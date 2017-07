Daniel Radcliffe: Ako sa z Harryho Pottera vyprofiloval slušný herec, ktorý si vyberá jednu odvážnejšiu a bláznivejšiu rolu za druhou

Ak vyslovíme meno Daniel Radcliffe, snáď každému sa vybaví Harry Potter. Niet sa čomu čudovať. Radcliffe strávil v úlohe mladého okuliarnatého čarodejníka celých desať rokov. Názory na jeho herecké výkony sa rôznili - mnohí ho chválili, mnohí zase považovali jeho herecký register za veľmi obmedzený. A priznám sa, do druhej kategórie som patril aj ja. Nech je ako chce, za taký dlhý čas sa nezmazateľne zapísal do myslí divákov a fanúšikov ako Harry Potter. To je nepochybne dobre, no na druhej strane si Radcliffe (spolu s Emmou Watson a Rupertom Grintom) na seba uplietli slušný bič. Bude pre nich totiž ťažké striasť zo seba tieň obľúbenej fantasy ságy.

Môžeme ale povedať, že z titulnej trojice sa to zatiaľ darí najlepšie práve Danielovi Radcliffeovi a Emme Watson. Daniel už koniec-koncov počas produkcie Harryho Pottera ukázal, že dokáže zaujať aj v inej hereckej úlohe - viď. jeho účinkovanie na divadelných doskách v slávnej hre Petera Shaffera s názvom Equus. Až po skončení ságy o mladom čarodejníkovi však svoju kariéru rozbehol naplno a rozhodne sa nedá povedať, že by si vyberal nezaujímavé či jednoduché úlohy. Tento malý zoznam jeho počinov nech je toho dôkazom.

What If (réžia: Michael Dowse, 2013)

Jedným z prvých vykročení mimo Potterovskú ságu bola svižná a príjemná romantická komédia What If (niekde aj pod názvom The F Word). Nie príliš úspešný mladík Wallace (Daniel Radcliffe) sa zoznámi s roztomilou a vtipnou Chantry (Zoe Kazan). Stanú sa blízkymi priateľmi a hoci si je Wallace istý, že Chantry miluje, stále tak nejako váha či jej to má povedať. Chantry má totiž úspešného priateľa a pred sebou sľubnú kariéru. Dowseho filmu dominujú hlavne skvelé herecké výkony. Nielen Radcliffe, ale aj Zoe Kazan sú neuveriteľne sympatickí, prirodzení a majú medzi sebou slušnú chémiu. Prirátajte si svižné dialógy, príjemný humor a podarené vedľajšie postavy v podaní Adama Drivera či Rafeho Spalla. Iste, mnoho divákov by What If mohlo odmávnuť ako neprekvapivú romantickú komédiu, ale stojíme si za tým, že ide o veľmi fajn feel good snímku.

Kill Your Darlings (réžia: John Krokidas, 2013)

Ďalšia ambiciózna rola pre Radcliffea. V biografickej dráme Johna Krokidasa si totiž zahral legendárneho básnika Allena Ginsberga. Snímka nahliada na vznik legendárnych beatnikov. Je rok 1944 a Ginsberg práve prichádza na Columbijskú univerzitu. Zoznamuje sa s ľuďmi, ktorí budú neskôr kľúčoví hráči Beat Generation - Lucienom Carrom (Dane DeHaan), Williamom S. Burroughsom (Ben Foster) a Jackom Kerouacom (Jack Huston). V centre príbehu však stojí komplikovaný vzťah Ginsberga a Carra. Tomu Ginsberg dokonca venoval prvé vydanie svojej zbierky Vytie a iné básne. Snímka sa môže pochváliť suverénnymi hercami, výborne vystihnutou atmosférou doby a sympatickou rebéliou a chuťou prekračovať konvencie. A malá zaujímavosť: Daniel Radcliffe je nadšeným milovníkom poézie a dokonca ju aj sám píše.

Imperium (réžia: Daniel Ragussis, 2016)

Recenziu tohto slušného thrilleru ste si u nás mohli prečítať už dávnejšie. Hlavným hrdinom Ragussisovho diela je mladý agent FBI Nate Foster (Daniel Radcliffe). Ten má za úlohu infiltrovať sa do neonacistických kruhov, aby odhalil plánovanie teroristického útoku. Foster teda bude musieť dokonale zvládnuť premenu na extrémistu, aby si získal dôveru tých najväčších rasistov a náckov z tvrdého jadra skupiny. Imperium je slušný thriller, počas ktorého svoj čas určite nepremárnite. Ale čo ho suverénne ťahá hore, je práve výkon Daniela Radcliffea. Jeho premena na fanatického neonacistu je naozaj presvedčivá, dokonca sa budete musieť miestami v duchu uisťovať, že vlastne ide o agenta FBI, ktorý len hrá svoju "rolu". Pravda, po scenáristickej stránke by sa dalo ešte mnoho vylepšiť, ale práve pre Danielov výkon (ale aj výkon ostatných, najmä však Toni Collette) sa oplatí dať tomuto dielu šancu.

Horns (réžia: Alexandre Aja, 2013)

Adaptácia románu Joea Hilla (syna Stephena Kinga) je skutočne originálnou zmeskou rôznych žánrov. Cítime v nej fantasy, horor, mysteriózny thriller, krimi či čiernu komédiu. Avšak, čo je pomerne prekvapivé - snímka slušne funguje vo všetkých ohľadoch. Dej sa točí okolo Iga Perrisha (Daniel Radcliffe). Jeho milovanú priateľku Merrin (Juno Temple) niekto zavraždil, ale celé mesto si myslí, že vrahom je práve Ig. Keď sa jedného rána zobudí, zistí, že mu z hlavy vyrastajú rohy. Ale práve vďaka nim získa pozoruhodnú schopnosť: ľudia mu v jeho prítomnosti vždy vyjavia svoje najtajnejšie a najtemnejšie tajomstvá. Ig si uvedomí, že by túto schopnosť mohol využiť pri dolapení Merrininho vraha, a púšťa sa do pátrania. Daniel Radcliffe si tu strihol pravdepodobne jednu z najlepších úloh svojej kariéry, kedy film neskutočne ťahá vpred. Rovnako ako skvelý absurdný a čierny humor, ktorým je snímka doslova prešpikovaná. Výborná vec, ktorej by síce prospelo trochu skrátiť, ale určite vám ju odporúčame.

Swiss Army Man (réžia: Daniel Scheinert, Dan Kwan, 2016)

Zdá sa, že Manny zo Swiss Army Man je zatiaľ najbizarnejšia Radcliffeova rola. Uznajte sami. Zahrať si prdiacu hovoriacu mŕtvolu s erekciou a schopnosťami sekať drevo, strieľať ústami a plaviť sa po mori? Taká výzva sa neodmieta! Príbeh tohto svojrázneho surreálneho diela sa točí okolo Hanka (Paul Dano), ktorý stroskotal na opustenom ostrove. Ako tak zvažuje samovraždu, všimne si, že more vyplavilo na breh mŕtvolu neznámeho muža (Daniel Radcliffe). Hank mu dá meno Manny a keď zistí, že Manny dokáže neuveriteľné veci, rozhodne sa s jeho pomocou dostať domov. Vynikajúce herecké výkony (Daniel je v úlohe mŕtvoly fakt presvedčivý!) a plná hrsť absurdných nápadov robia zo Swiss Army Man zábavnú, emocionálnu a úprimnú jazdu. Nesadne síce každému, ale pokiaľ máte slabosť pre experimenty či nezvyčajné festivalovky, určite by ste s pozretím nemali dvakrát váhať.

Daniel si samozrejme sem-tam odskočí aj do mainstreamových vôd. Vidieť sme ho mohli v kúzelníckom thrilleri Now You See Me 2, gotickom horore The Woman in Black, mihol sa v komédii Vykoľajená s Amy Schumer a zahral si po boku Jamesa McAvoya v priemernom fantasy Victor Frankenstein. Zdá sa ale, že najlepšie sa predsa len cíti v menších a originálnejších projektoch. Čoskoro ho uvidíme v pozoruhodne vyzerajúcom survival thrilleri Jungle. Len tak ďalej!