráme zahral sám seba. Po jednom z jeho stand-up vystúpení sa komik zblíži s príťažlivou ženou a ich vzťah naberá na obrátkach. Ich lásku však preruší neznáma choroba, ktorá uvrhne Emily (Zoe Kazan) do umelého spánku. Aj napriek počiatočnej nedôvere Emiliiných rodičov sa začnú s Kumailom zbližovať.

Oklamaný/Beguiled – 13. 7.

Sofia Coppola údajne natočila vynikajúci film kolísajúci na hranici drámy a thrilleru. Strhujúce, skvelo zahrané a natočené, Beguiled má byť čiernym koňom tohtoročnej sezóny. Dej hovorí o izolovanom dievčenskom internáte počas americkej občianskej vojny. Dievčatá vojnu nevnímajú, až dokým im na dvere nezaklope nepriateľský, no zranený dôstojník, ktorého z kresťanskej viery ošetrujú a plánujú vydať „svojim“ ako vojnového zajatca. Johna (Colin Farrell) si však dievčatá (Nicole Kidman, Kirsten Dunst, Elle Fanning, Oona Laurence, Angourie Rice...) postupne omotávajú okolo prsta.

Láska stojí za všetko – 13. 7.

Alebo aj pod názvom Everything, Everything, romantická dráma vyrozpráva príbeh dievčaťa, ktoré je celý svoj život zavreté v dome. Nemôže vyjsť na čerstvý vzduch, pretože jej to nedovoľuje choroba. Skôr či neskôr by sa jej niečo stalo a pokojne by to mohlo skončiť smrťou. Ako tak je ochotná a schopná znášať svoj osud, no to sa zmení, keď sa do susedstva presťahuje mladý atraktívny mladík a vzplanú city.

Valerian a mesto tisícich planét – 20. 7.

Luc Besson má všetku našu pozornosť. Valerian jednoducho vyzerá. Nie, nezabudli sme tam pripísať žiadny superlatív a iné prirovnanie. Práve vizuál je totiž to, čo zdobí všetky doterajšie uvoľnené zábery k tejto scifi space opere s Danom DeHaanom a Carou Delevingne. Režisér Piateho elementu a ďalších nielen francúzskych klasík to v posledných rokoch nerobil práve najlepšie, no všetci veríme, že sa vracia vo veľkej forme. Valerianu držíme palce a dúfame, že nás čaká ďalší nezabudnuteľný a hlavne strhujúco vyzerajúci sci-fi opus.

Dunkirk – 20. 7.

Čo k tomu povedať? Najkratší Nolanov film (107 minút) hneď po debute Following vyvoláva mnoho otázok. Sadne nám tematické zasadenie viac rozvíjajúce dramatické prvky a vieru/zatratenie spojeneckých vojakov, alebo budeme smutní, že sme nedostali ďalšieho vojaka Ryana s neuveriteľnými a surovými zábermi na vojnu? Drámy sú úžasné a nepochybne nás Nolan zasype dychberúcimi zábermi, my už však súrne potrebujeme ďalší vojenský film, pri ktorom zabudneme dýchať. Ach, aký bol len ten Ryan nádherný...



Snímka nám poskytne pohľad na evakuáciu spojeneckých síl z mestečka Dunkirk, ktoré zovierali Nemci. Nebyť ochoty civilných občanov, množstva lodí a odvahy ľudí, Nemci by zmasakrovali státisíce vojakov. Niekedy sa totiž aj prežitie bralo ako výhra. Škoda, že si to nadriadení a generáli nezačali uvedomovať už pred všetkými tými vojnami. Nolan sa zameria na scenérie z vody (Cillian Murphy, Mark Rylance), zo súše (Kenneth Branagh, Harry Styles) a zo vzduchu (Tom Hardy). O soundtrack sa už klasicky postará Hans Zimmer a kameru zastrešil Hoyte van Hoytema (o jeho filmografii by ste už touto dobou niečo vedieť mali, takže ak tomu tak nie je, bežte to napraviť).

Baby Driver – 27. 7.

Edgar Wright sa vykašľal na Ant-Mana, ktorý nemal byť natočený podľa jeho vízie, a aj to mu dopomohlo k natočeniu Baby Drivera. Očakávaná letná štýlová jazda sa má niesť v znamení akcie, skvelého soundtracku, štýlových záberov na autonaháňačky, skvelých hercov a hlavne poriadnej dávky zábavy so štipkou romantiky, humoru a nezameniteľného štýlu Edgara Wrighta. Nám stačilo vidieť prvý trailer a boli sme jasní. Na Baby Drivera by sme do kina šli aj keby sme sa mali plaziť. Nesmierne pozitívne sú aj prvé recenzie, takže ak sa vám zapáčil trailer nižšie, mali by ste snímku podporiť. V hlavnej role najlepšieho šoféra pre lúpeže sa predstaví Ansel Elgort, no a pomocnú ruku mu podajú Jamie Foxx, Kevin Spacey, Jon Hamm či Jon Bernthal.

Okrem vyššie predstavených snímok nás čaká aj dramédia Kráľ Belgičanov, komédia Ako sa stať zlatokopom s Kristen Bell a Salmou Hayek, chválená dráma Personal Shopper s Kristen Stewart, komédia pre najmenších – „Bocian“ Riško či komédia Srdečne vás vítame s Christianom Clavierom (pôvodný Asterix, ale to nemusíme pripomínať fanúšikom francúzskych komédií).