Ako vyzerá "normálna" rodinka, v ktorej si členovia pochutnávajú na šťavnatej ľudskej šunke? To zistíte v novom hororovom krváku

Horory s motívom kanibalizmu sú pomerne neurčité v obľúbenosti. Buď ste ich priaznivcom (čiže si radi vychutnáte surové mäso naplno) alebo ste proti nemu, a tak podobne ako vegetariáni hodíte tento šťavnatý kúsok radšej do koša. Spoločnosť A Man & A Woman Productions predstavuje prvý trailer pre film Buzzard Hollow Beef. Má však snímka na to, aby konkurovala kultovému hororu s názvom Hills Have Eyes? Podobnosť týchto žánroviek je viac než len viditeľná. Avšak, zmutovaných ľudí nahradila veselá rodinka z malomesta. Film ponúkne okrem šialených dialógov a náhodných záberov na kusy mäsa aj znepokojujúcejšie hrátky s divným pôrodom. Ako vyzerá "normálna" rodinka, v ktorej členovia jedia chutnú šunku už zopár generácií? Viac nájdete v traileri.

O réžiu sa postará Joshua Johnson, ktorý debutuje v obore práve týmto filmom. Predtým pôsobil najmä ako producent. Taktiež napísal aj samotný scenár, pracoval na ňom spoločne s Tarou C. Hallovou (No Peas for the Weary, Envy). Vo filme sa predstavia herci, ako Amanda Spinella, Janet Chiarabaglio, Gabriel Caste a Jay Wesley Cochran. Dátum premiéry zatiaľ nie je známy.