Nepatrí k najznámejším, ale určite k najtalentovanejším. Režisér Alejandro Amenábar, "malá-veľká" hviezda kinematografie

Alejandro Amenábar sa narodil v roku 1972 v Chile, odkiaľ pochádza aj jeho otec, no po matke zdelil španielske korene. Dlho sa v Chile tento dnes už 45-ročný režisér ale neohrial, pretože krátku dobu na to sa celá jeho rodina presťahovala do Španielska. Keď mal Alejandro 15 rokov, rozhodol sa svoj voľný čas venovať najmä návštevám kina. Okrem sledovania filmov sa jeho veľkou vášňou stalo písanie príbehov a čítanie kníh. Podľa jeho matky mal Alejandro mimoriadnu schopnosť absorbovať všetky informácie, ktoré z kníh vyčítal. Okrem toho mal ale aj talent na skladanie melódií - bol naozaj zručným klavíristom a hráčom na gitaru. Tieto nadania v neskoršom veku využil na to, aby si do svojich filmov samostatne skladal hudbu. Vypočujte si napríklad pieseň k filmu Tí druhí (2001), zloženú práve mnohostranne nadaným Amenábarom.





Alejandro vyrastal v hlavnom meste Španielska, v slnečnom Madride, kde sa po strednej škole rozhodol študovať odbor filmových vied na univerzite Complutense. Štúdium však pre Amenábara neskončilo zdarným úspechom kvôli tomu, že neabsolvoval predmet "Film Writing". Ako malú pomstu profesorovi, ktorý ho nechal prepadnúť, po ňom pomenoval vo svojej debutovej celovečernej snímke Diplomová práca (Tesis) (1996) zlomyselného profesora Castra. O rok na to sa v Španielsku, kde vyrastal, preslávil psychologickým thrillerom Otvor oči (Abres los Ojos).



Jeho úspech si všimli aj mnohé osobnosti zo západu a v roku 2001 vytvoril režisér Cameron Crowe remake tohto filmu a pomenoval ho Vanilkové Nebo. V remakovej verzii si opätovne zahrala zvodná Penélope Cruz, no okrem nej sa vo Vanilkovom Nebi objavili aj hviezdy, ako Tom Cruise či Cameron Diaz. V rovnakom roku Alejandro natočil hororovú snímku Ti Druhí (The Others), kde si hlavnú rolu zahrala prvotriedna Nicole Kidman. Tri roky na to do sveta vypustil mimoriadne úspešné Volanie mora, v hlavnej role s charizmatickým Javierom Bardemom. Za tento film dostal hneď dve veľké ocenenia.



Prvým bol list s gratuláciou od veľkého Stevena Spielberga a druhým Oscar v kategórii Zahraničný film. Po Volaní Mora si dal režisér päťročnú prestávku a po nej v roku 2009 natočil historické drama Agora s Rachel Weisz. Medzi jeho posledné výtvory patrí menej zdarilý krimi-thriller Regression z roku 2015 s Ethanom Hawkeom a Emmou Watson a krátkometrážna snímka Vale s Dakotou Johnson. Za zmienku však stoja aj jeho španielske krátkometrážne prvotiny Luna (1995) a Himenóptero (1991). V článku ďalej si povieme čosi viac o jeho piatich najlepších výtvoroch, ktoré vám môžeme len a len odporučiť.







5. Agora (2009)

V 4. storočí nášho letopočtu sa Egypt nachádza pod nadvládou rímskeho impéria. V daných časoch slávnou Alexandriou prúdia násilné nepokoje náboženského charakteru, do ktorých sa zapletie aj múdra filozofka Hypatia (Rachel Weisz). Agora je príbehom z histórie, ale jej odkaz je patrný aj do dnešných dní. Mimo iného poukazuje totiž na ľudskú chamtivosť a zlobu. Pohania, židia, kresťania. Koľkí museli umrieť v mene nástupu nového božstva? Snímka Agora veľmi pútavým náhľadom do minulosti poukazuje na to, že sme sa od minulosti zas tak príliš nezmenili. Naše vedomosti a kultúra išli pochopiteľne dopredu, ale ľudská nátura mnohokrát akosi stále zostala v dobách temna. Vo filme mimo známej Rachel Weisz (Constantine, Nepriateľ pred bránami) uvidíte aj nadaného Oscara Isaaca (X-Men: Apokalypsa, Ex Machina).

4. Diplomová práca/Tesis (1996)

Študentka Angela (Anna Torrent) pracuje na svojej diplomovej práci s názvom "Násilie v audiovizuálnom priemysle". Pre hlbšie preskúmanie tohto odvetvia poprosí jedného zo svojich profesorov o špeciálnu nahrávku. No k jej prekvapeniu sa na druhý deň profesor Fiegueroa našiel v premietacej miestnosti mŕtvy. Miestnosť však neskrýva iba jeho telo, ale aj danú kazetu. Amenábarov debutový celovečerný film sa zaoberá mrazivou témou "snuff filmov" - teda brutálne natočenými vraždami často úplne nevinných obetí. Radi počas filmu hádate, kto sa skrýva za oponou číslo jedna? Kto je vrahom? Pokiaľ vo vnútri duše vlastníte aspoň kúsok duše detektíva, čaká na vás prvotriedna záležitosť.





3. Volanie mora/Mar Adentro (2004)

Hlavná postava filmu, Ramón (Javier Bardem), je po nešťastnej nehode odkázaný na opateru svojich blízkych. 30 rokov prešlo od onoho hrozivého úrazu, kvôli ktorému celé dni preleží na posteli a so svojím telom nemôže akýmkoľvek spôsobom pohnúť. Po tak dlhej dobe túži už iba po jednom - dôstojne ukončiť svoj život. Snímka Mar adentro popisuje reálny príbeh španiela Ramona Sampedra, vedúceho dlhoročnú kampaň za právo na eutanáziu. Za túto skutočne silnú drámu s neuveriteľným výkonom talentovaného Javiera Bardema získal Alejandro Amenábar Oscara v kategórii Zahraničný film.







2. Tí druhí/The Others (2001)

Vzhľadom na to, že deti Grace (Nicol Kidman) trpia ojedinelou alergiou na slnečné svetlo, ich dom sa väčšinu dňa nachádza v potemnelej atmosfére. Okrem matky, jej detí a služobníctva sa však v dome skrýva aj čosi iné. Amenábar nám so svojím prvým anglicky znejúcim filmom ukazuje, ako sa má správne natočiť ducharina so skutočne desivým zákulisím a nečakanými "lakačkami". Kvalita filmu by však nebola na tak vysokej úrovni bez fantastickej Nicole Kidman. Tá bola po práve za svoj mimoriadne uveriteľný výkon v The Others nominovaná na Golden Globe v kategórii najlepšia herečka v dramatickej snímke.







1. Otvor oči/Abres los Ojos (1997)

S prvým miestom nemusí dozaista každý divák súhlasiť, pretože ide o skutočne zložitý, psychologicko-mysteriózny sci-fi thriller s prvkami romantického žánru (už tento rôznorodý mix hovorí sám za seba), ale svojich fanúšikov si určite nájde. I keď, pravda, všetky vyššie menované snímky sú na vysokej úrovni, a tak by som túto päťku rád bral ako seberovnú - inak povedané, je veľmi náročné zoradiť ju od "najhoršieho" po najlepší.



Mimo iného môžeme tento film označiť za skutočný prielom v Amenábarovej kariére, keďže vďaka remaku na Abres los ojos, Vanilkové Nebo s Tomom Cruiseom, sa jeho meno vo filmovej branži celosvetovo preslávilo. Film rozpráva príbeh sukničkára Césara (Eduardo Noriega), nezáväzne si užívajúceho svoj život. Po zamilovaní do Sofie (Penélope Cruz) sa mu jeho milenka Nuria (Najwa Nimri) rozhodne pomstiť a narazí s Césarom v aute do betónovej steny. Jeho tvár je absolútne znetvorená a Césarov život sa tým obráti naruby. Záujem o krátkodobé, povrchné vzťahy už síce nemá, ale stále túži po tej jedinej. Po Sofii. Začína sa ale stále viac prepadať do psychotických stavov, z ktorých niet úniku.







