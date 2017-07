Čo v súčasnej dobe robia nebožtíci z Game of Thrones? Zväčša sa jednoducho presunuli k novým projektom

Spisovateľ knižnej série Pieseň ľadu a ohňa, podľa ktorej je natočený seriál Game of Thrones, sa s nikým jednoducho nemazná. Ak sa raz George R.R. Martin rozhodne niektorú z postáv odstrániť, jej osud je spečatený. A je skutočne jedno či danú osobu považujeme za našu obľúbenú a pre príbeh mimoriadne dôležitú. Kedže ste sa k tomuto článku dostali dobrovoľne, predpokladáme, že ste oboznámení s doposiaľ odvysielanými časťami, ale pre istotu vás musíme upozorniť, že nasledujúci text obsahuje množstvo seriálových spoilerov! Ďalej pokračujte len v prípade, že ste s dejom Game of Thrones oboznámení.



Spomínate si ešte na Viserysa Targaryena? Kto vie, čo by povedal na to, že z jeho malej sestričky sa stala Daenerys Nespálená, Matka drakov, kráľovná Andalov, Rhoaynov, Prvých ľudí, Khalessi, Lamáčka reťazov...a tak ďalej, a tak ďalej. Pravdepodobne by mimoriadne zúril. Odpoveď sa už ale nedozvieme, pretože Viserys bol ešte v polovici prvej série zabitý. V najbližšej dobe si jeho herecký predstaviteľ Harry Lloyd má zahrať postavu v novom špionážnom seriáli od stanice Starz s názvom Counterpart.





Koncom série nás všetkých v krátkom časovom intervale zasiahla smrť Roberta Baratheona, Khala Droga i mimoriadne obľúbeného Neda Starka. Predstaviteľa kráľa Roberta, Marka Addyho, máte ale možnosť najnovšie vidieť v projekte Oasis, kde si zahral aj po boku Richarda Maddena (Robba Starka), ktorý Game of Thrones opustil koncom tretej série, a to počas krvavej Red Wedding (s03e09). Maddena sme ale okrem toho ďalej videli napríklad v hranej verzii Disneyovskej Popolušky.



Sympaťák Jason Momoa alias Khal Drogo taktiež po svojej seriálovej smrti nezaspal na vavrínoch a najnovšieho ho diváci uvidia v role Aquamana v rovnakomennej snímke od DC a taktiež v očakávanom Justice League. Ak by ste sa ale Jasona nemohli dočkať, skúste hodiť očkom po kanadskom seriáli Frontier. Čo sa Neda Starka týka, síce mu sťali hlavu, ale to jeho predstaviteľa Seana Beana nezastavilo od toho, aby sa pustil do televízneho seriálu The Frankenstein Chronicles. Pravdupovediac, Sean Bean je už na smrť jednoducho zvyknutý (video nižšie hovorí samo za seba).





V druhej sérii nás opustil Renly Baratheon, ktorého zavraždila Melisandrina krvavá mágia, a tak sa Gethin Anthony, hrajúci Renlyho, pobral k dramatickému seriálu Aquarius, kde stvárnil postavu masového vraha Charlesa Mansona. Popri Robbovi Starkovi v rovnakej časti umrela aj jeho matka, Catelyn Stark. Michelle Fairley, hrajúca Lady Stark, bola natoľko uveriteľne zahranou postavou, že jej stanica Starz ponúkla podobnú rolu (je matkou iného kráľa) v historicko-dramatickom seriáli The White Princess. Ďalej sa dostávame k nášmu "milovanému" záporákovi kráľovi Joffreymu (nech mu je zem ťažká). Jeho posledného nádychu sme sa dočkali začiatkom štvrtej sezóny a Jack Gleeson, ktorý famózne zahral nenávideného Joffreyho, si následne dal od hereckej kariéry kratšiu prestávku, no v roku 2016 si zahral v divadelnej hre Bears in Space (viď foto nižšie).





Oberyn Martell alias Pedro Pascal bol a vždy bude so svojou rolou skutočne nezabudnuteľným. Pokiaľ vás jeho smrť zasiahla na tele i na duši, vedzte, že si ho okrem Game of Thrones môžete vychutnať napríklad vo fantastickom seriáli o drogovom narkobarónovi Pablovi Escobarovi - Narcos od stanice Netflix. Určite vám ho vrelo odporúčame. Ďalšou srdcervúcou smrťou bolo pre mnohých divákov aj úmrtie divokej Ygritte. Jej predstaviteľka Rose Leslie to ale s Jonom Snowom/Kitom Haringtonom tiahne aj v reálnom svete, takže seriálom ich láska rozhodne neskončila a navyše sa jej podarilo získať rolu v právnickom seriáli The Good Fight.



Charles Dance hrajúci Tywina Lannistera nebol pred Game of Thrones žiadnym zelenáčom a aj keď dal seriálu zbohom s nohavicami stiahnutými k zemi, jeho renomé to určite neuškodilo. Navyše, Charlesa sme mohli už vidieť aj v trápnejších polohách (video nižšie vraví samo za seba). Naposledy si však zahral v remaku Ghostbusters, v pokračovaní Underworld: Blood Wars a v romantickej snímke Me Before You, po boku s Emiliou Clarke - zatiaľ živou Daenerys Targaryen.





Roose Bolton to v šiestej sérii schytal bohužiaľ taktiež a za jeho charizmatickou rolou nám bude všetkým ľúto. Boltona si v seriáli zahral Michael McElhatton a svoje pôsobenie po Game of Thrones presunul k novinke Kráľ Artuš: Legeda o meči. Zoznam smrtí sa ale stále nekončí. V polovici šiestej série sa za našich hrdinov obetoval aj vždy nápomocný a všetkými zbožňovaný Hodor. Kristian Nairn, hrajúci Hodora, síce v Game of Thrones skončil, ale pokiaľ by ste náhodou nevedeli, okrem natáčania v Hre o Tróny už dlhodobo pracuje ako profesionálny DJ a za posledné roky sa mu začalo mimoriadne dariť.



Iwan Rheon s rolou psychopatického Ramsayho Boltona bude v seriáli skutočne nenahraditeľným, to si povedzme na rovinu. Jeho smrť však určite mnohí uvítali, pretože bez nej by sa Starkovia jednoducho nemohli znova dostať k moci. Iwana budú môcť diváci v roku 2018 vidieť v očakávanej Marvelkovke Inhumans. A kam zaviedli kroky Margaery Tyrell? Na prekvapenie k počítačovej hre Mass Effect: Andromeda, kde svoj hlas prepožičala postave doktorky Lexi T'Perro.

Ktorá zo všetkých menovaných i nemenovaných vám v Game of Thrones chýba najviac?